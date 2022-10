Još samo 90 dana dijeli nas od uvođenja eura u Hrvatskoj.

"Imam 29 godina i svih 29 godina ona je uz mene", rekao je Ivan iz Zagreba za RTL Direkt.

Međutim, kuna postoji već mnogo duže, kaže numizmatičar Borna Barac.

"To su vam bili ovi ovdje mali novčići, ako ih uopće vidite - Slavonski Banovci. Njih su kovali u 13. i 14. stoljeću na području današnje Slavonije. Bili su jako kvalitetni i puno bolji od kraljevskog novca. Slavonski Banovac, ne zna se kako se to točno zvalo, vjerojatno denar, obol ili novčić, ali na njemu je bila kuna zlatica i tako je sve počelo", opisao je nastanak kune Barac.

Neki misle da će ostavljati preveliku bakšu

A iako na kuni nikada nije bilo ženskoga lika, ona se skoro nije ni zvala kuna već je trebala biti kruna, a slovo R izbačeno je u posljednji trenutak.

"Lijepo je isticati znamenitosti i ljude svoje kao što smo mi, a sad je gotovo - toga više nema. Dolazi nam sterilni euro", kaže Barac.

Neki će se još teže oprostiti od kune.

"Ne volim sitne eure. Ostavljat ću ostavljati preveliku bakšu, a neću skužit da ostavljam 15 kuna", žali se Zagrepčanin Luka.

Postoji jedna rijetka tuna

Bakše od 2 eura, penzije od 300 i plaće od 500, sve nam to donosi nova valuta.

"Sviđa mi se to što će kredit izgledati bolje, bit će manja brojka. Tako ću se pozdraviti, s prividno manjim kreditom", šali se Ivan.

Numizmatičar kaže da je dobro zadržati koju kunu kod kuće, jer nikada ne znate kakva joj može biti vrijednost. Ali da, postoji jedna rijetka tuna.

"T u nj. Slova su rastavljena, ne kao što vidite kod ovih koje imate u džepu. To ako slučajno imate doma - uh to vam je zaista velika rijetkost. Košta 3 do 4, a možda i 5 tisuće eura", kaže Barac.