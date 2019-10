JOŠ MALO I POGUBIT ĆEMO SE U DRŽAVNIM PRAZNICIMA: Neki se mijenjaju, a uskoro bi mogli dobiti još jedan

U skladu s najavama, Plenkovićeva Vlada želi vratiti proslavu Dana državnosti 30. svibnja, na obljetnicu

konstituiranja prvog višestranačkog Sabora, ali i uvesti neke nove

“Već ovaj tjedan ide se na javno savjetovanje”, najavio je premijer nakon polaganja vijenca u povodu 28. obljetnice raketiranja Banskih dvora još jednu izmjenu Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Šest raketa iz zrakoplova JNA imalo je cilj ubiti predsjednika Franju Tuđmana i destabilizirati Hrvatsku.

“Bila je to prekretnica. Uslijedila je ključna odluka Hrvatskog sabora koji je na tajnom zasjedanju u Ininoj zgradi primjenio odluke Sabora od 25. lipnja”, rekao je Andrej Plenković. Tako je spomenuo sadašnji Dan državnosti, kojim se obilježava odluka Sabora koji je 25. lipnja 1991. raskinuo sve državnopravne veze sa SFRJ te 8. listopad, kada je istekao moratorij međunarodne zajednice te je Sabor potvrdio odluku pa je hrvatska postala ne samo suverena nego i neovisna.

No u skladu s najavama, Plenkovićeva Vlada želi vratiti proslavu Dana državnosti 30. svibnja, na obljetnicu konstituiranja prvog višestranačkog Sabora.

Još godinu dana u SFRJ

“Vrlo je cjelovito rješenje, mislim da je dobro osmišljeno. Poštujemo i pravne, ustavne, međunarodnopravne posljedice, svake od tih odluka, u svakom od tih datuma, ali i onaj dio koji se tiče osjećaja za njegovanje poštovanja kod mladih generacija”, rekao je Plenković. Činjenica je kako više od 60 posto građana, pokazuju ankete ne zna što se točno obilježava 8. listopada, no jednako tako je je činjenica da je Sabor 30. svibnja 1990, zasjedao u Socijalističkoj republici Hrvatskoj koja je još godinu dana po svim pravnim normama bila u sklopu Jugoslavije.

Grupa intelektualaca predlagala je i promjene za 25. lipnja koji bi postao Dan neovisnosti. Taj je datum iznimno važan jer su tada proglašene suverenost i neovisnost. I Hrvatska bi od tog datuma mogla, primjerice, od Srbije tražiti naknadu za ratnu štetu. 8. listopada mogao bi postati spomendan, no izmjene zakona premijer će prvo predstaviti koalicijskim partnerima.

Poseban zakon o Vukovaru

Gradonačelnik Vukovara, a s njime se slaže i ministar branitelja Tomo Medved traži da se dan pada Vukovara uvrsti među državne blagdane.

“Ako uspijemo 18. studenog dobiti za državni blagdan, to je već veliki iskorak, ali dugoročno je to jasna poruka i garant da će se vrijednosti Domovinskog rata ovdje u Vukovaru, gdje je to vrlo važno štovati i čuvati za buduće generacije”, poručio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (HDZ).

Uz izmjene Zakona o blagdanima, završen je i Nacrt zakona o Vukovaru, kojim bi se taj grad proglasio mjestom posebnog pijeteta, što je Vlada obećala još 2016.