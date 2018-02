JOŠ JEDNO SIBIRSKO JUTRO U HRVATSKOJ: Temperature pale i do -20, ali još nismo došli do vrhunca ovog hladnog vala

Danas će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno mjestimice sa snijegom, uglavnom do sredine dana. Na Jadranu djelomice sunčano.

Hladni val koji je u nedjelju stigao u naše krajeve nastavlja se i danas. Hrvatska se ponovno probudila u debelom minusu. Najniža temperatura izmjerena je na Zavižanu, minus 20. Minus 15.5 je izmjereno na Puntijarci jutros u 6 sati, a i na Biokovu je izmjereno minus 15.5 stupnjeva. Minus 13 je izmjereno na mjernoj postaji Parg-Čabar, dok je minus 12 bilo na Plitvičkim jezerima i u Gospiću. Minus 11 je izmjereno u Otočcu, a minus 10 u Bednji, Varaždinu, Križevcima, Bilogori. Minus 9 je jutros bilo u Zagrebu na Maksimiru, dok je na Griču izmjereno minus 8. Krapina, Daruvar, Sisak, Bjelovar, Kutjevo, Karlovac, Slavonski Brod i Županja mjerili su oko minus 8, a minus 7 je bilo u Osijeku i Vinkovcima. Gotovo minus sedam stupnjeva izmjereno je u Pazinu, a minus šest je jutros bilo u Senju i Kninu. Na minus pet su se probudili Split, Šibenik i Rijeka, u Puli, Zadru, Malinskoj i Crikvenici je bilo minus četiri. Minus dva je bilo na Hvaru, minus tri u Pločama, na Rabu i u Opatiji. Dubrovnik i Makarska jutros mjere minus jedan stupanj, Lastovo minus 0.6, na Komiži i Palagruži je nula, a plus 2.5 stupnjeva je bilo na Prevlaci.

Danas će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno mjestimice sa snijegom, uglavnom do sredine dana. Na Jadranu djelomice sunčano, a slabog snijega još može biti u noći i prijepodne na sjevernom i južnom dijelu.

Vjetar će biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na većem dijelu Jadrana u noći i prijepodne puhat će još jaka i olujna bura.



Minimalna temperatura zraka od -15 do -8, na Jadranu od -6 do 0, a maksimalna od -10 do -5, na Jadranu od -2 do 3 °C.

Upozorenje iz DHMZ-a

Jučer je svoj novi izvještaj objavio i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Kažu da se u sljedećim danima očekuje se vrhunac hladnog vala te će biti još hladnije. U pojedine dane vrijednosti minimalne temperature u unutrašnjosti mogu se spustiti i do -15 °C, a uz vedru noć može se lokalno spuštati i do -20 °C, osobito u srijedu ujutro te u četvrtak ujutro.

“Dani će biti studeni pa će i najviša dnevna temperatura zraka biti osjetno ispod 0 °C. Negativnih vrijednosti jutarnje temperature bit će i na Jadranu, a osjet hladnoće dodatno će pojačavati još povremeno jaka bura i istočnjak. Ponegdje duž obale ni dnevna temperatura neće biti znatno viša od 0 °C”, kažu iz DHMZ-a.

“Hladni val – koji zahvaća i veći dio Europe – može prouzročiti probleme na infrastrukturi te opskrbi energijom. Zbog još povremeno jakog vjetra ali i izražene poledice nastavit će se problemi u prometu. Zbog vjetra i hladnoće može doći do štete uslijed smrzavanja već propupalih poljoprivrednih kultura, osobito u Dalmaciji, naročito na agrumima. Upozoravamo da dugotrajna izloženost hladnoći može biti opasna i za zdravlje te život ljudi i životinja”, upozoravaju iz Zavoda.

Kiša koja se ledi na tlu

Porast temperature očekuje se krajem tjedna, a tada bi mogli stići i novi problemi. “Posebno upozoravamo da je osobito u petak i subotu, ali i u nastavku razdoblja, u kopnenim predjelima moguća kiša koja se ledi na tlu, te stvara izuzetno opasnu poledicu”, poručuju iz DHMZ-a.

Za danas je oglašen i crveni Meteoalarm za podvelebitsko primorje i to zbog niskih temperatura i jakog vjetra. Vrijeme će ondje biti vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.

Za splitsku i riječku regiju zbog niske temperature i jakog vjetra stoji narančasti Meteoalarm koji označava zdravstveni rizik moguć kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika.

HAK: I dalje nije prohodno za kamione prema moru i obratno

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci i Dalmaciji te obratno ni dalje nema prohodnih cesta, a ta se vozila isključuju na čvoru Kikovica (A6) u smjeru Zagreba te odmorištima prije Karlovca (A1/A6), izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).

ZA SVE SKUPINE VOZILA OTVORENE SU:

autocesta A1 između čvora Maslenica i tunela Sveti Rok (osim za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom zbog zimskih uvjeta na dionici Karlovac-Maslenica);

riječka obilaznica (A7) između čvorova Škurinje i Orehovica;

državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) i

Krčki i Paški most.

ZA SAV PROMET ZATVORENE SU:

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene,

DC1 Vaganac-Korenica-Udbina-Gračac-Knin (zbog snježne vijavice),

autocesta A7 između čvorova Šmrika i Sveti Kuzam,

DC23 Jezerane-Kapela-Josipdol,

DC25 Gospić-Karlobag,

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča,

DC54 Maslenica-Zaton Obrovački,

ŽC5032 Gornje Jelenje-Crni Lug.

SAMO ZA OSOBNA VOZILA OTVORENE SU:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb na dionici Čavle-Kikovica-Delnice;

Jadranska magistrala (DC8) Bakar-Novi Vinodolski;

LC58107 od Kraljevice (DC8) do Križišća (DC501)

ŽC5030 Platak-Kamenjak.

OBUSTAVE PROMETA I PRIVREMENA REGULACIJA ZBOG PROMETNIH NESREĆA I VREMENSKIH UVJETA:

zbog prometne nesreće za sav je promet zatvorena dionica državne ceste DC38 Požega-Pleternica, u mjestu Srednje Selo. Obilazak za sva vozila je: Pleternica-Jakšić-Požega;

između čvorova Ogulin i Brinje, kod 94. km u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine;

na državnoj cesti DC35 kod mjesta Veternica zbog prepriječenog teretnog vozila vozi se naizmjeničnim propuštanjem vozila (zbog zimskih uvjeta promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama).

na državnoj cesti DC3 na dionici između Brezničkog Huma i Varaždina u mjestu Paka, zbog teretnog vozila u kvaru vozi se suženim kolnikom;

na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, zbog nanosa snijega zatvorena je traka za spora vozila od tunela Veliki Gložac do tunela Rožman Brdo u smjeru Rijeke te od tunela Veliki Gložac do čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Promet se odvija usporeno zbog razmočenog snijega na kolniku, i na dionici Kikovica – tunel Tuhobić zbog bočnih udara vjetra.

Zbog olujnog vjetra vozi se uz ograničenje brzine na autocesti A7 od naplate Rupa do graničnog prijelaza Rupa.

Snijeg otežava vožnju u Lici, Gorskom kotaru, Slavoniji, te dijelu Dalmacije. Na pojedinim dionicama cesta vozi se otežano zbog ugaženog ili razmočenog snijega na kolniku, a upozoravamo i na moguću poledicu, osobito na mostovima i nadvožnjacima kroz unutrašnjost.

Zbog stvaranja snježnih zapuha i vijavice koja znatno smanjuje vidljivost vozači koji prometuju cestama kroz Gorski kotar pozivaju se na krajnji oprez. Također, upozoravamo sve sudionike u prometu da prilagode vožnju trenutačnim uvjetima na cesti i ne kreću na put bez zimske opreme, a ako je moguće neka odgode putovanje.

Zbog prometne nesreće za sav je promet zatvorena dionica državne ceste DC38 u mjestu Srednje Selo. Obilazak za sva vozila je: Pleternica-Jakšić-Požega.

Zbog leda na kolniku za sav promet zatvorena je državna cesta DC36 u mjestu Orleković.

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na sljedećim cestama:

KARLOVAČKA, LIČKO-SENJSKA, ZADARSKA ŽUPANIJA

autocesta A1 između čvorova Karlovac i Maslenica te Skradin i Karamatići;

DC2 Bolfan-Kloštar Podravski-Feričanci;

DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Korenica;

DC3 Karlovac-Duga Resa-Zdihovo, na dionici Duga Resa-Zdihovo zabrana je za teretna motorna vozila iznad 7,5 t;

DC6 Jurovski Brod-Ribnik- Karlovac; Brezova Glava-Vojnić-Vojišnica;

DC20 Donja Dubrava-Koprivnica,

DC23 Duga Resa-Donje Dubrave-Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj; na dionici Duga Resa-Donje Dubrave zabrana je za teretna motorna vozila iznad 7,5 t; dionica Jezerane-Kapela-Josipdol zatvorena za sav promet,

DC25 Korenica-Lički Osik-Gospić;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC34 S

DC36 Karlovac-Šišljavić,

DC42 Ljubošina-čvor Ogulin (A1)-Josipdol-Poljanak-Selište Drežničko; i u mjestu Poljanak;

DC41 GO Gola-Križevci

DC429 Selište Drežničko (D42) – Selište Drežničko (g.ž.LS).

DC50 Gospić-Sveti Rok-Štikada-Gračac;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC204 GP Pribanjci-Bosanci-čvor Bosiljevo, na na cijeloj dionici zabrana je za teretna motorna vozila iznad 7,5 t;

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo;

DC228 Jurovski Brod-Ozalj-Karlovac,

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

na svim lokalnim i županijskim cestama na području cijele Ličko-Senjske županije.

Za sav promet zbog snježne vijavice u Lici zatvorene su: državna cesta DC218 Dobroselo (g.ž.LS)-Mazin-Bruvno (D1), ŽC5203 Brotnja-Sučević-Srb, ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac, ŽC5128 Bogić Brdo-Lička Jesenica-(ŽC5113) do granice Karlovačke županije, ŽC5110 Alan-Krivi Put-Prokike, te lokalne ceste Senj-Podbila, u mjestu Francikovac, Stolac, Veljun Primorski, Selo Vratnik, Grabarje.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA:

autocesta A6 između čvorova Kikovica i Bosiljevo,

DC3 Zdihovo-Gornje Jelenje-Kikovica-Rijeka;

DC32 GP Prezid-Parg-Delnice;

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin;

DC203 GP Brod na Kupi-Delnice;

DC305 Parg-Čabar;

DC501 Gornje Jelenje- čvor Oštrovica-Meja;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5032 Gornje Jelenje do Crni Lug;

ŽC5062 Bribir-Lukovo;

ceste na području Kraljevice, Bakra, Crikvenice i Novog Vinodolskog;

ostale županijske i lokalne ceste na području Gorskog kotara

ŽC5110 Krmpote-Alan i LC58031 Zalesina-Stari Laz i zatvorene su za sav promet zbog snježnih zapuha

obavezna je uporaba zimske opreme na svim cestama na području riječkog zaleđa,općine Čavle, D. Jelenje, Viškovo, Klana,grad Kastav, grad Novi Vinodolski, općina Matulji grad Opatija,općina Lovran I Moščeničke Drage.

Zbog opasnosti od lavine za sav promet zatvorena je ŽC5068 Vrata-Fužine. Lokalnom cestom Kraljevica (DC8) do Križišća (DC501) prometovati mogu samo osobna vozila.

Županijska cesta ŽC5062 Lukovo-Lič, ŽC 5094 Jasenak- Stalak i županijska cesta ŽC3275 Stankovac-Jame zatvorene su za sav promet.

SREDIŠNJA I SJEVOROZAPADNA HRVATSKA:

autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvora Jankomir i naplate Trakošćan,

autocesta A4 između čvorova Goričan-Breznički Hum,

DC1 čvor Trakošćan-Đurmanec-Krapina-Zabok-Žeinci-čvor Zaprešić-Jastrebarsko-Čeglje,

DC2 GP Dubrava Križovljanska-Ludbreg-Bolfan,

DC3GP Goričan-Nedelišće- Varaždin-Novi Marof-Dubovec-Donja Zelina-Lužani-čvor Popovec,

DC5 GP Terezino Polje-Lončarica-Kip,

DC6 Vojišnica-Glina-Dvor,

DC10 Križevci-Gradec,

DC14 čvorište Mokrice-Bračak,

DC20 Stefanec-Donja Dubrava,

DC22 Novi Marof-Sudovec-Križevci-Sveti Ivan Žabno,

DC24 Bedekovčina-Zlatar Bistrica-Pece-Ludbreg,

DC26 Gornji Dragičevci-Garešnica-Daruvar,

DC28 čvorište Gradec-V.Zdenci, Haganj-Sveti Ivan Žabno-Markovac Križevački,

DC30 Velika Kosnica-Velika Gorica-Ogulinec-Petrinja-Hrvatska Kostajnica-GP Hrvatska-Kostajnica,

DC31 Pokupsko-Glina,

DC35 Gojanec-Očura-Švaljkovec;

DC36 Šišljavić-Pokupsko-Žažina-Sisak-čvor Popovača; Karlovac-Šišaljavič;

DC37 Sisak-Petrinja-Glina,

DC41 GP Gola-Koprivnica-Križevci,

DC43 Đurđevac-Rakitnica-Dapci-čvor Ivanić Grad,

DC45 Veliki Zdenci-Rogoža-čvor Kutina,

DC47 Trokut-Novska-Hrvatska Dubica-Hrvatska Kostajnica-Dvor,

DC69 Slatina-Novo Zvečevo,

DC74 Đurmanec-Bednja-Lepoglava,

DC205 GP Razvor-Kumrovec-Gubaševo,

DC206 GP Hum na Sutli-Valentinovo-Krapina,

DC207 Hum na Sutli-Đurmanec,

DC208 GP Trnovec-Nedelišće,

DC216 Vojnić-Kolarić-GP Maljevac,

DC224 Mošćenica-Sunja-Panjani,

DC225 granični prijelaz Harmica-čvor Zaprešić,

DC231 GP Bregana-čvor Sv.Nedelja,

DC307 čvor Mokrice-Donja Stubica-Marija Bistrica,

DC227 Banfi.Stefanovac,

DC312 Novska-DC47,

DC408 Zračna luka Pleso-DC30,

DC430 Kosnica-Zračna luka dr. Franjo Tuđman,

DC507 Valentinovo-Krapinske Toplice-Gubaševo,

DC526 Varaždinske Toplice-čvor Varaždinske Toplice,

DC528 Varaždin-čvor Varaždin,

DC530 čvor Ludbreg-Zamlaka,

DC536 čvor Buševec-Buševec,

ŽC2258 Bednja-Trakošćan-Macelj,

na svim županijskim i lokalnim cestama na širem području Zaboka, te u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Virovitičko-podravskoj županiji.

DALMACIJA

A1 dionica Skradin-Šibenik-Prgomet-Bisko-Šestanovac-Zagvozd-Ravča-Karamatići,

DC1 Vrlika-Sinj-Brnaze-Klis-Split;

Jadranska magistrala (DC8) Marina-Trogir-Split-Omiš-Dubci-Makarska-Gradac-Ploče-Opuzen; GP Zaton Doli-Dubrovnik-GP Karasovići,

brza cesta Solin-Klis (DC1),

DC9 GP Metković-Opuzen,

DC39 Šestanovac-Dubci;

DC56 Crivac-Muć-Klis,

DC58 Boraja-Seget Donji;

DC60 Brnaze-Trilj-Cista Provo-Imotski-GP Vinjani Donji;

DC62 Šestanovac-Zagrvozd-Vrgorac-Veliki Prolog-Mali Prolog-Metković;

DC76 Baško Polje-Zagvozd-; Zagvozd-Grubine; Imotski-GP Vinjani Donji;

DC113 Supetar-Nerežišće-Sumartin trajektna luka;

DC114 Milna-Sutivan-Supetar;

DC115 Gornji Humac-Bol;

DC116 Hvar-Milna-Starigrad-Sućuraj;

DC118 Smokvica-Pupnatska Luka (obilazak je cestama ŽC6268 Čara-Smokvica i LC 69022 Čara-Pupnat);

DC126 Trogir-Arbanija-Slatine;

DC219 Gornji Muć-Sinj; Sinj-Obrovac Sinjski-GP Bili Brig;

DC220 čvorište Bisko-Čaporice; Trilj-GP Kamensko;

DC315 Trogir-Pantana;

DC409 Plano-Zračna luka resnik-Kaštel Štafilić;

DC410 Trajektna luka Split-Visoka;

DC413 Ploče-luka Ploče,

DC414 trajektna luka Orebić-Ston-Zaton Doli;

DC415 trajektna luka Trpanj-D. Banda;

DC420 Sustjepan-Luka Gruž,

DC425 čvor Karamatići (A1)-čvor Čeveljuša (DC8),

DC512 Makarska-ŽC6199;

ŽC6208 Vrgorac-Staševica-ŽC6276;

DC6218 granica BIH-Prud-Metković;

ŽC6220 Metković-Mlinište-granica s BIH;

ŽC6276 Mali Prolog-Karamatići-Ploče;

ŽC6279 Klek-Badžula;

LC69086 Kula-karamatići-Rogotin;

te sve županijske i lokalne ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Zbog zimskih uvjeta za sav je promet zatvorena dionica DC2 od Sotina do graničnog prijelaza Ilok.

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:

DC75 u Karigadoru, Taru i na dionicama Vodnjan – Pula te Zambratija-Umag kod ulaza u kamp Stella Maris;

DC206 Hum na Sutli-Kostel;

ŽC 6014 Visočane-Poličnik;

ŽC 6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac (zbog odrona).

Prema privremenoj prometnoj regulaciji, zbog radova, vozi se na cestama:

DC1 Karakašica-Suhač,

DC2 u Vukovaru u Ulici Priljevo;

Jadranskoj magistrali (DC8) kod Omiša, u mjestima Murvica Gornja, Podstrana, Slivno, Doli, Banići-Slano, kod raskrižja za groblje Dubac;

DC31 u mjestu Kravarsko (vozi se jednim trakom, zbog klizišta od 15. siječnja 2018.god.);

DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra);

DC46 Đakovo-Budrovci.

Zbog zimskih uvjeta promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na graničnim prijelazima: Razvor, Macelj, Ilok, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Prezid, Čabar i Brod na Kupi.

Do 1. srpnja 2018. godine za sav promet zatvoren je granični prijelaz Vitaljina, zbog radova. Moguće je koristiti granični prijelaz Karasovići.

Granični prijelaz Harmica (SLO) zatvoren je za teretna vozila teža od 7,5 t.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U prekidu su:

trajektne linije: Prizna – Žigljen, Stinica-Mišnjak, Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda;

katamaranske linije: Novalja – Rab – Rijeka.

Katamaranska linija Jelsa- Bol- Split isplovit će iz Starigrada u 06:00 za Bol i Split bez pristajanja u luku Jelsa

Zbog ekstremno loših vremenskih uvjeta u luci Ancona (snijeg i niske temperature) otkazuju se putovanja:

-Ancona- Split 27.02.2018. u 19:45 iz Ancone.