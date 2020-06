Prema podacima EMSC-a, večeras oko 20:25 sati na području Zagreba i okolice detektiran je još jedan potres, ovaj put jačine 1,2 stupnja.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/V3AGTMxtW2

