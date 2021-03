JOŠ JEDNA ZEMLJA SUSPENDIRALA ASTRANEZECU; Brojne vlade žele domaću proizvodnju cjepiva; Beroš o interventnom uvozu cjepiva

U Hrvatskoj je u nedjelju zabilježen 561 novi slučaj zaraze koronavirusom; 7 osoba je preminulo

Jučer je zabilježen 561 novi slučaj zaraze, broj aktivnih slučajeva je 4804

Preminulo je 7 osoba, od početka pandemije ukupno 5677

Na bolničkom je liječenju 855 pacijenata, od kojih je na respiratorima njih 72, a oporavilo se 542 ljudi

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Požeško-slavonska županija: Troje novozaraženih

7:40 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivan 61 slučaj zaraze korona virusom (COVID-19), 53 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 8 osoba je hospitalizirano, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite. U samoizolaciji se nalazi 245 osoba, a ukupno su testirane 32084 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 10 uzoraka, od kojih su 3 pozitivna. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Nizozemska obustavlja uporabu cjepiva AstraZenece do najranije 29. ožujka

7:15 – Nizozemska preventivno obustavlja upotrebu cjepiva protiv Covida-19 AstraZenece do najranije 29. ožujka, priopćila je u nedjelju nizozemska vlada. Potez, koji slijedi sličnu odluku Irske ranije tijekom dana, temelji se na izvješćima Danske i Norveške o mogućim ozbiljnim nuspojavama, kaže se u priopćenju nizozemske vlade.

Novinska agencija ANP piše da će nizozemske zdravstvene vlasti zbog vladine odluke biti prisiljene odgoditi cijepljenje 43 tisuće ljudi za najmanje dva tjedna. Troje zdravstvenih radnika u Norveškoj koji su nedavno primili cjepivo liječili su se u bolnici zbog krvarenja, krvnih ugrušaka i malog broja krvnih pločica, objavile su u subotu norveške zdravstvene vlasti.

I talijanska sjeverna regija Pijemont je u nedjelju priopćila da privremeno obustavlja cijepljenje AstraZenecom jer je učitelj iz grada Biella umro nakon cijepljenja u subotu. Talijanska agencija za lijekove (AIFA) u četvrtak je zabranila uporabu jedne serije AstraZenecinog cjepiva. Izvori su Reutersu rekli da je ta odluka donesena nakon smrti dvojice muškaraca na Siciliji. Danska, Norveška i Island su obustavili cijepljenje zbog problema sa zgrušavanjem krvi, a Austrija je prošlog tjedna prestala koristiti određenu seriju cjepiva AstraZenece dok je istraživala smrtni slučaj uzrokovan zgrušavanjem.

Europska agencija za lijekove ustvrdila je da nema indikacija o uzročnoj vezi, što je u petak ponovila i Svjetska zdravstvena organizacija. AstraZeneca je također obznanila da nije pronašla dokaze o povećanom riziku od duboke venske tromboze. I Irska je u nedjelju iz predostrožnosti privremeno obustavila cijepljenje AstraZeneceom, pozivajući se na izvještaje Norveške agencije za lijekove o slučajevima zgrušavanja krvi koje se pojavilo kod nekolicine primatelja cjepiva. Ranije u nedjelju, Roberto Speranza, talijanski ministar zdravstva, rekao je da su s obzirom na sva provedena istraživanja, cjepiva u Italiji i Europi “učinkovita i sigurna”.

Beroš: Bude li potrebno, podržat ću interventni uvoz cjepiva

7:10 – Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je u nedjelju kako vjeruje da će se poboljšati okolnosti oko nabave cjepiva putem Europske komisije, no i dodao da ako to ne bude tako “morat ćemo se orijentirati i organizirati prema nekim drugim proizvođačima”.

“I dalje smo orijentirani prema zajedničkoj nabavi putem Europske komisije i vjerujemo da će se okolnosti poboljšati. Večerašnje najave proizvođača cjepiva da će povećati doze su tome u prilog. Međutim, ukoliko to ne bude tako, morat ćemo se orijentirati i organizirati prema nekim drugim proizvođačima. Hrvatska je ostvarila određeni kontakt s ruskim zdravstvenim vlastima i zaprimljena je određena dokumentacija”, rekao je Vili Beroš za HRT.

Pojasnio je i kako će sutra započeti proces evaluacije u HALMED-u, no i dodao da u ovom trenutku ne može govoriti je li ta dokumentacija kompletna i koliko će trajati postupak.

Na pitanje o tome što bi se trebalo dogodit da se Hrvatska odluči na interventni uvoz cjepiva te da ne čekamo Europsku agenciju za lijekove (EMA) već krenemo sami put ruskog Sputnjika, Beroš je naveo među razloge i to hoće li EK uvažiti naše primjedbe o potrebi korektivnih mehanizama koji će uravnotežiti isporuku cjepiva, hoće li proizvođači kao što najavljuju povećati isporuku… “Sve su to elementi koji će u određenom trenutku odigrati svoju ulogu. Zadatak ove vlade je osigurati građanima sigurno, kvalitetno i učinkovito cjepivo. Kada budemo sigurni da je neko cjepivo takvo onda se otvara mogućnost i put primjeni takvog cjepiva, a prije toga ne”, poručio je Beroš.

Upitan je li moguće uvesti ruski Sputnjik i bez odobrenja EMA-e u Hrvatsku, pojasnio je kako je to teoretski moguće putem interventnog uvoza, a na pitanje hoće li to podržati ako bude trebalo uzvratio je: “Ako bude trebalo ja ću osobno podržati jer će to značiti da su mehanizmi EK i EU zakazali što se, vjerujem, neće desiti”.

Na pitanje je li EU pala na ispitu pravovremene i opsežne zaštite svojih građana Beroš je rekao kako bi se dijelom mogao složiti s time ali i dodao da Europska komisija nije u cijelosti kriva. “Krivi su i proizvođači koji su nudili količine koje očigledno ne mogu osigurati”, ocijenio je resorni ministar. Naglasio je da Hrvatska sudjeluje u procesu ukazivanja Europskoj komisiji te da je i premijer Plenković jasno ukazao na razliku koja postoji u distribuciji cjepiva.

Upitan o masovnom odustajanju hrvatskih građana od cijepljenja AstraZenecinim cjepivom, a nakon što se to cjepivo počelo dovoditi u vezu s poremećajima zgrušavanja krvi, Beroš je naglasio važnost znanstvene evaluacije svega što se cijepljenja tiče.

Naveo je kako se oko tisuću ljudi godišnje u Hrvatskoj hospitalizira zbog različitih tromboza ili embolija. “Još 2 200 zbog plućne embolije ili ukupno 3 200 naših sugrađana, odnosno devet dnevno se hospitalizira zbog tromboembolijskih incidenata”, rekao je Beroš dodavši kako od toga određeni broj njih i umire.

“Stoga, s obzirom na broj cijepljenih ljudi nije za neočekivati da će se ne samo tromboembolijski incidenti nego i neka druga patološka stanja zbivati u periodu cijepljenja. Bitno je da svaki cijepitelj, a i HZJZ i HALMED vode brigu o nuspojavama. Svaka se evaluira i prijavljuje dalje”, naglasio je ministar zdravstva.

Naveo je i kako je Svjetska zdravstvena organizacija ovih dana objavila da je AstraZenecinim cjepivom cijepljeno preko 268 milijuna ljudi u svijetu te da nije nađeno značajnijih odstupanja ili nekakvih incidenata, odnosno smrti koji su u vezi s tim cjepivom. “Potvrđuju to i naši britanski kolege koji imaju veliko iskustvo i veliki broj cijepljenih”, istaknuo je Beroš.

Pandemija uzrokovala promjenu planova: Vlade žele domaću proizvodnju cjepiva

7:00 – Vlade širom svijeta pokušavaju doskočiti problemu fragmentirane proizvodnje cjepiva, a mnoge zemlje pokušavaju organizirati domaću proizvodnju i to počinje utjecati i na globalnu farmaceutsku industriju.

Europska unija suočila se s nizom teškoća zbog kojih su zemljama članicama ove godine uskraćeni lijekovi iz domaće proizvodnje.

Godine 1921. u njemačkom gradu Dessauu osnovan je “Institut za bakterije okruga Anhalta” čija je zadaća bila masovna proizvodnja cjepiva. Točno 100 godina kasnije dobio je novu misiju – proizvodnju cjepiva protiv covida 19.

Projekt u njemačkom Dessauu ima potporu vlade savezne zemlje Saske-Anhalta i sastavni je dio plana Berlina da osigura opskrbu cjepivima, ali i da kreira još jedan njemački izvozni proizvod.

Američka rekvizicija

Premijer Saske-Anhalta Reiner Haseloff nada se da bi Njemačka mogla izgraditi rezervne kapacitete koji bi joj omogućili variranje proizvodnje cjepiva. Ističe važnu ulogu vlade, povlačeći usporedbu s održavanjem kapaciteta elektroenergetskih tvrtki za razdoblja velike potražnje.

“Na kraju krajeva, to se može usporediti s energetskom industrijom, gdje država također plaća elektranama za rezervne kapacitete”, objašnjava Haseloff za Reuters.

SAD je među rijetkim zemljama čija vlada može u kriznoj situaciji posegnuti za rekvizicijom kako bi osigurala proizvodnju nužnih dobara. Washington je već u početnoj fazi pandemije počeo financirati proširivanje i prilagodbu tvornica za proizvodnju lijekova.

Pozivajući se na zakon o ratnoj proizvodnji, Washington je kompanijama angažiranim na proizvodnji cjepiva osigurao sirovine koje su nabavile druge tvrtke, a vojska je nadzirala gradnju nekih pogona. Manjak stručnjaka za nadzor gradnje riješilo je ministarstvo obrane.

Njemačka pak želi problem nestašice cjepiva riješiti potporom domaćim farmaceutskim tvrtkama.

Neki pak, uključujući Australiju, Brazil, Japan i Tajland, sklapaju proizvodna partnerstva sa švedskim proizvođačem lijekova AstraZenecom.

Italija je, primjerice, obećala državnu potporu javno-privatnom centru za proizvodnju cjepiva, dok Austrija, Danska i Izrael planiraju zajednički fond za istraživanje i razvoj i razmotrit će mogućnost proizvodnje vlastitih cjepiva sljedeće generacije.

Ranjivi uvoznici

Nestašica cjepiva u Europi pokazala je da zemlje koje ovise o isporukama multinacionalnih tvrtki mogu biti ranjive.

Tako je AstraZeneca u siječnju više nego prepolovila opskrbu EU-a u prvom i drugom tromjesečju, rekavši Bruxellesu da ne može preusmjeriti u Uniju cjepiva proizvedena u Belgiji a rezervirana za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Smanjene su isporuke zaoštrile napetost u odnosima Londona i Bruxellesa, potaknuvši europske čelnike da ograniče izvoz cjepiva koja se proizvode u EU. Italija je tako ovog mjeseca blokirala izvoz AstraZenecinog cjepiva, podsjeća Reuters.

Njemačka je neto uvoznik cjepiva, s trgovinskim deficitom u toj kategoriji proizvoda od 720 milijuna dolara. Berlin to planira promijeniti, a u tome bi mu trebao pomoći nekadašnji “Institut za bakterije okruga Anhalta” u Dessauu, danas tvrtka IDT Biologika, u obiteljskom vlasništvu.

IDT Biologika namjerava s AstraZenecom uložiti više od 100 milijuna eura u proširenje pogona u kojem će smjestiti kompletni proizvodni proces.

Dugoročno jamstvo

Njemačka još nije rezervirala pravo na kupnju budućih cjepiva, ali vlada će do 1. svibnja objaviti plan mjera potpore i poticanja izgradnje kapaciteta za dugoročnu proizvodnju cjepiva, navodi se u dokumentu koji je Reuters dobio na uvid.

Za predstavnike farmaceutskih tvrtki dugoročna su jamstva kupnje važnija pri donošenju odluke o ulaganju od državne pomoći, tvrdi izvor u vladi.

Berlin želi da se u IDT-ovom i drugim pogonima proizvode dvije milijarde doza cjepiva protiv covida godišnje, rekao je Reutersu neimenovani izvor. Usporedbe radi, AstraZeneca želi do kraja godine proizvesti do tri milijarde doza, čime bi postala najveći proizvođač cjepiva u svijetu.

Cilj Berlina mogao bi uvelike premašiti potrebe EU-a i njegovih 450 milijuna stanovnika, ali još nije jasno koliko će se često građani morati cijepiti kako bi ojačali imunitet u borbi protiv virusa.

Rubikova kocka

Globalno se cjepiva proizvode u mrežama farmaceutskih tvrtki i često u raznim fazama prolaze kroz nekoliko zemalja, čak i kontinenata, prije no što se nađu u šprici.

Samo u EU cjepiva protiv covida proizvode se u više od 30 tvornica, od Švedske do Španjolske. AstraZeneca navodi da ima proizvodne kapacitete na 25 lokacija u 15 zemalja, u lancu partnerstava koje je izvršni direktor jedne kompanije usporedio s Rubikovom kockom.

Njemačka tvrtka IDT Biologika sada planira ‘pokriti’ sve etape proizvodnog ciklusa. Sastavni dio njemačkog klastera bit će i proizvođači cjepiva BioNTech SE i CureVac NV, koji su izumili najnoviju tehnologiju cjepiva i oba su dobila državnu financijsku potporu.

Izgradnja kapaciteta za proizvodnju cjepiva ima smisla s obzirom na svjetsku potrebu za cijepljenjem protiv covida, potencijalno i više puta, ali i zbog prijetnje mogućih novih pandemija.

Kriza isključuje nadmetanje

Najveću učinkovitost jamče veliki proizvodni pogoni, posebno ako se uzme u obzir mogućnost da bi se raštrkanost kapaciteta u više zemalja u određenom trenutku mogla pokazati neekonomičnom.

Prashant Yadav iz američkog Centra za globalni razvoj kaže da je prag ekonomičnosti 100 milijuna doza godišnje. Pet zemalja moglo bi, vjerojatno, povećati proizvodnju bez većih troškova ali ako mnogi počnu proizvoditi male količine. “Na kraju ćemo svi plaćati veću cijenu”, kaže.

Kanadska vlada odlučila je u Montrealu izgraditi državni pogon koji bi od početka sljedeće godine trebao proizvoditi oko dva milijuna doza cjepiva mjesečno, znatno manje od tog praga. Na pitanje hoće li tako mali obujam proizvodnje značiti veće troškove, u kanadskom Nacionalnom istraživačkom vijeću odgovaraju da im cilj nije nadmetanje s privatnim sektorom: “Cilj je ustanove brzo reagirati na buduće zdravstvene krize”, naglasili su.

AstraZeneca nije pronašla dokaze povećanog rizika od krvnih ugrušaka

Jučer – Farmaceutski laboratorij AstraZeneca u nedjelju je objavio da istragom nije pronašao dokaze povećanog rizika od stvaranja krvnih ugrušaka u osoba imuniziranih njegovim cjepivom protiv covida-19. Revizija je obuhvatila više od 17 milijuna ljudi cijepljenih u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, navodi se u priopćenju.

“Pomna analiza svih raspoloživih sigurnosnih podataka više od 17 milijuna ljudi cijepljenih u Europskoj uniji i UK-u cjepivom AstraZenece protiv covida-19 nije pokazala dokaze povećanog rizika za plućnu emboliju, duboku vensku trombozu ili trombocitopeniju”, navodi se u izjavi. Takvi rizici “nisu pronađeni niti u jednoj definiranoj dobnoj skupini, niti u bilo kojoj rodnoj skupini, nekoj seriji cjepiva, a niti u nekoj državi”, stoji u izjavi. “Oko 17 milijuna ljudi u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu do danas je primilo naše cjepivo i broj krvnih ugrušaka potvrđenih u toj populaciji manji je od stotina slučajeva koji su očekivani u općoj populaciji”, stoji u izjavi koju potpisuje ravnateljica Ann Taylor. Napominje da je zbog “prirode pandemije povećana pozornost prema pojedinim slučajevima” i da su primijenjene nadstandardne mjere radi sigurnosti javnog zdravlja.