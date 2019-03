JOŠ JEDNA ZABAVNA CRTICA S HRT-a, OVAJ PUT U ‘DOBRO JUTRO, HRVATSKA’: Voditelj postavio ‘spektakularno’ pitanje

Nove statistike pokazuju da Hrvatska očekuje u sljedećem kvartalu najsnažniji rast zapošljavanja na svijetu

“Postoja li Hrvatska najpropulzivnija ekonomija svijeta i dolazi li neki gospodarski boom za koji nismo znali?”, pitanje je kojim se sasvim ozbiljno pozabavio HRT u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”, jer, navodno, nove statistike “jasno pokazuju da Hrvatska očekuje u sljedećem kvartalu najsnažniji rast zapošljavanja, ne samo u Europi, ne u regiji, nego i na svijetu” i da smo barem u nečemu prestigili Japan, SAD, Tajvan, Njemačku i sve ostale visokorazvijene zemlje.

“Hrvatski poslodavci iskazali su snažan rast broj novi radnih mjesta u sljedećem kvartalu, najviše na svijetu, očekuju +34 posto”, rekao je voditelj emisije Željko Kardum. On se referirao na rezultate neovisnog istraživanja koje je naručila Manpower grupa, treća najveća globalna kompanija za ljudske resurse, a kod kojeg je uzet uzorak u 44 zemlje i kontaktirano 620 poslodavaca u Hrvatskoj.

Ti kontaktirani poslodavci iskazali su brojke od 34 posto neto, a riječ je o postotku ljudi koji u odnosu na trenutno zaposlene u ovom kvartalu, žele zaposliti u idućem kvartalu, od kraja lipnja 2019., rekao je Goran Šimunović iz Manpower, manager privremenog zapošljavanja, te je dodao kako je to vrlo optimistično i da se u tom postotku ne nalazi samo turizam i ugostiteljstvo, već i ostale industrijske grane.

Problemi na tržištu rada

Davor Majetić, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca, rekao je da ovo istraživanje pokazuje naše problem na tržištu rada. “Svaka treća firma koja je bila anketirana iskazala je potrebu za novim radnicima. Što znači da svaka treća firma ima nedostatak radnika. Da smo u 2014. ili 2015. to bi bio spektakl, da imamo 300.000 ljudi na burzi. Međutim, mi danas imamo burzu gdje de facto po brojkama imamo 140-150 tisuća ljudi, međutim na tržištu rada mislim da je danas otvoreno preko 20 tisuća radnih mjesta. To ukazuje kako postoji veliki nedostatak radnih mjesta.”

Također je dodao da treba staviti u “vremensku perspektivu” jer je riječ o drugom kvartalu koji je najintenzivniji zbog priprema za sezonski rad tijekom ljeta. Prema Majetiću, ono što je također zabrinjavajuće što proizlazi iz podataka istraživanja, je da svakoj trećoj tvrtki nedostaje radnika, a to znači da može doći do problema, ako ne pronađu radnike, da realiziramo gospodarski rast u Hrvatskoj koji je oko 2.5 do 3 posto.

Najveća potražnja za radnicima na jugu i zapadu

No, voditelj Kardum je na te Majetićeve riječi rekao kako je vijest “optimistična, da će biti potražnja za radnicima”, pa upitao Šimunovića gdje će doći do najveće potražnje za radnicima. Šimunović je zatim ispravio Majetića rekavši da istraživanje nije pokazalo kako nije riječ o trećini poslodavaca, već da su svi poslodavci zajedno iskazali povećanje, a ukupno, tj. prosječno povećanje je 34 posto.

Prema istraživanju, dok će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj biti potrebno +28 posto više radnika, u južnoj Hrvatskoj prognoze zapošljavanja idu na +40 posto te +49 posto u zapadnoj Hrvatskoj. Zbog toga će doći do kretanja radne snage prema jugu zemlje.

Potreba za radnicima u javnom i društvenom sektoru

Kako je i očekivano, istraživanje pokazuje da će u sljedećem kvartalu najviše radnika trebati u ugostiteljstvu i turizmu, graditeljstvu i proizvodnji koja im daje optimizam u hrvatski ekonomski rast. Kardum je izrazio iznenađenje očekivanim rastom od 25 posto u javnom i društvenom sektoru. Razlog tome Šimunović vidi u digitalizaciji.

Majetić je naglasio kako u svim sektorima nedostaje radnika te da je to razlog ovakvih rezultata. No, najveći razlog zbog kojega svima nedostaje radnika nalazi se u iseljavanju, pa u svim sektorima nedostaju ljudi. Kaže da HUP osigurava poslodavcima uvozne kvote za radnike kojih nema na hrvatskom tržištu. Aktivno surađuju sa Zavodom za zapošljavanje kako bi vidjeli koliko su ljudi na zavodu iskoristivi jer im je primarni cilj zapošljvati domaće ljude. Međutim, ako ih nema, tu postoji osigurač, tj. osiguravanje uvozne kvote koje su ove godine 60 tisuća, naglašava.

“Dobro je da su poslodavci optimistični, da imaju posla, da znaju što rade i kome će prodati svoje proizvode, ali postoji velika opasnost da neće imati s kim raditi”, rekao je Majetić te ukazao na slučajeve u turizmu gdje je nekima rad bio onemogućen zbog nedostatka ranika.

Šimunović tvrdi kako strani investitori koji dođu u Hrvatsku traže podatke o općim uvjetima poslovanja, a najbitnija im je dostupnost radne snage. “Na osnovu podataka koje im damo oni odlučuju hoće li investirati. Najteže je to što je radna snaga upitna.”