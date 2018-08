JOŠ JEDNA ‘VJEROVALI ILI NE’ PRIČA IZ HŽ-a: Zbog bahatog kontrolora satima sjedili ispred kupea koji su uredno rezervirali i platili

“Nakon više od 2 sata, oko 23:30, sjedili smo i dalje na podu u hodniku ispred zaključanog kupea koji smo platili i rezervirali”, napisao je jedan od putnika

Neugodna situacija dogodila se putnicima koji su HŽ-om putovali 18.08.2018. u vlaku 820 na relaciji Split – Zagreb. Dok je povratak s godišnjeg i ovako dovoljno depresivan, jedan kondukter HŽ-a pobrinuo se da situacija bude još gora za četvero putnika. Jedan od njih poslao je i prigovor, a evo što se zapravo dogodilo.

“Poštovani,

pišem Vam u vezi događaja koji se dogodio u subotu, 18.08.2018. u vlaku 820 na relaciji Split – Zagreb.

Troje mojih kolega i ja putovali smo prema Zagrebu i imali smo kupljene karte te rezervirana mjesta u vagonu 1, sjedala 13, 14, 15 i 16.

Stigavši u vlak vidjeli smo da je naš kupe zaključan lokotom te smo otišli do konduktera i zamolili ga da nam otključa kupe. On je nepristojno odgovorio da nam ne želi otključati i da mi nećemo ući u taj kupe jer je on rezerviran za njega. Mi smo mu pokušali pokazati kartu i objasniti kako imamo rezervaciju, ali on je odbijao uopće pogledati kartu, a kamoli je skenirati te nam je prijetio kako će pozvati policiju i da se maknemo. Bio je krajnje neugodan i nepristojan i nije nam uopće želio izaći u susret na način da nam barem pronađe novi kupe i nova mjesta nego je samo bahato rekao da si odemo sami pronaći mjesta jer ih ima u ostalim vagonima.

1500 kuna za stajanje u hodniku

Mi smo ga pokušavali urazumiti govoreći mu kako smo platili kartu gotovo 1500 kn i kako nemamo namjeru cijelu noć lutati vagonima i tražiti druga mjesta s kojih bi nas u bilo kojem trenu mogli dignuti drugi putnici s eventualnim rezervacijama, ali njega to nije bilo briga. Nakon sitne eskalacije svađe i dovikivanja, on je otišao dalje, kupe je ostao zaključan, a mi smo ostali stajati na hodniku.

Nakon toga zvao sam Vašu službu za korisnike više puta i oni su pokušavali riješiti situaciju i doći do nekoga u vlaku tko će nam pomoći, ali pošto služba radi do 23 sata, a mi smo putovali noćnim vlakom koji kreće iz Splita u 21:45, mogao sam samo s njima razgovarati oko sat vremena te Vas nakon toga nisam više mogao dobiti.

Nisu svi isti

Nakon više od 2 sata, oko 23:30, sjedili smo i dalje na podu u hodniku ispred zaključanog kupea koji smo platili i rezervirali. Došao je dotični kontrolor te bez ijedne riječi samo ušao u kupe. Nismo se imali namjere više prepirati s njim jer smo vidjeli kako je čovjek očito anemičan na cijelu situaciju i nema trunke odgovornosti za posao koji obavlja. Tek nakon njega došao je drugi, stariji kontrolor koji nas je upitao da li smo mi osobe koje imaju kartu za taj kupe. Nakon što smo potvrdili, čovjek nam se ispričao i rekao da pođemo s njim jer na kraju vlaka ima spavaći kupe u koji nas može smjestiti. Bio je iznimno ljubazan i profesionalan, a na kraju smo vidjeli kako nam je zapravo ustupio svoj kupe jer je na njemu također bio lokot, dakle bio je rezerviran za kontrolora ili nekoga od osoblja vlaka.

Nikad više s vlakom

Zbog susretljivog kontrolora koji nam je pomogao, ispričao se i pronašao smještaj, ne želimo tražiti povrat novca niti bilo kakve refundacije nego samo želimo da se osvijesti kakva osoba radi za Hrvatske Željeznice, državnu firmu koju financiramo mi građani. Kontrolor je osoba koja predstavlja cijelu kompaniju prema svim putnicima, domaćim i stranim, starim i mladim. On je prvi i zadnji službeni kontakt, te bi kao takav trebao predstavljati kompaniju, ali i cijelu državu i njen mentalitet kako i doliči jednoj zemlji koja praktički živi od ovih par toplih mjeseci.

Stoga bih Vas zamolio da malo obratite pažnju na osobe koje zapošljavate jer se ni ja, a ni mojih troje prijatelja više nikada nećemo voziti vlakom pa makar morali puno skuplje platiti bilo koji drugi oblik prijevoza.

Sreća u nesreći je ta da na našem mjestu nije bio neki inozemni putnik (iako ih je bio pun vagon koji su svjedočili neprofesionalnosti i čobanluku vašeg zaposlenika) stoga se ovaj loš glas neće daleko čuti”, napisao je Vedran Štefan, jedan od putnika.