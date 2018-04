JOŠ JEDNA TUŽNA PRIČA IZ HRVATSKE: ‘Plaćamo 200 kuna na dan, ali svejedno nitko ne želi raditi. Nedostaje nam bar 300 do 400 ljudi’

‘Mislim da nam u sezoni branja jagoda nedostaje 300-400 ljudi pored domicilnog stanovništva koje je uključeno u berbu. Ove godine dnevnica je 200 kuna, to je za osam sati rada.’

Za tjedan dana trebala bi krenuti berba jagoda na vrgoračkim poljima, gdje ih već ima. Poljoprivrednici procjenjuju da će berba trajati do 10. lipnja, no kažu da neće biti dovoljno berača.

‘Ne može se dogoditi da španjolske jagode prodajemo pod domaće’

Na vrgoračkim poljima trenutno je zasađeno 1,2 do 1,5 milijuna sadnica jagoda, od čega živi do 150 obitelji. Ove godine tamo bi se trebalo ubrati 70-80 vagona vrgoračkih jagoda. Sve će se prodati, a neki kažu da bi se prodalo i još toliko, da ih ima. No problem stvara uvoz stranih jagoda i otkupna cijena u trgovačkim lancima, piše Slobodna Dalmacija.

‘Ne može nam se dogoditi da španjolske jagode prodajemo pod domaće jagode. Mislim da su se u posljednje vrijeme i kupci malo educirali jer su svjesni da početkom četvrtog mjeseca još na tržištu nema vrgoračkih jagoda, a pojedini prodavači ističu natpise kako su to vrgoračke jagode. Naša, vrgoračka jagoda počinje krajem travnja i berba traje, ovisno o vremenskim prilikama, do lipnja ili još desetak dana poslije. Što reći za trgovačke lance? Oni krenu s akcijskim cijenama, u ovom slučaju jagode kad krene berba i tako direktno obaraju otkupnu cijenu’, rekao je Lujo Mihaljević, jedan od proizvođača jagoda.



‘Dnevnica je pristojna, 200 kuna’

Osim toga, velik je problem i nedostatak radne snage koja bi trebala ubrati veliku količinu jagoda, onu za čak 70-80 vagona.

‘Mislim da nam u sezoni branja jagoda nedostaje 300-400 ljudi pored domicilnog stanovništva koje je uključeno u berbu. Ove godine dnevnica je 200 kuna, to je za osam sati rada. Mislim, to je po meni pristojna dnevnica, ali berača nedostaje. Kad krene turistička sezona, dio ljudi ode na Makarsko primorje raditi, jer mi smo naslonjeni na turizam i Makarsku. Jedan dio je odselio, otišao vani i problem se pojavio’, dodaje Lujo Mihaljević za Slobodnu Dalmaciju.