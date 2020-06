JOŠ JEDNA ŠPRAJCOVA PLJUSKA: ‘Kako smo došli do toga da je Hrvatska uz kretenski bratsku Srbiju jedina zemlja koja je ovo dozvolila?’

‘Kako smo došli do toga da je Hrvatska uz kretenski bratsku Srbiju jedina zemlja koja je dozvolila da se nekoliko tisuća ljudi okupi na nekom sportskom događaju’, pita se Šprajc

Zoran Šprajc u RTL Direktu brutalno komentirao teniski turnir znog kojeg je Zadar postao jedno od žarišta koronavirusa u Hrvatskoj.

“Zadarski korona party snažno je odjeknuo u cijelom svijetu, a kako nas premijer Plenković i Krizni stožer stalno pozivaju da pogledamo što svjetski mediji pišu o našim uspjesima u borbi protiv Korone evo mi smo danas pogledali i stvarno smo imali što vidjeti.” počinje Šprajc i nabraja:

“New York Times tako prenosi izjavu Bruna Soaresa iz Udruge teniskih profesionalaca, poznatije kao ATP, kojem je inače na čelu Novak Đoković. “Sažeo bih to kao horor-šou. Ogromna neodgovornost i golema nezrelost. Bili su potpuno nemarni i teško mi je naći riječi” rekao je Soares.

Agencija Associated press čiji tekst prenose i New York Times i svi ostali piše da je do zaraze došlo na događaju gdje su “gledatelji bili zbijeni na tribinama, a socijalno distanciranje se nije provodilo”.

CNN prenosi izjavu slavne tenisačice Chris Evert: “Ne razumijem… Bez distanciranja, s potpunim fizičkim kontaktima, bez maski za lice, čak ni navijači nisu imali maske”, čudi se osvajačica čak 18 Grand Slam turnira.

O korona-partiju u Zadru pišu i apsolutno svi sportski mediji na svijetu koji ističu kako se teniski turnir Novaka Đokovića održavao bez ikakvih mjera zaštite i socijalnog distanciranja, navodi se razuzdano partijanje, grljenje tenisača i navijača, tenisača i lokalnih košarkaša.

Jedan od najutjecajnijih teniskih novinara svijeta Ben Rothenberg napisao je da je Adria Tour u Beogradu i Zadru bio “srednji prst konceptu socijalnog distanciranja i borbi protiv korone”.

Ima još mnogo reakcija sa svih strana svijeta a mnogi će se složiti da je najprimjerenija objava australskog tenisača Nicka Kyrgiosa koji je odluku o održavanju ovog humanitarnog turnira nazvao “kretenskom”.

Kretensku odluku o održavanju ovog turnira podržala je podsjetimo Hrvatska Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem koji se u nedjelju, nakon korona partija u Zadru, zahvalio svima koji su tu odluku donijeli.

Premijer očito smatra da naši potencijalni turistički gosti iz Bratislave i Düsseldorfa, Pekinga i Denvera doma čitaju Jutarnji i Večernji list i gledaju RTL Direkt pa će se stvar popraviti ako mi šutimo o onome o čemu priča cijeli svijet, ali nažalost neće.

Jer ako ima još netko tko nije čuo za Zadar, za Hrvatsku i Hrvate, sada zna, kako smo maloprije vidjeli. A pogotovo zna jer je, kako rekosmo, danas i Novak Đoković, uz Rogera Federera najpoznatiji, najslavniji i najbolji tenisač na svijetu objavio da je pozitivan na koronu. Mnogi bi rekli, ima pravde jer je Đoković organizator zadarskog korona partija koji pri tome smatra da je korona nekakva bezvezna bolest oko koje se svijet nepotrebno uzrujava.

Možda i jest, tko će to više znati, ali ako smo je i u Hrvatskoj i u svijetu proglasili tako strašnom da smo u jednom trenutku zatvorili granice i histerično tjerali ljude da se izbjegavaju i pogledati a kamoli dodirnuti, ne daj bože zagrliti i poljubiti, kako smo onda došli do toga da je Hrvatska uz kretenski bratsku Srbiju jedina zemlja koja je dozvolila da se nekoliko tisuća ljudi okupi na nekom sportskom događaju.

I pri tome da se na tom događaju apsolutno nitko ne pridržava baš niti jedne epidemiološke preporuke.

Prebacivanje odgovornosti je najpopularniji hrvatski sport, ali koliko su doista krivi organizatori turnira u Zadru, na koje nas upućuje Vili Beroš, teško je procijeniti.

Jer, ako ja poželim na maksimirskom stadionu organizirati rođendanski party za 50.000 ljudi i dobijem za njega dozvolu Kriznog stožera teško je očekivati da će se itko od mojih gostiju držati na distanci od dva metra, a bogami ne bi ni ja.

Zato australski tenisač Nick Kyrgios, kojeg smo citirali na početku i kaže da je to kretenska odluka.

I baš zato, čak ni meni takva budalaština ne bi pala na pamet, ne zato što sam ja pametan nego zato što vjerujem da se pametni ljudi nalaze u Kriznom stožeru pa mi takvu zabavu ne bi dozvolili,” zaključuje Šprajc.