‘JOŠ JEDNA PROMJENA – BRZA, ALI ŽESTOKA’: Vakula otkrio gdje će nevrijeme prvo udariti – negdje prijeti tuča, a negdje i pijavice. Temperatura će pasti

Do kraja tjedna doživjet ćemo olujne, ali i sunčane te vrlo vruće dane

“U svježiji utorak gotovo diljem Hrvatske slijedi još jedna znatnija promjena vremena – razmjerno brza, kratkotrajna, ali žestoka, pa će osim čestih pljuskova s grmljavinom biti i mjestimičnog olujnog nevremena s tučom, na Jadranu vrlo vjerojatno i pijavicama”, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

On kaže kako skroz suho i stabilno neće biti ni u uglavnom sunčaniju i topliju srijedu, no zato će od četvrtka do nedjelje u većini zemlje biti vruće i sparno. Nedjelja ponovno donosi promjenjivo vrijeme, najprije na zapadu unutrašnjosti.

Utorak: česti pljuskovi i grmljavine, ponegdje i nevrijeme, svježije

Državni hidrometeorološki zavod oglasio je Meteoalarm žute i narančaste boje za cijelu zemlju. Očekuju se lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme.

“U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenljivo i još nestabilnije nego u ponedjeljak, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, lokalno i izraženije nevrijeme, uz mogućnost obilnije kiše, tuče i jakog vjetra. Pritom će i dnevna temperatura biti niža, a zapuhat će sjeverozapadnjak. Najniža temperatura pak oko 17 °C.

U središnjoj Hrvatskoj još češća kiša i grmljavina, ponegdje i u obliku obilnijih pljuskova, te osvježenje. No, bit će i barem kraćih sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a najviša temperatura bit će između 23 i 26 °C.

Podjednaka dnevna temperatura i u gorju i na sjevernom Jadranu, gdje će osobito u prvom dijelu utorka također biti čestih pljuskova s grmljavinom, na moru i u obliku jakih nevera. Sunčana razdoblja bit će češća u poslijepodne. Puhat će uglavnom slabo jugo u okretanju na sjeverozapadni vjetar i buru.

U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito na sjeveru Dalmacije. Nakon juga, zapuhat će umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, kratkotrajno i bura, uz ponegdje umjereno valovito more. Najviša dnevna temperatura bit će od 28 do 31 °C.

Nestabilno i promjenjivo bit će i na jugu Hrvatske – gdje će također biti mjestimičnih pljuskova s grmljavinom, vjerojatno i poneke nevere. Puhat će umjereno jugo, uz malo i umjereno valovito more, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar uz najvišu temperaturu oko 30 °C.”

U srijedu još nestabilno pa do nedjelje sunčano i većinom vruće

“U srijedu u unutrašnjosti već sunčanije, ali još ne sasvim stabilno – ponegdje malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne na sjeverozapadu. Zatim sunčano vrijeme uz porast dnevne temperature, u petak vruće. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni. Jutra će biti svježija mjestimice s maglom, pogotovo u četvrtak.

I na Jadranu će u idućim danima ponovno biti sunčano i danju toplije, odnosno vruće. U srijedu uz razvoj oblaka još je moguć poneki pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i južnom Jadranu. Puhat će slab i umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro i bura.”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.