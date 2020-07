JOŠ JEDNA PREDIZBORNA ANKETA: Između HDZ-a i Restarta vodi se mrtva trka, sve je jasnije tko bi mogao odlučiti izbore

Ovisno o izbornoj jedinici, neodlučnih je oko 10 posto i njihova finalna odluka za koga će glasovati i hoće li uopće može značajno utjecati na konačne rezultate izbora

Hrvatska za pet dana izlazi na birališta, a Dnevnik Nove TV objavio je još jedno istraživanje o raspoloženju birača po izbornim jedinicama i to u trećoj, četvrtoj i petoj.

Slavonija je tradicionalno bila HDZ-ov bazen glasova. Tamo su prije četiri godine od 28 zastupnika osvojili njih 14. Sada su i dalje vodeća stranka, ali nagrižena od Domovinskog pokreta. U 4. izbornoj jedinici vodi HDZ s 31 posto, odmah iza je Restart koalicija s potporom od 24 posto i na trećem je mjestu Domovinski pokret sa 16,6 posto. Oko izbornog praga je Most s 4,9 posto.

Kada se postoci pretvore u mandate, HDZ ima pet izglednih mandata, Restart koalicija njih četiri, a Domovinski pokret tri. Vodi se borba za dva mandata i njih dobivaju ili gube HDZ, Most, Restart i Domovinski pokret. U konačnici, najveće su šanse da HDZ ima šest mandata, a Most dobije zastupnika u 4. izbornoj jedinici.

HDZ na jugu Slavonije ima manju potporu nego prije četiri godine

Jug Slavonije ili 5. izborna jedinca zanimljiva je zbog sraza Zdravka Marića i Ivana Penave. HDZ je tamo prije četiri godine osvojio osam mandata. Sada ta stranka dobiva bitno manje postotaka – točnije 33,4 posto – ali i mandata . Domovinski pokret dobiva pak 22,4 posto, Restart koalicija 15 posto, a izborni prag prelazi i Most sa 6,9 posto.

Drugim riječima, HDZ dobiva šest mandata, Domovinski pokret njih četiri, Restart koalicija tri i Most jedan mandat. Za 14. mandat zapravo se bori Restart koalicija i ako ga osvoje dobila bi spomenuta tri zastupnika. U suprotnom, taj bi mandat mogao prijeći u ruke HDZ-a ili Domovinskog pokreta. Prije četiri godine SDP, tada u drugoj koaliciji, u ovoj je jedinici osvojio je četiri mandata.

NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE ZA TRI IZBORNE JEDINICE: Restart uvjerljiv na Sjeveru, HDZ u Slavoniji, a pogledajte tko se sve bori za izborni prag

Sjever Hrvatske i dalje sklon ljevici

Sjever Hrvatske tradicionalno je sklon ljevici. Tako je i sada. Restart koalicija osvaja 36,7 posto, slijedi HDZ sa 17,5 posto i Domovinski pokret s 10,7 posto. To znači da Restart ima sigurnih sedam mandata, HDZ tri te Domovinski pokret jedan.

No, tu su još tri liste oko izbornog praga i to Reformisti Radimira Čačića s 5,4, HNS s 3,5 posto te MOST s 3,5 posto. Tri su granična mandata za koja se bore te tri liste. Ako ne uspiju prijeći prag, na dodatni mandat vrebaju HDZ, Restart i Domovinski pokret. Po trenutačnom stanju najizglednije je da Restart dobije osmog zastupnika, Domovinski pokret drugog zastupnika, a Reformisti Radimira Čačića osvoje jedan mandat.

Neodlučni mogu imati velik utjecaj

Nakon tri izborne jedinice HDZ i Restart su poravnati sa po 15 mandata. Domovinski pokret imao bi devet zastupnika, a Most njih dva i na kraju su Reformisti s jednim mandatom.

Ovisno o izbornoj jedinici, neodlučnih je oko 10 posto i njihova finalna odluka za koga će glasovati i hoće li uopće može značajno utjecati na konačne rezultate izbora.

Drugi bitan aspekt, a koji se kroz rezultate istraživanja ne može vidjeti, je mobilizacija birača na dan izbora. U izborima koji se održavaju na ljetnu nedjelju i u polupsihozi korone, u slučaju niske izlaznosti jako je upitno tko će svoje birače motivirati da glasuju. Odustajanje od izlaska na izbore nije ravnomjerno među glasačima različitih političkih opcija tako da i to može jako utjecati na rezultate.

Istraživanje se provodi CATI metodom (telefonsko anketiranje). U svakoj izbornoj jedinici anketira se po 500 ispitanika populacije starije od 18 godina. Istraživanje se provodi od 26.6. do 2.7. (Kada će biti obrađene sve izborne jedinice). Maksimalna pogreška uzorka po izbornoj jedinici je +/- 4,4 posto, a na prosječnom broju birača po izbornoj jedinici +/-5,23 posto.