JOŠ JEDNA PRAVOMOĆNA PRESUDA ZA KREDIT U ‘ŠVICARCIMA’: Zagrebačka banka mora Damiru iz Vukovara vratiti 150.000 kuna

Pravomoćna presuda donesena je sudu u Gospiću, 15 mjeseci nakon što je klijent iz Vukovara podnio tužbu za nekonvertirani kredit u CHF u zbosu od 225.000 kuna

Udruga Franak oglasila se priopćenjem o još jednoj pravomoćnoj presudi za nekonvertirani CHF kredit karakterističnoj, kako kažu, zbog brzog zaključenja cijelog postupka. Tužba je podnesena na Općinskom sudu u Vukovaru 6. lipnja 2019. godine, a sudac Branko Fabec donio je prvostupanjsku presudu 5. lipnja ove godine da bi potom sutkinja Milka Vraneš na Županijskom sudu u Karlovcu, Stalnoj službi u Gospiću, 15. rujna potvrdila pravomoćnost presude.

‘Dokaz da pravosuđe može biti brzo i učinkovito’

“U roku od 15 mjeseci završen je kompletan sudski postupak. Zastupnica tužitelja Damira Domazeta iz Vukovara bila je poznata vukovarska odvjetnica Martina Alagić, koje je dobila već čitavi niz presuda i za konvertirane, i za nekonvertirane CHF kredite. Dokaz je to da pravosuđe može biti brzo i učinkovito te da nema niti jednog razloga da se odugovlači s postupcima u kojima je ništetnost ugovornih odredaba o valuti CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi već utvrđena prije nekoliko godina kolektivnom presudom, zbog čega u takvim postupcima nije potrebno provesti niti jedan dokazni postupak osim financijskog vještačenja.

Damir Domazet dobit će od Zagrebačke banke zajedno sa zateznim kamatama oko 150.000 kuna (74.000 kuna jest iznos preplaćenih anuiteta), dok će Zaba morati platiti još i 16.000 kuna sudskih troškova. Napominjemo da nema nikakve sumnje da će Zaba taj novac platiti, jer ukoliko odbije plaćanje, bit će ovršena jednako onako kako i ona ovršuje svoje dužnike.

‘Potvrđeno sve što je utvrđeno i kolektivnom presudom’

Ukratko je presudom potvrđeno sve ono što je već utvrđeno kolektivnom presudom u slučaju franak, a to je da su ništetne i valutna klauzula CHF i odredba o promjenjivoj kamatnoj stopi, pa je financijskim vještačenjem utvrđena razlika između naplaćenih anuiteta i onih anuiteta koji su trebali biti naplaćeni po početnom otplatnom planu.

Procjenjujemo da još uvijek nije tužilo ukupno 90.000 potrošača iz CHF kredita koji imaju pravo na tužbe, od kojega broja se ukupno 60.000 potencijalnih tužbi odnosi na potrošače koji nisu konvertirali kredite, za čije tužbene zahtjeve u vezi s isplatom nema baš nikakvih dilema.

‘Svi s CHF kreditima u osuđenim bankama imaju pravo na tužbe’

Ponavljamo još jednom, svi potrošači koji su ugovorili CHF kredite u osam osuđenih banaka imaju pravo na tužbe, a ako nisu konvertirali svoje kredite na temelju zakona, onda su njihove tužbe potpuno nedvojbene i možemo tvrditi da će dobiti sve preplaćene iznose anuiteta. Vrlo jednostavno je zaključiti i to koliko novca je moguće dobiti u tužbi, to su uglavnom iznosi koji se zajedno sa zateznim kamatama kreću oko polovice iznosa plasiranog kredita u kunama, pa tako ako je netko podigao 100.000 kuna, banka mu zajedno sa zateznim kamatama duguje oko 50.000 kuna, a ponekad je to čak i više, posebice kada se radi o kreditima iz 2007. godine, kao što vidimo iz ovdje prikazanog konkretnog primjera”, stoji u priopćenju udruge Franak.

Iz Udruge Franak također pozivaju sve potrošače koji su ugovarali CHF kredite, ali i pravne osobe koje su ugovarale kredite s promjenjivom kamatnom stopom prije 2013. godine, u bilo kojoj valuti, da im se jave radi potrebnih informacija o tužbama na mail adresu: franak.tuzbe@gmail.com.

