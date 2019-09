JOŠ JEDNA OSOBA ISTRAUMATIZIRANA ZBOG BAHATOG VOZAČA: ‘Čim sam čula cijenu, streslo me’

‘Imate li eura?’, bilo je prvo pitanje koje mi je pri ulazu u autobus postavio vozač Croatia Busa. Kada sam mu odgovorila da nemam eura, već samo kuna, onda mi je ispisao kartu i kazao: ‘To je 100 kuna”. Čim sam čula cijenu, streslo me”, priča žena koja je potom primijetila da na karti piše Orah- makarska pa je na to upozorila i vozača.

Putnica iz Makarske ovih je dana, vozeći se Croatia Busom kartu od Vrgorca do Makarske platila 100 kuna. Riječ je inače o 38 kilometra udaljenim mjestima za koje bi je gorivo izašlo tek 30 kuna. A za novac koji je ona izdvojila za kartu mogla se voziti od Splita do Makarske i natrag.

Šokantnu cijenu Makaranka je čula nakon što je ušla u autobus u Vrgorcu gdje nije radio ni jedan šalter za prodaju karata.

”Imate li eura?’, bilo je prvo pitanje koje mi je pri ulazu u autobus postavio vozač Croatia Busa. Kada sam mu odgovorila da nemam eura, već samo kuna, onda mi je ispisao kartu i kazao: ‘To je 100 kuna”. Čim sam čula cijenu, streslo me”, priča žena koja je potom primijetila da na karti piše Orah- makarska pa je na to upozorila i vozača.

‘Oš ić s nama ili neš?’

“Tražila sam pojašnjenje za ovako napisanu relaciju i za cijenu, na što je uslijedilo jako neugodno ponašanje i pitanje: ‘Oš ić s nama ili neš?’. Shvatila sam da mi se nema smisla živcirati jer sam bila preumorna jer sam u Vrgorac ranom zorom otišla na rendgen u Dom zdravlja do kojeg me je iz Makarske automobilom dovezao zet koji radi u Vrgorcu. Srećom pa sam imala 100 kuna, a da nisam, čekala bih od 8.30 do poslijepodnevnih sati da zet završi s poslom jer treće opcije nije bilo”, priča putnica za Slobodnu Dalmaciju dodajući kao neće moći dobiti naknadu putnih troškova od HZZO-a temeljem putnog naloga jer je riječ o relaciji manjoj od 50 kilometaraa.

Platila duplu cijenu

Na pitanje zašto je putnica platila dvostruko od uobičejne cijene na toj relaciji i zašto joj je vozač na kartu napisao krivu relaciju iz Croatie busa zasad nisu odgovorili. Novinari su informacije pokušali dobiti i telefonom, no u centrali u Zagrebu su im rekli da pravo na odgovor ima samo putnica.

U tvrtki Promet Makarska poručeno je da se autobusne karte Croatia Busa prodaju na šalteru makarskog autobusnog kolodvora samo ako im je na dozvoli navedeno da je Makarska stajalište. Oni su svoje linije ukinuli, a na toj relaciji karta je stajala 50 kuna.

U slučaju da se, pak, karta od Vrgorca do Makarske kupuje na web- stranici Croatia Busa, ona stoji tek 68 kuna. Postoji mogućnost kupnje i karata za druge relacije, ali ona Orah- Makarska ne postojao ni mogućnost vožnje iz Makarske za Vrgorac. Kad to zatražite piše: Nažalost, nismo pronašli nijednu autobusnu liniju koja odgovara vašoj pretrazi” s time da tražilica uopće ne prepoznaje vrgorački Orah.