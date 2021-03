Sve je više nelogičnosti i neusklađenih priča oko posljednjih trenutaka Milana Bandića

Kad je preminulom gradonačelniku Milanu Bandiću pozlilo, pozvan je direktno ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Žarko Rašić, a on je nazvao dispečerski centar da upute vozila Hitne pomoći, piše 24 sata koji je kontaktirao Rašića i upitali ga je li uobičajeno da se zove ravnatelj za pomoć unesrećenom. Prvo je rekao da je uobičajeno relativan pojam.

“Već smo imali slučajeva da nazovu direktno mene, zamjenicu, predstojnika nekog ureda. Takvih poziva zna biti četiri-pet dnevno. Nije to bio nikakav posebni tretman. Zovu nas direktno i za građane, ali i za ljude na položajima. Nije to ništa neubičajeno”, rekao je Rašić koji je potvrdio da je on zvao dispečerski centar, ali za sve ostale upite je rekao da je nadležna gradska Služba za informiranje.

Doktor je osobno zvao Hitnu pomoć

Puno je nelogičnosti i neusklađenih priča oko posljednjih trenutaka Milana Bandića.

Njegov suradnik, Gzim Redžepi, kaže da ga je reanimirao te noći, ali kaže da je on osobno zvao Hitnu pomoć i da su brzo došli.

“Započeo sam reanimaciju, zvali smo hitnu koja je u tom trenutku bila na Ilici. To je bio veliki masivni infarkt. Jeli smo oko 8 navečer, popili kavu, sjedili smo, pričali i samo se srušio sa stolice. Pozlilo mu je”, kazao je dr. Redžepi i dodao da je Hitna pomoć stigla jako brzo.