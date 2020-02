JOŠ JEDNA HRVATSKA TVORNICA JE U PROBLEMIMA: Radnici ne primaju plaće, preživjeli su pokušaj krađe, ali ne misle odustati od borbe

Nakon što je tvornica alatnih strojeva u Ivancu zapala u probleme i blokiran joj je račun, direktor tvrtke je započeo sa štrajkom glađu u dogovoru sa radnicima koji su njezini vlasnici

U pogonu Itasa, jedine tvornice alatnih strojeva u Hrvatskoj u Ivancu, izrađuju se kompleksni i precizni alatni strojevi bez kojih bi proizvodnja u mnogim industrijama, poput automobilske ili avionske, bila nezamisliva. No, prije 15 dana ponovno su zapali u probleme, račun im je zbog dugova blokiran, a direktor se u dogovoru s radnicima odlučio na očajnički potez štrajk glađu, kako radnici ne bi uništili sami sebe, javlja RTL.

Upravo su radnici vlasnici poduzeća. Njih 150 nije primilo plaću još od studenog, a i tada su dobili samo dio. Iza njih je cijela povijest borbe za spas poduzeća koje je nekad zapošljavalo 900 ljudi, a ni sada ne misle odustati tek tako. “Kad bismo mi išli štrajkati, mi bismo mogli, ali protiv koga? Malo je smiješno štrajkati protiv sebe”, kaže radnik Marijan Vrčak kojega neće imati tko zamijeniti ako napusti tvornicu. Razloga za odlazak ima, još nije dobio dio plaće za studeni, ni onu za prosinac, a i prvi mjesec je odrađen. Uz to vodi i radnički sindikat.

Nijemci iznenada otkazali narudžbe

Itas je privatna tvrtka, dioničko društvo, a vlasnici su sami radnici jer su dionice tvrtke u njihovim rukama. Upravu su postavili radnici, a Uprava je postavila direktora. Od prvog siječnja, nakon što je bivši direktor sam zatražio razrješenje, zamijenio ga je Dragutin Varga koji radi u tvornici 42 godine i radničke interese u Upravi je zastupao i dosad.

“Jedan od njemačkih partnera, s više od 25 posto prihoda, preko noći je otkazao sve narudžbe jer više nije bilo potražnje za tom vrstom strojeva. To su bile četiri vrste bušilica koje su išle po njemačkim trgovačkim centrima. Kad su te narudžbe prestale, Uprava se nije snašla nego je bila politika: nemamo posla, imamo viška ljudi”, rekao je direktor Varga.

150 radnika ostalo je bez plaće, a prije petnaest dana tvrtka je završila u blokadi. Prvo im je na račun sjela ovrha banke od 48.000 eura zbog nevraćenog revolving kredita koji je digao jedan od bivših direktora, onda i gradsko poduzeće Ivkom s računima za plin i komunalnu naknadu. Varga je počeo štrajk glađu da skrene pozornost, traži pomoć da tvrtka premosti idućih nekoliko mjeseci kako bi se izvukli iz problema jer su samo u siječnju, tvrdi, sklopili poslove za 7,5 milijuna kuna, što nisu imali cijeli prošli kvartal.

Gradonačelnica osnovala firmu unutar firme

Nije mu prvi put da štrajka glađu. Prije petnaest godina, s još 18 radnika na taj se način već borio za opstanak tvrtke koja ima svoju i dobru i lošu povijest. U svojim najboljim godinama potkraj osamdesetih tvornica je zapošljavala 900 radnika i bila je šesti proizvođač alatnih strojeva i pribora u svijetu. Nakon rata, potkraj devedesetih, radnicima Itasa u sklopu kuponske privatizacije ponuđen je otkup dionica, 51 posto po povlaštenoj cijeni. Neinformirani i siromašni radnici, kaže Varga, uskoro postaju manjinski vlasnici, a većinski udio preuzimaju PIF Sunce i Fond za privatizaciju.

Onda se ponovno događa obrat. “2001. došlo je do preuzimanja tvornice od investitora i strateškog partnera. Strateški partner bila je bivša gradonačelnica. Vrlo brzo ispostavilo se da nisu zainteresirani za proizvodnju alatnih strojeva nego za lokaciju i zemljište”, rekao je direktor Varga.

Ovako radnici danas gledaju na ono što se događalo nakon što su bivša gradonačelnica Ivanca, njezin sin, ali i nećak PIF Sunca i Fonda za privatizaciju, otkupili dionice. S dijelom radničkih dionica postali su većinski vlasnici tvrtke. Optužili su ih, među ostalim, da su namjerno rasprodali vrijednu imovinu za minimalnu cijenu. “Gospođa je osnovala unutar firme drugu firmu Itas nova s koje su prebacivali novac iz jedne u drugu. Kupovali su se dijelovi firme i nakon toga je ostala dubioza od ljudi. Sedam mjeseci nismo dobili plaću i morali smo stupiti u štrajk”, rekao je radnik Vrčak.

Osuđeni na zatvorske kazne

Prije dvije godine varaždinski Županijski sud donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj je trojac osuđen na zatvorske kazne zbog više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pri čemu je Itas oštećen za desetak milijuna kuna. Tvrtka je u međuvremenu otišla u stečaj. No, radnici 2005. nisu htjeli dići ruke od tvornice, štrajkali su, tražili da im se upali struja i da se pokrenu strojevi. Svoje su plaće namirili iz stečajne mase tako što su preuzeli dionice tvrtke i ponovno postali većinski dioničari. Sve se to događalo kada na vlast u Ivancu dolazi Milorad Batinić, stranački kolega bivše gradonačelnice, danas i saborski zastupnik.

“2005. početkom mog prvog mandata, bio je štrajk radnika, plaće im nisu plaćene i tada je grad stao kao medijator da pokušaju naći dogovor. Uslijedio je stečaj. Formirala se nova tvrtka i radnici su postali vlasnici tvrtke. Vi mene pitate da vam kažem što sam čuo. Svatko ima svoju istinu, a ona je uvijek negdje u sredini”, rekao je za RTL gradonačelnik Ivanca i saborski zastupnik HNS-a Milorad Batinić.

Ne namjeravaju prodati dionice

Radnici 2007. osnivaju novu tvrtku i Itas prvomajska kreće s poslom. Cijelo vrijeme dobivali su plaće, prosječna iznosi između 4500 do 5000 kuna. Sve je bilo redovito, dok početkom godine, ponovno nije zapelo. Marijan danas ima 2500 dionica. Nominalna vrijednost im je 10 kuna. “Ne, nisam prodao ni prve, neću ni druge. Prve su propale, a ove neka ostanu”, rekao je radnik Vrčak koji i dalje vjeruje da tvrtka ima potencijala.

Dioničar je i direktor Varga. “Naši strateški partneri su kupci iz Njemačke. Tu kad radnik radi, onda radi, a na skupštini odlučuje o svojim pravima. Ne može nitko doći ovamo da je amnestiran od rada, da slobodno pije, to ne dolazi u obzir. Kao u svakoj drugoj firmi gdje imaju gazdu, tako je i kod nas”, rekao je direktor Varga koji također vjeruje u potencijal tvrtke.

Postignut dogovor oko duga

Za sada ne idu nikamo. Račun im je blokiran, a s poduzećem Ivkom koje ih je blokiralo zbog nepodmirenog duga od oko 400.000 kuna, od čega su, kaže Varga, 300.000 kuna samo kamate, postigli su dogovor. Otkrivaju tek da se isporuka plina nastavlja. Konačni iznos Finine blokade nije poznat, ali je poznato da uz ovrhu za račune kamata, dug za redovite račune isporučenog plina sada iznosi 238.997,19 kuna. Do duga za kamate (ovrha) i redovne račune koji su pored ovrhe još i danas otvoreni došlo je zbog kašnjenja i neplaćanja računa za isporučeni plin.

Kada je ovo riješeno, izvršni direktor Itasa krenuo je u Zagreb. Poziv ministra značio je da prekida štrajk glađu u nadi da će se pronaći rješenje. Trebaju im, kaže, 3 milijuna kuna da premoste krizu. “Iznos kojim je Itas blokiran ili perspektiva koja ga vraća na tržište nisu takva gabarita da se jednim mudrim poslovanjem i procesom restrukturiranja u Itasu to ne može prevladati”, rekao je ministar gospodarstva Darko Horvat.

Potrebna je veća financijska injekcija

Trenutno nije dovoljna financijska injekcija od tri milijuna kuna, već ona mora biti malo veća. No, s druge strane, tvrtka u portfelju u segmentu trezorskih dionica ima jednu perspektivu koja je može dovesti do injekcije u obliku kredita. U ovom trenutku država ne može izdavati državna jamstva kompaniji koja je u teškoćama, no pokušat će vidjeti koja od banaka ima povjerenja i u nastojanja Ministarstva gospodarstva da Itasu pomogne.

U međuvremenu iz Itasa su ipak odlučili poslati fakture tvrtkama za koje su obavili posao i sami si odblokirati račun. Kredit banci jučer je vraćen, nakon dogovora s Ivkomom i izdavanjem bianco zadužnice za otplatu duga na rate, očekuju da bi im sutra račun mogao biti slobodan. Sami kredit ne mogu podignuti jer već imaju reprogramirani kredit. Može li im ministarstvo pomoći da dođu do novog kojim će prebroditi krizu još ne znaju, javlja RTL.