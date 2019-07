JOŠ JEDNA REGIJA NA RUBU DEMOGRAFSKOG KOLAPSA: Samo jedna općina ima pozitivan prirodni prirast, ovo je potpuna katastrofa

Od 32 jedinice lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji samo je Općina Jesenje zabilježila pozitivan prirodni prirast u 2018. godini, jer je tamo rođeno 21 dijete na 18 umrlih osoba

Državni zavod za statistiku nedavno je objavio podatke o prirodnom kretanju stanovništva u prošloj godini. Krapinsko-zagorska županija i dalje je u demografskom sivilu, kao i većina drugih županija koje posljednjih godina imaju zabrinjavajuće podatke. Naime, prošle je godine, prema podacima, ondje rođeno 1110 djece te je umrlo 1906 ljudi. Tako je zabilježen negativni prirodni prirast od 796 osoba, što je za 19 više nego u 2017. Razlog tomu je što je, u odnosu na predlani, rođeno više djece, ali je i više ljudi umrlo.

Zagorje international donosi i kako su u županiji na sjeveru zemlje u 2018. sklopljena 564 braka, a razvoda je bilo 181. U usporedbi s 2017. broj sklopljenih brakova je pao, a broj razvoda se povećao.

Samo Jesenje pozitivno

Najveći negativni prirodni prirast bilježi Krapina, gdje je prošle godine rođeno 88, a umrlo 178 ljudi. To je ujedno i najviši zabilježeni broj umrlih u cijeloj županiji. Slijedi Pregrada, gdje je rođeno 54, a umrlo 116 ljudi. Najviše je rođenih bilo u Zaboku (91), no bez obzira na to i u ovom je gradu zabilježen negativni prirodni prirast (-37).

Od 32 jedinice lokalne samouprave, koje spadaju u Krapinsko-zagorsku županiju, pozitivan prirodni prirast ima jedino općina Jesenje, gdje je rođeno 21 dijete na 18 umrlih. Među općinama je najveći broj rođenih i umrilih imala Bedekovčina – 84 rođenih i 109 umrlih. Najmanje djece rodilo se u Zagorskim Selima (9) i Novom Golubovcu (4), a najmanje umrlih bilo je u Jesenju, Kumrovcu i opet Zagorskim Selima (18).

Što se tiče brakova, 53 su sklopljena u Krapini, što je i najviše u županiji tijekom 2018., dok ih je samo četiri bilo u Mihovljanu i Zagorskim Selima. U Zaboku je zabilježeno čak 26 razvoda, dok se nitko nije odlučio razvesti u Budinščini, Kraljevcu na Sutli, Loboru i Novom Golubovcu.

Brojke se u državi popravile

U Hrvatskoj je zabilježen porast broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 1,1 posto, odnosno 389 djece više nego u 2017. Ukupan broj rođenih u 2018. bio je 37.109 djece, od toga 36.945 je bilo živorođenih i 164 mrtvorođenih. Stopa nataliteta (živorođeni na tisuću stanovnika) u 2018. iznosila je 9.

Prošle je godine zabilježen i pad broja umrlih u odnosu na 2017. Umrla je 771 osoba, odnosno, 1,4 posto manje nego predlani. Stopa mortaliteta (umrli na tisuću stanovnika) u 2018. je godini iznosila 12,9. Prošle je godine umrlo čak 157 dojenčadi, odnosno 0,3 posto od ukupnog broja umrlih.

No, bez obzira na to stopa prirodnog prirasta u Republici Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -3,9 (-15.761 osoba). U svim županijama zabilježen je negativan prirodni prirast, od čega najviše u Primorsko – goranskoj županiji, i to -1646. Pozitivan prirodni prirast tijekom 2018. zabilježen je u 58 gradova i općina, a negativan u 492, pa čak i u Gradu Zagrebu. Pet gradova i općina je imalo nulti prirodni prirast. Prošle je godine sklopljen 19.921 brak, a razvedeno ih je 6125.