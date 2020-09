JOŠ JEDNA AVIOKOMPANIJA SMANJUJE BROJ LETOVA PREMA HRVATSKOJ: Evo koje će linije Lufthansa ostaviti

Kada se usporedi s kolovozom, njemačka aviokompanija će imati 14 letova tjedno manje prema Lijepoj našoj

Luftansa, njemačka avikompanija je smanjila promet prema četiri zračne luke u Hrvatskoj. Isti broj letova zadržan je tek prema Zagrebu, a portal Croatian Aviation donosi aktualni red letenja za rujan.

Ova kompanija će do kraja rujna nastaviti prometovati prema pet hrvatskih odredišta i to prema Zagrebu, Zadru, Splitu, Puli i Dubrovniku, ali došlo je do otkazivanja određenih polazaka na gotovo svim linijama. Kada se usporedi s kolovozom, kompanija će imati 14 letova tjedno manje prema Lijepoj našoj.

DUBROVNIK U TEŠKOM PROBLEMU: Do kolovoza nema kruzera, a ključne zračne linije su otkazane. Ipak, postoji tračak nade…

Koje linije ostaju?

Linija Frankfurt – Dubrovnik do kraja rujna prometovati će 2 puta tjedno, subotom i nedjeljom, što je jedan let tjedno manje u odnosu na kolovoz (ukinut let srijedom). Linija Munchen – Dubrovnik prometuje 4 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom, petkom i nedjeljom. Ukinut je let subotom.

Linija Frankfurt – Split prometuje 3 puta tjedno, svake srijede, subote i nedjelje. Ukinut je let petkom. Linija Munchen – Split do kraja rujna prometovati će 4 puta tjedno, utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom, dok je let petkom otkazan.

Linija Frankfurt – Pula prometuje 2 puta tjedno, petkom i subotom. Ukinut je let ponedjeljkom. Linija Munchen – Pula, prometuje 1 tjedno, subotom. Ukinut je let nedjeljom. Linija Frankfurt – Zadar prometuje 2 puta tjedno, subotom i nedjeljom. Ukinut je let srijedom. Linija Munchen – Zadar prometuje 1 tjedno, subotom. Kompanija zadržava isti broj letova kao i u kolovozu na ovoj liniji.

Linija Munchen – Zagreb prometuje 5 puta tjedno, utorkom, četvrtkom, petkom, subotom i nedjeljom. Lufthansa je na ovoj liniji zadržala isti broj letova kao i u kolovozu. Linija Frankfurt – Zagreb nije u prometu i kompanija ju ne planira pokrenuti do proljeća iduće godine. Letove na ovoj liniji obavlja Croatia Airlines a Lufthansa ih ima u prodaji zahvaljujući code-share ugovoru izeđu dvije kompanije.

Lufthansa otkazala liniju Frankfurt – Zagreb do ljetnog reda letenja 2021. godine, piše Croatian Aviation.

KOJA SU VAŠA PRAVA AKO MORATE OTKAZATI PUTOVANJE? Nije baš jednostavno. Povrat novca ovisi gdje točno putujete