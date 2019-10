JOŠ JEDAN VELIKI POTRES NA POLITIČKOJ SCENI, POSAVEC JE NAPUSTIO HNS! ‘Tražio sam novi put, ali ostao sam usamljen u tome, i to je bio okidač’

Vrhu stranke ponudio sam svoju viziju na stranačkim tijelima i učinio sam to, ali nije bilo ni volje ni sluha. Čiste sam savjesti donio ovu odluku i mogu svakoga pogledati u oči. Moj put je kultura poštovanja. Zalagati se za sve one stvari kako bih život naših ljudi učinio boljim i kvalitetnijim. Za bolju budućnost, a ne za svjetliju prošlost, kazao je Posavec koji će do kraja mandata ostati nezavisni župan

Nakon 15 godina članstva izlazim iz HNS-a, putevi stranačkog vodstva i moje poimanje puta kojim treba ići suštinski su u suprotnosti. Jednostavno treba završiti priču i birati novi put, pogotovo ako se s dosadašnjim putem ne slažete, rekao je u utorak međimurski župan Matija Posavec.

Kazao je da nakon više mjeseci pokušaja i upozoravanja da stranka treba ići drugim smjerom te traženja drugih vrijednosti, nije uspio u tome.

‘Ovo nije put za koji smatram da Hrvatska i Međimurje trebaju ići’

“Ovo nije put za koji smatram da Hrvatska i Međimurje trebaju ići. Prije dvije i pol godine ostao sam u stranci zbog jedne odluke, iako se nisam slagao s njom, smatrao sam da promjene treba raditi iznutra. Pokušao sam, ali nisam uspio. Zagovarao sam da moramo mijenjati sve za bolju budućnost, no nije bilo sluha niti volje. Vrhu stranke ponudio sam svoju viziju na stranačkim tijelima i učinio sam to, ali nije bilo ni volje ni sluha. Čiste sam savjesti donio ovu odluku i mogu svakoga pogledati u oči. Moj put je kultura poštovanja. Zalagati se za sve one stvari kako bih život naših ljudi učinio boljim i kvalitetnijim, za bolju budućnost, a ne za svjetliju prošlost”, kazao je Posavec.

Napomenuo je kako neće raditi nikakve lomove u stranci, te da svaki čovjek ima svoju glavu i svoj smjer kojim želi ići i kročiti, a život će pokazati čiji su planovi bili ispravni.

“Bivšim članovima želim uspjeh u privatnom i poslovnom životu i prije svega dobro zdravlje. Do kraja mandata bit ću nezavisni župan, neću prijeći ni u jednu drugu stranku i neću biti na ničijim listama. Smatram da je to ispravan put”, kazao je Posavec.

‘Na kraju mandata podvući ću crtu i reći što smo sve učinili, a građani onda neke procijene’

Na pitanje što nakon ovoga mandata, ostaje li nezavisni, Posavec nije dao definiran odgovor.

“Građani nas ocjenjuju prema rezultatima. Ja ću na kraju mandata podvući crtu i reći što smo sve učinili, a građani onda neke procijene. Ne namjeravam prelaziti u nijednu stranku”, kazao je međimurski župan. Budući da je Posavec obnašao funkciju predsjednika županijske organizacije, kaže kako očekuje da će stranka odlučiti tko će ga naslijediti.

“Ne želim nikome zlo, želim da svi funkcioniraju nekim svojim putevima kako su si zacrtali”, kaže Posavec.

Dodao je kako je vrh stranke znao za njegove namjere.

‘Ostao sam usamljen u svemu tome i to je bio okidač’

“Pretpostavljam da svi znaju jer ovo nije nastalo preko noći. Kada su završili europski izbori vidio sam pravo stanje stvari. Zato sam se zalagao za promjene, za novi koncept. Govorio sam da moramo ići novim smjerom. Nažalost, ostao sam relativno usamljen u svemu tome i to je bio okidač da biram svoj smjer. Jedino i isključivo sam tražio da unutarstranački izbori budu što je prije moguće, još ove godine, a ne u travnju ili svibnju, svega dva mjeseca prije parlamantarnih izbora. Htio sam da se vodstvu da vremena da izgradi novu političku platformu. Međutim, nisam dobio potporu za to i onda vam je sve jasno”, rekao je Posavec. Dodao je i kako, nakon smjene ministara, nije bio za preslagivanja koja su se radila u Vladi.

Na pitanje zašto ostavku daje baš sada, kazao je: ‘Zato što sam u svibnju dao šansu stranci da usvoji neke promjene. Rekao sam vam u svibnju da mi dopustite da iskomuniciram svoj koncept sa članstvom, te da ako će podrške biti, idemo dalje, a ako je neće biti, idem svojim putem. Vrh stranke gotovo ništa nije prihvatio i ja sam donio odluku”, rekao je Posavec.