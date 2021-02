JOŠ JEDAN SLABIJI POTRES ZATRESAO PETRINJU: ‘Jaka i vrlo glasna eksplozija; Ima li muških? Trebala bih se udati ove godine’

Jutros u 5 sati i 59 minuta seizmografi su zabilježili još jedan potres s epicentrom 16 km jugozapadno od Siska, javlja EMSC. Iako je EMSC prvotno objavio kako je bio jačine 2,7 po Richteru, hrvatska seizmološka služba tvrdi da je bio snage 3,0.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 16 km SW of #Sisak (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/7l7GIc5NOK

— EMSC (@LastQuake) February 4, 2021