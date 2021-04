JOŠ JEDAN SLABIJI POTRES ZATRESAO SREDIŠNJU HRVATSKU: Jačina je bila 2,7 po Richteru, a epicentar u blizini Petrinje

Još jedan potres, i to magnitude 2.7 po Richteru zabilježen je večeras oko 20.43 na Baniji. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio 15 kilometara od Petrinje tj. 22 kilometra od Siska.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 22 km W of #Sisak (#Croatia) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/Om7MeJJnaa

— EMSC (@LastQuake) April 30, 2021