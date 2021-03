U 12:55 po lokalnom vremenu, jug Hrvatske zatresao se magnitudom 3,5, javlja EMSC.

Epicentar ovog potresa bio je 27 km sjeverno od Zadra .

M3.5 #earthquake (#potres) strikes 27 km N of #Zadar (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/WRUvHQX2Mq

— EMSC (@LastQuake) March 14, 2021