JOŠ JEDAN NAPAD: ‘Udarili su me više puta šakom u glavu i u prsa i psovali mi srpsku majku. Očito su znali koje sam nacionalnosti’

‘Udarili su me više puta šakom u glavu i u prsa pa su me gurnuli uz zid. Prepao sam se i uznemirio, posebno zato što sam srčani bolesnik. Ne znam te ljude, ali pretpostavljam da me udarao vlasnik tog automobila. Oni su očito znali tko sam i koje sam nacionalnosti’

Još jedan incident povezan s nacionalnošću dogodio se dva dana prije napada na Srbine u kafićima na kninskom području. Pokraj Rijeke, u općini Viškovo, šakom je dobio 70-godišnjak srpske nacionalnosti Dobrivoje Arsić, pišu Novosti. Inače, Arsić je građanin Viškova i živi već dugo na riječkom području. U utorak oko 20 sati Arsić se vraćao kući kombijem te ga želio parkirati na mjesto gdje ga uvijek parkira, ispred zgrade u kojoj živi.

No, na tom mjestu bio je parkiran drugi automobil. Pitao je djecu na ulici znaju li čiji je auto na što mu je jedan od dječaka rekao da je to vozilo prijatelja njegovog oca iz susjedne zgrade. Arsić je susjeda s parkinga zamolio da pomakne automobil ili da mu dobaci ključeve kako bi on to učinio. Sudjed to nije napravio pa je 70-godišnjak parkirao ispred automobila i otišao doma. Nakon toga počeli su ga vrijeđati po nacionalnoj osnovi i lupanje po kombiju pa je Arsić nazvao policiju. Vratio se na parking gdje se vrijeđanje nastavilo, a muškarci su mu spominjali “srpsku majku”. Nakon uvreda uslijedio je fizički napad.

‘Znali su tko sam i koje sam nacionalnosti’

“Udarili su me više puta šakom u glavu i u prsa pa su me gurnuli uz zid. Prepao sam se i uznemirio, posebno zato što sam srčani bolesnik. Ne znam te ljude, ali pretpostavljam da me udarao vlasnik tog automobila. Oni su očito znali tko sam i koje sam nacionalnosti “, ispričao je Arsić Novostima.

Kombi je pomaknuo i opet zvao policiju, no ona je došla tek oko 21 sat. Od Arsića su uzeli izjavu i najavili da će ga privesti zbog narušavanja javnog reda i mira. Kazao im je da je prošao operaciju srca i da se osjeća loše. Kod susjeda se policija, govori Arsić, zadržala par minuta. Pretučeni Arsić je zatim otišao liječniku. Dijagnoza je glasila “predinfarktno stanje”. Od 1969. Arsić je građanin Rijeke. Prije 28 godina, dakle 1991. izbačen je iz stana i izbjegao iz Hrvatske, no vratio se 2000. U Viškovu stanuje od 2008. u zgradi za stambeno zbrinjavanje.

Policija podnijela prijavu protiv žrtve

Pravni savjetnik Srpskog narodnog vijeća, Milan Eraković, tvrdi da je indikativno da su napadači znali ime i prezime ovog povratnika i da su vrijeđanje i psovke bili usmjereni na njegovu nacionalnost i na to što je povratnik.

“Kako se dolazak policije odužio, došlo je i do fizičkog napada. Iako je povod svega bio problem parkiranja ispred stambene zgrade, to ne može biti opravdanje vrijeđanja na nacionalnoj osnovi i fizički napad na osobu od 70 godina sa srčanim problemima i invalida. Imamo neformalna saznanja da je postupanje policajaca nažalost etnički obojeno. Naime, protiv napadača nisu podnesene prekršajne prijave, već protiv žrtve napada. Prema riječima napadnutog, jedino činjenica da je srčani bolesnik spriječila je njegovo privođenje tijekom noći te upućivanje prekršajnom sucu”, kaže Eraković.

Policajci PU primorsko-goranske slično postupili i 2015.

Eterović podsjeća da su policajci PU primorsko-goranske županije slično napravili i prije četiri godine. Naime, 2015. održavala se tribina u HNK Ivan Zajc gdje su gledatelji i posjetitelji bili verbalno vrijeđani po nacionalnoj osnovi. Navodno su ih vrijeđali pripadnici navijačke skupine Armada. No, zapravo su to bili članovi Autohtone hrvatske stranke prava.

“Fizički napad na jednog od posjetioca karakteriziran je kao remećenje javnog reda i mira. Međutim, postupanje djelatnika pokazalo je izrazitu neobjektivnost gdje je napadač ‘upozoren’, što god to značilo, a protiv napadnutog je podignuta prekršajna prijava. Kako je prekršajni sud nakon utvrđivanja dokaza utvrdio da nije bilo govora o bilo kakvom prekršaju od strane gospodina koji je optužen, PU primorsko-goranska ulaže žalbu. Nadamo se da se obrazac neobjektivnog postupanja neće ponoviti u Arsićevom slučaju”, ispričao je Eterović za Novosti i dodao da je SNV podnio kaznenu prijavu protiv počinitelja.

Policija: ‘Arsićeve ozljede su ogrebotine’

U četvrtak Arsića su u policiji zadržali čak četiri sata. Iz PU primorsko-goranske su Novostima odgovorili da su 20. kolovoza na području Viškova zabilježili događaj u kojem je 70-godišnjak zadobio ozljede u vidu ogrebotina.

“Od imenovanog je zaprimljena kaznena prijava te je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice. S obzirom na tajnost izvida nismo u mogućnosti iznositi detalje kriminalističkog istraživanja, a po završetku istog javnost će biti pravodobno obaviještena”, rekli su iz policije.

Na riječkom području nedavno ubijen potpredsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine u Kastvu

Na riječkom području situacija je napeta još od nedavnog ubojstva Radoja Petkovića (63). Petković je bio potpredsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Kastva i dugogodišnji član SDSS-a. Njega su u travnju brutalno pretukli ispred jednog kafića kraj Viškova. Petković se mjesec i pol dana borio za život u bolnici. Pretukao ga je Ilija Glavić. Prema snimkama nadzorne kamere, Glavić nije prestao s udaranjem 63-godišnjaka i kada je on izgubio svijest i pao na tlo.

Tri puta je Petkovića udario u glavu iz sve snage. Petković je s krvarenjem u mozgu i prijelomom svoda lubanje pao na pod. Kao motiv sukoba, u optužnici nije navedena etnička pripadnost. Novosti su tužiteljima slali upite o motivima Glavićevog napada, no odgovor nije stigao. Pripadnici srpske zajednice otkrili su da je Glavić inače rodom iz sela pokraj Bosanskog Broda te da je otprije poznat tužilaštvima BiH i Republike Srpske.

“Na temelju izjava svjedoka, Ilija Glavić je na listi osumnjičenih u predmetima koje je Haški tribunal još 2006. predao Tužilaštvu BiH. Sumnjiči ga se za premlaćivanja, teške povrede i silovanja po brodskim logorima u proteklom ratu”, rekao je Marko Grabovac, predsjedavajući Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH i predsjednik udruženja za traženje zarobljenih boraca i nestalih civila iz Bosanskog Broda.

