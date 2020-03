JOŠ JEDAN NAČELNIK U PROBLEMU S IMOVINOM I BORAVIŠTEM: ‘Što ću ja ispunjavat’, nađem nekoga da to ispuni i baš ja gledam…’

Načelnik Općine Fažana, Radomir Korać nakon upozorenja novinara priznao je kako u imovinsku karticu nije upisao stan od 85 kvadrata, ali je dao neobično objašnjenje za podatak da mu je kao boravište tri godine navedena Pula, a ne Fažana

Otkrivena je još jedna malverzacija političkim funkcijama te nepotpuni podaci u imovinskoj kartici javnog dužnosnika. Glas Istre je otkrio kako je SDP-ov načelnik Općine Fažana, Radomir Korać tri godine bio prijavljen u Puli. Na primjeru HDZ-ove načelnice Općine Lovreć, Anite Nosić, javnost je mogla saznati da zakon propisuje prekid obnašanja načelničke dužnosti, ako načelnik prijavi boravište izvan teritorija općine.

U lipnju prošle godine, Korać je povukao intervju u kojem je rekao “da on živi na više lokacija: u Puli, Rovinju. Labinu, Vodnjanu…” No, sada je ispričao drugu priču.

“Ja imam stan u Puli, ali živim u Fažani. Na mojoj osobnoj iskaznici je navedena adresa Titova riva 8 u Fažani. Od kada sam živ, živim u Fažani. Ne bih mogao biti načelnik da sam imao prebivalište u Puli”, potvrdio je Korać zakonske odredbe, ali nije odgovorio kako je moguće da mu u imovinskoj kartici piše da je prijavljen u Puli.

Sakrio stan od 85 kvadrata

No, to nije jedini propust kojeg je Korać napravio. Naime, u posljednjoj imovinskoj kartici nije naveo spomenuti stan u Puli od 85 kvadrata, kojeg je još 2013. procijenio na 800.000 kuna. Nakon što su mu novinari to priopćili, ostao je neugodno iznenađen.

“Ma kako nema stana u Puli? Ma mora bit’. A ja ne znam, ja to moram vidjeti. To je moj stan. Mogu pogledati, ali ne može se dogoditi da nije upisan. To je moj stan, ja sam vlasnik tog stana”, rekao je Korać novinarima koji su mu ponovili kako stana u njegovoj imovinskoj kartici – nema.

“Onda ću pogledati i upisati taj dio. Stan je na moje ime. Stan je u Krležinoj 27”, zaključio je Korać.

Doznaje se kako Korać ondje boravi često, pa nije sasvim sigurno je li njegovo boravište u Fažani ili u Puli. Zbog toga je novinarima ponovno morao objasniti zbog čega tri godine u njegovoj imovinskoj kartici kao mjesto boravišta stoji Pula.

“Pa tko je to gledao, tko bi to znao? To sam napravio sad kad su počele sve te neke hajke po tim načelnicima i te kerefeke, pa sam jednostavno išao pogledati da ne bih i ja onda nešto fulao. Svi nešto gledaju, da li sam negdje prijavljen, da li su masoni i što su već! Pa ne bih se mogao kandidirati kao načelnik Fažane da sam negdje drugdje bio prijavljen”, ponovio je Korać i novinarima proslijedio fotografiju svoje osobne iskaznice na kojoj se vidi da mu je prebivalište u Fažani.

Karticu mu pišu drugi

No, nakon nekog vremena, Korać je sam nazvao novinare te im zahvalio i priznao kako stan u Puli nije naveden u njegovoj imovinskoj kartici, iako ju je ažurirao prije nekoliko dana. Dodao je kako je stan kupio 2006. na kredit, a potom dao i urnebesno objašnjenje zašto postoje “rupe” u njegovoj imovinskoj kartici.

‘Sve sam imao od prije, što je žalosno’

“Taj dio ja nisam ni pisao! Ja kažem ljudima koji mi to napišu i mene pitaju što će staviti, al’ dobro. Što ću ja ispunjavat’, nađem nekog tko mi to ispunjava i baš ja gledam. Kad me pitaju što da upišu kažem: ‘Upiši to i to, i gotovo’. Al’, dobro, to je moj problem. Ja ne bježim od onog što imam. Sve što sam stekao, stekao sam prije nego sam došao na funkciju. Sve sam imao od prije, što je žalosno”, rekao je načelnik.

No, Korać je 2013., iste godine kad je upisao svoj stan u Puli, naveo da je kao zamjenik načelnice od nesamostalne djelatnosti kupio zemljište i kuću u Peroju za 400.000 kuna. Rekao je da je to kupio prije 20 godina, ali i priznao propust jer to nije ranije upisao.

“Ja slobodno mogu reći da kod njih (Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa op.a.), ima propusta! Nekoliko puta sam ih obavještavao. Mi im kažemo u facu što imamo, a što nemamo! Ja vam se zahvaljujem što ste mi sad rekli za ovo! Dosta puta sam upozorio Povjerenstvo da se u sustavu ne prihvaćaju podaci koji im se šalju. Njima ne prolaze podaci”, kaže Korać te se zahvalio novinarima što su ga obavijestili za boravište i obećao da će to ispraviti.