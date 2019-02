JOŠ JEDAN ISPAD DON STOJIĆA: ‘Poznajem ženu koja je uhvatila oca da gleda porniće. Na licu mjesta izgubila je menstruaciju od šoka’

“Ako je pornografija dobra i poželjna, zašto je uvijek prekrivena velom tajne i srama? ‘Sex shopovi’ su skriveni, prozori zatamnjeni, a ulazak u prostor uvijek je sa sporedne strane”, rekao je don Stojić

Hrvatska katolička mreža objavila je na svojim stranicama predavanje don Damira Stojića na temu pornografije koje je održao studentima, među kojima je naveo razloge protiv pornografije.

‘Na licu mjesta od šoka izgubila menstruaciju’

“Želim da večeras izađemo iz ove dvorane i znamo zašto je pornografija loša”, rekao je na početku predavanja te iznio, kako kaže, jedan razlog protiv pornografije. “Poznajem jednu ženu koja je kao djevojka uhvatila svojeg oca kako gleda pornografiju. Na licu mjesta je od šoka izgubila menstruaciju i nikad ju nije dobila nazad. Tvoj grijeh utječe na druge iako oni to ne znaju, a kad saznaju to je strašno.”

“Ljudi gledaju pornografiju, ne zato što žele poniziti drugu osobu, već zato što su jadni i slabi. Bojim se da ljudi traže jedno autentično dobro, ali na krivi način. Ono što tražimo u pornografiji su intima, zajedništvo i zabava, sve autentične i dobre stvari, ali ih tražimo na krivi način”, rekao je don Damir Stojić.

‘Maska za one koji se ne mogu kontrolirati’

Don Stojić izjavio je na predavanju da je pornografija “maska za one koji se ne mogu kontrolirati”.

“Ako je pornografija dobra i poželjna, zašto je uvijek prekrivena velom tajne i srama? Sex shopovi su skriveni, prozori zatamnjeni, a ulazak u prostor uvijek je sa sporedne strane”, rekao je te dodao da nikada nije upoznao čovjeka koji je ponosan što radi u sex shopu.

Don Stojić kao “najdestruktivniji mit” navodi tvrdnju da pornoglumci uživaju u svom poslu.

“Čak i da netko stvarno to voli, to opet ne znači da je to dobro. To što netko voli nešto raditi, ne znači i ne može biti razlog da je nešto dobro”, izjavio je na predavanju i naveo podatke porno industrije u SAD-u u posljednjih 10 godina među kojima je 118 ljudi umrlo od HIV-a, njih 25 su bili žrtve ubojstva, 34 su se predozirali, 41 je umrlo nesretnim slučajem, a njih 59 počinilo je samoubojstvo.

Pornografija toliko obećava, a ništa ne daje

Poznati svećenik naveo je da ljudi koji gledaju pornografiju moraju biti svjesni svog “ovisničkog ponašanja”, te samim time mozak počinje učiti da je pornografija poželjan način za stvaranje osjećaja zadovoljstva.

Stojić tvrdi da pornografija potiče oslobađanje velike doze dopamina.

“To rezultira time da čovjek ne može postići stanje zadovoljstva gledanjem ‘normalnih’ seksualnih odnosa te počinje tražiti devijacije, nasilje. U toj potrazi osoba postaje desenzibilizirana i nesposobna voditi ljubav s bračnim partnerom. Ovo je problem koji utječe na svakoga. Pornografija nas ne može učiniti sretnim jer je njezina laž u tome da obećava intimu i slobodu s užitkom. Nakon što se dogodi seksualni pad, slijedi samoća koja razara čovjeka. Nakon ejakulacije, masturbacije, čovjek se suočava s bijedom, jadom i dosadom. Nerijetko ljudi masturbiraju iz dosade. Pornografija toliko obećava, a ništa ne daje”, istaknuo je don Stojić.