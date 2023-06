Vlada nestašica domaćeg krumpira, a i onog uvoznog sve je manje.

"Nema ga sad. Ja ga nemam već dva mjeseca, nastojimo ga kupovati gdje ga ima i svjesni smo da nije naš domaći krumpir i jedemo ga takvog kakav je nažalost", kaže Sanja iz Nedelišća za RTL.

"Ne, ne i ne. Meni je najbolji naš domaći krumpir, nema boljega od toga", govori Nada iz Miklaveca.

"Bitno je da je frišak i nije bitno čiji je. Sjećate se da smo kukali za kineski luk da je gori nego naš, pa dok smo išli na ispitivanje ispalo da je bolji od nas i onda što da ja kažem o uvozu", govori Ilija iz Čakovca.

Mladi krumpir ne može izdržati put

Mladi krumpir koji se može naći u prodaji dolazi najčešće iz Egipta i Cipra.

"To nije mladi krumpir, to je sazrio krumpir. Mladi krumpir ne može izdržati put i sve te manipulacije. On inače može samo dva tri dana raznih manipulacija i onda propada. Ima nestabilnu kožicu i kao takav ne može dugo trajati", kaže Damir Mesarić, predsjednik Udruge međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira.

Na domaći mladi krumpir čekat će se još koji tjedan.

"Kaj se tiče naših područja, mladi krumpir možemo očekivati početkom 7.mjeseca, možda Istra i Dalmacija krenu dva tri tjedna prije", kaže Kristijan Mihalic, proizvođač krumpira.

Veći trošak proizvodnje, viša cijena

Skladišta domaćih proizvođača gotovo su prazna od početka godine, a ni budućnost nije optimistična jer je posađeno još manje krumpira nego lani.

"U Međimurju je pad proizvodnje sada sigurno za 15 posto, za toliko je manje zasađenoga. To se još ne može točno znati, ali se vidi na poljima da nije toliko zasađeno krumpira i da ga je manje", kaže Mesarić.

Proizvođači su lani prodavali krumpir po 32-35 centi, a procjenjuje se da bi ovogodišnji krumpir, zbog većih troškove proizvodnje, mogao biti i za 10-15 centi skuplji.