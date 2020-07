JOŠ JEDAN ČOVJEK NAPUSTIO MIROSLAVA ŠKORU: ‘Nisam se nudio, on me zvao. Sada ni ‘žao mi je’ niti ‘hvala ti’

‘Kada sam najavio odlazak nisam dočekao nikakvu reakciju s njegove strane’

Novinar i bivši glavni urednik Slobodne Dalmacije, Josip Jović, objavio je da napušta Domovinski pokret Miroslava Škore i to nakon veoma kratkog političkog angažmana. Inače, Jović je bio i član Predsjedništva te stranke i otišao je 20 dana nakon izbora. U Intervjuu za Slobodnu Dalmaciju Jović je kazao zašto se povukao i otkrio da prema njemu nisu sasvim bili korektni.

“Nisam se nudio, on me je pozvao. A nakon što je završio izborni ciklus, povukao sam se jer nisam političar koji računa na karijeru, a i kasno mi je za to”, naveo je Jović za Slobodnu Dalmaciju.

‘Škoro mi se nije ni zahvalio’

Usprkos činjenici što je Jović pisao izborni program Domovinskog pokreta, stranka ga je stavila u 9. izbornu jedinicu.

“Nisam trebao to prihvatiti, a nisu me zapravo ni pitali. No, ušao sam u vodu i morao sam zaplivati. Slično su prošli i neki drugi osnivači Domovinskog pokreta. Samo je dvoje od njih nosilo liste. Ali da me krivo ne shvatite, nisam zbog toga napustio Domovinski pokret. Rekao sam već zbog čega sam to učinio. Kada sam najavio odlazak nisam dočekao nikakvu reakciju s njegove strane. Ni ‘žao nam je’, ni ‘hvala ti'”, ispričao je Jović za Slobodnu Dalmaciju.