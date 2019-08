JOŠ DANAS I SUTRA IZDRŽITE VRUĆINE, A ONDA SE SPREMITE NA DRASTIČNU PROMJENU: Temperatura pada za više od 20 stupnjeva!

S ponedjeljkom stiže i izraženija promjena s kojom će temperatura znatno pasti, a osim popuštanja vrućine bit će i i lokalno jačeg nevremena praćenog olujnim vjetrom

Ovaj vikend bit će u znaku ljetnog vremena i iznadprosječne topline, koja će se prekinuti početkom idućeg tjedna. Pad temperature i bura – često jaka, ponegdje i olujna – zahvatit će do srijede cijelu obalu, no oborine će biti nejednoliko raspoređene. Ponegdje na jugu te posebice istoku mogu i izostati. No u zapadnijim će krajevima biti i obilne kiše, pa i olujnog nevremena, i to već tijekom ponedjeljka te posebice u noći na utorak. Upozorenja na toplinu zamijenit će neka druga – ističe se u vremenskoj prognozi HRT-a.

Danas i do 34 stupnja Celzijeva

Danas će većinom biti suho, sunčano i vruće, iako ne posvuda stabilno. U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će većinom sunčano. Popodne postoji mogućnost ponekog pljuska praćenog grmljavinom, posebice u gorju. Danas će najviša dnevna temperatura biti između 31 i 34 stupnja Celzijeva.

Vruće će biti u i središnjoj Hrvatskoj, gdje će noću temperatura biti malo viša, posebno u većim gradovima. Sunčanog će vremena biti dosta, ali poslijepodne će uz jači razvoj oblaka poneki izraženiji pljusak donijeti kratkotrajno osvježenje.

I u gorju će postojati mogućnost za mjestimične, većinom popodnevne pljuskove, no i ondje će kao, i na sjevernom Jadranu, prevladavati sunčano vrijeme. Podno Velebita bura će u jutarnjim satima biti i jaka pa će noć u nekim mjestima biti i vrlo topla.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije pravi ljetni dan. Iako će povremeno biti umjerene naoblake, temperatura će porasti i do 35 °C, a vjetar će i sasvim izostati pa će sumaglice biti i ponegdje na moru. Poslijepodne će tek rijetko puhati do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito, temperature i do 27 stupnjeva Celzijevih, kaže se u prognozi HRT-a za subotu.

I sutra sunčano, vruće i sparno

Sutra će, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) biti pretežno sunčano te i dalje vruće i sparno. Poslijepodne može biti lokalno jačih razvoja oblaka uz poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Ujutro uglavnom u Lici i Posavini ponegdje magla. Vjetar slab, samo na istoku mjestimice umjeren jugoistočni, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 26, a najviša dnevna većinom između 30 i 34 °C.

U ponedjeljak stiže promjena

Početak rujna na kopnu također će biti vruć, nekima i sparan, a povremeno će u dijelovima unutrašnjosti nebo biti i potpuno prekriveno visokim oblacima. No, s ponedjeljkom stiže i izraženija promjena s kojom će temperatura znatno pasti, a osim popuštanja vrućine – čemu se mnogi vesele – treba napomenuti da će biti i lokalno jačeg nevremena praćenog olujnim vjetrom – kaže se u prognozi HRT-a.

Od sredine tjedna temperatura ponovno u blagom porastu, no zadržat će se razmjerno promjenljivo vrijeme.

I na moru će se u ponedjeljak biti jače naoblake, a popodne i mjestimične kiše, najprije na sjeveru. Kiša će biti češća pa i obilnija uz jače nevrijeme u noći na utorak i u utorak kada će duž većeg dijela obale zapuhati jaka, ponegdje i olujna bura. Vjetrovito će i manje vruće biti i sredinom tjedna, a vjerojatnost za mjestimičnu kišu povećava se ponovno u četvrtak.

Prema prognozi DHMZ-a, u ponedjeljak stiže promjena vremena sa zapada uz jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom, češćim u noći na utorak. Ponegdje će oborina biti obilna, zapuhat će jak vjetar, a temperatura će osjetno pasti. Još će tijekom utorka mjestimice biti kiše, no postupno će prestajati. U nedjelju će vjetar biti uglavnom slab, u ponedjeljak će jačati jugo, a u noći na utorak okrenuti na jaku i olujnu buru. Od utorka svježije, osobito na kopnu.