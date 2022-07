Boris Jokić gostovao je u RTL Direktu gdje je komentirao slučaj diskvalifikacije maturantice, ali i o ispitima državne mature za koje smatra da nisu standardizirani, 'Aferi petica' te instrukcijama kao "obrazovanju u sjeni".

Jokić smatra da se treba ići u korist učenice, ali i njih još 23. koji su se potpisali na ispite pa provjeriti može li im se izaći u susret te to i učiniti.

"Postanemo li birokratski robovi, a sama država krši pravila, onda ne idemo u korist mladih ljudi, a cijeli sustav obrazovanja uvijek mora imati mlado dijete, osobu pred sobom", kaže Jokić te smatra i da ministar Fuchs ima pravo na svoj stav, a postavlja se pitanje, tvrdi, treba li se uključivati i NCVVO te raditi pritisak. Također kaže da država godinama krši pravila.

"Prije par godina imamo 24 osobe koji su varali, a koji su ulovljeni, no dopušteno je da ponovno polažu u istom roku, o trošku države. Također, dopustila je i da mladim ljudima dodaju bodove i to na prigovor: 'znam da nisam točno riješila, ali molim vas dajte mi taj bod'. Ministrica je dala mogućnost da se prođe matura iako je predan prazan ispit. Penalizirati danas nekog tko je danas ispisao esej, a potpisao se, u odnosu na onoga koji to nije učinio je poraz države, ne mlade osobe. Ona bi trebala puno više raditi na vrednovanju i ocjenjivanju, a to je najranjiviji dio, državna matura", govori.

'Nemojmo govoriti o potpisima xy učenice, hajdemo standardizirati ispite'

Jokić kaže kako to jest greška mlade osobe, ali ne zaslužuje drastičnu kaznu jer država ne poštuje pravila. "Treba od primjera do primjera procijeniti što se dogodilo i donijeti razmjernu odluku i ići uvijek u korist djeteta", rekao je.

Govorio je o rezultatima mature generalno pa istaknuo da ih se ne treba generalizirati.

"To je ono što se ponavlja od postavljanja mature", govori. "Ono što ne treba činiti je da se iz generacije u generaciju govori da je neka bolje riješila. Politika se pravi da su ispiti standardizirani, ali nisu. Vaša šansa u jednoj godini da u određenoj razini riješite ispit nije jednka kao u sljedećoj ili prethodnoj godini. Rezultate stoga prvo treba standardizirati. Država čini drugu grešku, a to je da ispiti iz prethodne vrijede u maturi iduće godine. Griješe i kada uspoređuju osnovnu i višu razinu pa množi s 1,6, a ne zna jel to točan multiplikator. Obavezni dio je iz školstva gimnazije, a on nije u onom što su drugi učili četiri godine", ističe.

"Nemojmo govoriti o potpisima xy učenice. hajdemo standardizirati ispite, hajdemo gimnazijalcima dati da ispite polažu na svojoj razini, dajmo da se ispituju i kognitivni procesi", rekao je.

Ideal 5.0 je izrazito štetan, kvragu i ta četvorka

Nedavno je radio istraživanje o pripremama za maturu pa zaključio da vlada poplava instrukcija, a to je, smatra, boljka hrvatskog sustava. "To je obrazovanje u sjeni. Visoke su aspiracije mladih ljudi, ali i postavlja se pitanje ne bi li sustav trebao biti takav da omogući da u onom što uče svaki dan polože ispite. I ta činjenica bi trebala zabrinuti one koji upravljaju sustavom. Brojni su aspketi da se promijene negativni, ali država to ne čini", navodi

Već tjednima svi pričaju o slučaju Daj pet, no Jokić ne želi komentirati slučaj iz, kako tvrdi, iz poštovanja prema majci, nastavnici, ali i djetetu.

"U RH postoji ideja o savršenosti u školi, a nigdje drugdje ne postoji. U našem krugu suradnika ne postoji nijedna osoba koja je jedina dobra. Jedino se traži u školi koja razvija licemjerje. Ideal 5.0 izrazito je štetan, protiv njega se treba boriti, ne postoji, lažan je i licemjeran. U stvarnosti ne postoji", tvrdi.

"Pa kvragu i ta četvorka, ona za mladu osobu neće značiti ništa u životu, a mi se kao ovisnici vodimo time. Ukinimo prosjek ocjena, neka ocjenjivanje bude drugačije, neka pritisak promjene ocjene radikalno promijeni ocjenjivanje, neka uz školstvo uvedu i vanjsko vrednovanje od 5. razreda osnovne škole, neka nastavnici objektiviziraju svoje ocjene pa će poslužiti i da se pomakne pritisak na ocjene", rekao je.

"Obrazovanje nije senzacionalistički natpis u novinama, to je intenzivan, dugotrajan, smislen rad. Centar je mlada osoba, s potpisom ili ne i uvijek idite u njenu korist", zaključuje.