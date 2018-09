JOKIĆ ZBOG VUČIĆA OTKAZAO POSJET BEOGRADU: ‘Njegove su izjave sramotne i glavni su uzrok odljeva mozgova’

Jokić zamjera Vučiću izjave kojima je Hrvatsku usporedio s nacističkom Njemačkom

Idućeg tjedna u Beogradu će se održati regionalna gospodarska konferencija pod nazivom ‘The Western Balkans in 2030 – Visions. Wishes. Realities’ (‘Zapadni Balkan 2030. – Vizije. Želje. Realnosti’), a kao jedan od moderatora diskusije o odljevu mozgova trebao je biti Boris Jokić.

Nekadašnji voditelj kurikularne reforma trebao je sudjelovati u diskusiji ‘From brain drain to brain gain -– Vision or reality?’, no iako je prvotno poziv prihvatio, posjet Beogradu ipak je odlučio otkazati jer će na konferenciji sudjelovati i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, piše Večernji list.

Jokić zamjera Vučiću izjave kojima je Hrvatsku usporedio s nacističkom Njemačkom.

“Razlog je za povlačenje pristanka sudjelovanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na konferenciji. U priopćavanju ove odluke želim naglasiti kako potpuno poštujem demokratski izabrane lidere bilo koje suverene nacije te razumijem vašu želju da u događaj uvrstite najviše dužnosnike.

Ova moja osobna odluka donesena je u svjetlu nedavnih izjava predsjednika Vučića u kojima uspoređuje Hrvate s nacistima, a Hrvatsku s nacističkom Njemačkom. Prema mojem mišljenju, te su izjave i sramotne i pogrešne te ne pridonose ni na koji način dijalogu kao ni prilikama za suradnju u regiji”, napisao je Jokić organizatorima, Njemačko-srpskoj privrednoj komori.

Tvrdi da svi koji ga poznaju znaju da bi se na isti ponašao i da se slična retorika začula od izabranih predstavnika Hrvatske o Srbima i Srbiji, a upravo u takvim porukama vidi jedan od ‘glavnih uzroka odljeva mozgova i manjka svijetle budućnosti za mlade u regiji’.