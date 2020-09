JOKIĆ UPOZORIO DA SE DJECU NE SMIJE SILITI DA SLUŠAJU VJERONAUK: ‘To nije dobro za njih. Apeliram da se hitno riješi ta situacija’

‘Moj je apel obrazovnim vlastima da hitno riješe tu situaciju, da djeca ne moraju prisilno slušati izborne predmete drugih dok traje nastava’

Nakon početka nove školske godine, Boris Jokić, s Instituta za društvena istraživanja, gostujući na N1 rekao je kako je jasno da će obrazovni sustav morati biti fleksibilan i da će se neki razredi uslijed pandemije morati prebaciti u druge načine odgoja i obrazovanja, misleći pritom na hibridnu ili nastavu online.

Kad su izborni predmeti u pitanju, rekao je da nije dobro djeci koja ih nisu izabrala nametnuti odluku da ne smiju napuštati razred tijekom nastave iz tih predmeta, tj. da i oni moraju biti prisutni. “Kad govorimo o katoličkom vjeronauku, to nije dobro ni za učenike koji nisu izabrali taj predmet, ali nije dobro ni za sam predmet, jer oni ne žele da ih se pretvori u nekoga tko djecu sili da uče njihov predmet. Moj je apel obrazovnim vlastima da hitno riješe tu situaciju, da djeca ne moraju prisilno slušati izborne predmete drugih dok traje nastava”, rekao je Jokić.

Naime, Index je jučer pisao o tome kako veliki broj školske djece koja inače ne pohađaju nastavu vjeronauka prisiljena su slušati taj predmet u učionici jer i ove godine niz škola u Hrvatskoj nije primijenilo rješenje da vjeronauk kao izborni predmet bude prvi ili zadnji sat nastavnog dana, već je stavljen u sredini. Učenicima je zbog epidemioloških razloga ograničeno kretanje u školi pa tako ako vjeronauk imaju drugi ili treći sat, moraju ostati sjediti u učionici.

Lošija kvaliteta nastave

Jokić je za N1 rekao da smatra da je kvaliteta nastave na kraju prošle školske godine bila znatno lošija, a da će novonastala situacija svakako utjecati i na kvalitetu nastave u tekućoj školskoj godini.

“Ova stuacija je dvostrana, jedan aspekt je javnozdravstveni, cijela priča epidemiološkim mjerama, distancom, maskama, a ključna je odgojno-obrazovna komponenta. Ako pogledamo prošlu godinu, kad smo se svi morali adaptirati, u prošloj godini došlo je do značajnih deficita u ishodima učenja. Sigurno možemo reći da je došlo do smanjenja usvojenih znanja i vještina učenika, a povećanja uspjeha. To za ovu zemlju, za generacije učenika stvara određeni problem. Važno je da se primjerena pažnja posveti upravo odgojno-obrazovnoj komponenti, praćenju vrednovanja ocjenjivanja, kako bismo iz ove situacije izašli jači, a ne slabiji”, poručio je Jokić.

Poručio je da je prostor od lipnja pa dosad trebalo iskoristiti kako bi se usavršili modeli hibridne i online nastave, jer će nam trebati. Smatra da bi trebalo izraditi i modele koji će omogućiti sinkronizirano učenje i poučavanje, na način da učenik svoga učitelja vidi uživo i da dan kad je nastava online ima jasnu strukturu.

S manje truda postigli više

Istaknuo je da su u odnosu prošle školske godine i ranijih godina ocjene učenika izrazito povećane, a usvojeno znanje znatno manje. “Ta je situacija potencijalno dugoročno vrlo opasna za Hrvatsku, da s manje truda postižete više. Imamo problem, prvo je objektivnost ocjenjivanja, drugo je kvaliteta ocjenjivanja koja je ostala u šezdesetim godinama, a treće neadekvatna kombinacija vanjskog i unutarnjeg vrednovanja. Sve to će doći na vidjelo kao posljedica covida”, rekao je Jokić.

Kaže da je od prvog razreda osnovne škole do zadnjeg razreda srednje škole došlo do značajnog povećanja uspjeha, a da je u nekim dijelovima Zagreba to dvostruko veće nego u nekim drugim županijama. “Radi se o tektonskim pomacima, a ministarstvo bi trebalo pratiti situaciju, jer ona može eskalirati u dva slučaja, upis u srednju školu i upis na fakultet”, rekao je Jokić, dodavši da se treba uvesti kriterijsko ocjenjivanje, kao i hibridni model ocjenjivanja.