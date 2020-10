JOKIĆ SE OBRUŠIO NA MILANOVIĆA I PLENKOVIĆA: ‘To je razina 6.c razreda. Sram ih može biti!’

Bivši voditelj obrazovne reforme Boris Jokić komentirao je svađu između predsjednika i premijera te istaknuo da ih obojicu poznaje i smatra ih kvalitetnim ljudima koji zajednički mogu izvući zemlju iz krize, no da su u ovom slučaju zaslijepljeni osobnim animozitetom

Već gotovo mjesec dana, točnije od otkrivanja afere Janaf, svakodnevno traju trzavice na relaciji Banski dvori – Pantovčak. Vrhunac je to dugogodišnje povijesti sukoba između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, koji je sve nepodnošljiviji i za javne ličnosti i stručnjake. Bivši tvorac obrazovne reforme i analitičar s Instituta za društvena istraživanja, Boris Jokić smatra da su obojica pretjerala.

“Ne samo da je javno-zdravstvena situacija u Hrvatskoj teška, nego je teška i gospodarska situacija. Ljudi u Hrvatskoj imaju egzistencijalne probleme, stvarne probleme, brigu o sutrašnjici, brigu o tome što će biti sutra, a trenutno zemlju vode dva čovjeka koja se brinu samo o sebi. Oni su izabrani od građana da vode ovu zemlju i da je vode na pošten način. Oni to trenutno ne čine nego se samo brinu o sebi. Umjesto da grade – oni ruše, umjesto da surađuju – oni se svađaju, umjesto da smiruju ljude i da smiruju strahove – oni povećavaju anksioznost, tjeskobu i nemir”, rekao je Jokić u Dnevniku Nove TV.

Dvojica privilegiranih sredovječnih muškaraca

Osvrnuo se i na epitete koje su si Milanović i Plenković međusobno izgovorili ovih dana. “To je razina 7.c razreda, oprostite 6.c razreda u jednoj zagrebačkoj školi. Retorika je jedno, ono što tu nedostaje je sadržaj. Ako pogledate o kojim oni temama govore, to nisu teme koje brinu građane ove zemlje. To su teme koje se tiču samo njih, a s takvim temama sigurno neće biti ništa dobro u ovoj zemlji”, objasnio je Jokić rekavši kako to nisu teme koje brinu ni jednog 12-godišnjaka, 52-godišnjaka niti jednu umirovljenicu koja brine o sutrašnjici.

S obzirom na to da nije politički analitičar, Jokić nije znao reći radi li se o zloporabi položaja i ovlasti, ali je u cijeloj raspravi ogolio jednu važnu stvar. “Jedno je sigurno – za to nisu izabrani. Nitko nije izabran da bude predsjednik Vlade niti predsjednik države i da se svađa s nekim drugim. Da govore jedan drugome da su kokainski ovisnici, anemični, što su im majke. Za to oni nisu izabrani. Izabrani su da vode zemlju, kako u miru, tako i u situaciji koja nije bajna. Hrvatska bez zajedničkog liderstva, bez smislenih akcija, bez suradnje svih nas koji djelujemo u javnoj sferi neće moći izaći iz ove situacije, stoga apeliram, radi se o pametnim ljudima, to su ljudi koji su kvalitetni – da prestanu. Ovo mora prestati odmah i u ime svih novih ljudi im govorim – prestanite odmah!”, rekao je Jokić.

Jedina razina koja u ovoj svađi postoji, ističe Jokić, jest osobna. “Radi se o dvojici privilegiranih sredovječnih muškaraca s dugom poviješću. O tome se ovdje radi. Ne radi se ni o boljitku Hrvatske ni o građanima”, rekao je Jokić i rekao da građane ne brine “tko gdje jede kroasane i tko je anemičan. Zemlja se nalazi u velikoj gospodarskoj krizi, javno-zdravstvenoj krizi, u krizi straha, krizi anksioznosti, ljudi strahuju za svoju budućnost, a jedino što možemo čuti je – tko je jazavac, tko je šmrkavac, tko je herojski zec… sram ih može biti!”, rekao je Jokić.

Zaslijepljeni osobnim animozitetom

Istaknuo je da osobno poznaje obojicu te da se radi o kvalitetnim ljudima koji bi zajedničkom suradnjom mogli izvući zemlju iz krize. “Način na koji se sada ponašaju ukazuje da su u potpunosti zaslijepljeni osobnim animozitetom, osobnim pričama iz prošlosti. Oni sada pokazuju samo brigu za sebe i ego poziciju. Još jedna stvar – ovo je zemlja u kojoj se prije nekoliko tjedana dogodio teroristički napad. U centru grada pucano je na policiju. Umjesto da svi zajedno sjednemo i zajedno djelujemo da se situacija u ovoj zemlji smiri, oni potpiruju podjele u ovoj zemlji, potpiruju nemir i tjeskobu”, smatra Jokić.

Naveo je da nitko od njih nije u pravu. “U psihologiji – takve bi situacije trebalo ignorirati. Kada priča postane osobna, to treba ignorirati. No, sada je to teško, radi se o dva kvalitetna čovjeka koji vode ovu zemlju. Treba im savjetovati da prestanu s osobnim borbama i da sjednu za zajednički stol. Oni bi mogli u povijest ove zemlje mogli biti upisani svijetlim slovima kao ljudi koji su sposobni političari koji su činili dobro. Međutim ono što sada rade – čine to da će biti zapamćeni kao svađalice. Dva čovjeka koji se samo svađaju. No, važnije je opće dobro. Ova zemlja je zajednica koja se temelji na suradnji ljudi i pozitivnim perspektivama. Svaka zemlja ima vlast kakvu zaslužuje. U ovom trenutku, hrvatski narod jest bolji od vlasti. Stoga apeliram na ta dva čovjeka da prestanu s osobnim borbama i da izvuku zemlju iz krize”, zaključio je Jokić.

