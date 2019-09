JOKIĆ O HRVATSKIM ŠKOLAMA: ‘Učenici u 15. godini života su funkcionalno nepismeni’

Voditelj stručne radne skupine za provedbu cjelovite kurikularne reforme Boris Jokić izjavio je u utorak navečer kako su današnje hrvatske škole idealne za štrebere jer se u njima sve uči napamet.

Jokić je to izjavio na predstavljanju kurikularne reforme skupini njemačkih i hrvatskih gospodarstvenika, koji su u utorak u sklopu Njemačko-hrvatske komore imali izbornu skupštinu. Istaknuo je kako su hrvatski učenici u 15. godini života funkcionalno nepismeni.

Dodao je kako u tim godinama imamo tek 7 posto matematički pismenih te dodao kako će Hrvatska 2027. godine biti potpuno nekonkurentna s Estonijom, Slovačkom i Slovenijom. “Ova reforma nije izradba dokumenata”, rekao je Jokić dodavši kako treba promijeniti obrazovni sustav.

Naglasio je kako obrazovni sustav ne stvara osobe nego okruženje mladim osobama da razviju svoje potencijale. Sustav ih treba osposobiti za nastavak školovanja i rad, rekao je dodavši kako ih treba poučiti da uvažavju druge te aktivno sudjeluju u zajednici.

Istaknuo je i kako ih sustav treba učiti rješavanju problema, poduzetnosti, donošenju odluka, kreativnom radu i kritičkom mišljenju. Po Jokićevim riječima, kurikularnu reformu podupiru HUP, Hrvatska gospodarska komora i sindikati. Podupiru nas također Njemačka i Austrija, dodao je Jokić.

Jučer je Boris Jokić najavio da su članovi skupine spremni odstupiti ako ministar znanosti obrazovanja i sporta Predrag Šustar do srijede, 25. svibnja ne odbaci zaključke saborskog odbora za znanost među kojima je i onaj da je skupinu potrebno proširiti s desetoro novih članova s različitih područja.

“Spremni smo odstupiti s našeg mjesta, ali uvažavajući važnost ovoga što radimo, jer važno je za svako dijete i za svakog roditelja – dajemo ministru Šustaru rok do srijede do 10 sati da se očituje o našim zaključcima. Zaključci Odbora pokazuju da u cijelosti ne poznaju rad Ekspertne skupine i kurikularnu reformu”, kazao je Jokić. Na to su uslijedile oštre reakcije.

