JOKIĆ NEMILOSRDAN PREMA DIVJAK I POPISU LEKTIRE: ‘Više je ozbiljnosti u vrtićkoj skupini koja priprema priredbu za Uskrs’

Istaknuo je kako ovo što se radi loše za učenike i udarac za hrvatsku kulturu

Nakon što se javnost pobunula zbog prilično okljaštrenog popisa lektire, s kojeg su maknuti Mali princ, Ježeva kućica, Dnevnik Anne Frank, Srebrne svirale, Smogovci, Grga Čvarak, Alisa u Zemlji čudesa, Breza, Poštarska bajka, Petar Pan, Pinokio, Pipi Duga Čarapa, Strah u Ulici lipa, Junaci Pavlove ulice, Heidi i mnogi drugi naslovi, žestoko je reagirao i voditelj cjelovite kurikularne reforme kojeg je smjenila Karamarkova Vlada.

JOKIĆ ŽESTOKO NAPAO PLENKOVIĆA I EKIPU ZBOG POPISA LEKTIRE: ‘To ima tendenciju idiotizma’

Ministrica Blaženka Divjak objavila je danas, pak, kako će ipak o svemu provesti anketu među nastavnicima hrvatskog jezika, no Jokić nije ublažio stav.

‘Da učinite ovako nešto, morate biti kratkovidni’

“Ono što ovdje nije dobro – sve suvremeno se izbacilo. To je loše za učenike, to je udarac na hrvatsku kulturu. To nikako nije dobro”, rekao je Jokić za RTL Danas, dodajući kako je taj popis puno lošiji nego kada je on išao u školu. “Da učinite to što učinite morate biti kratkovidan. Nema tu kriterija. Više je ozbiljnosti u vrtićkoj skupini koja priprema priredbu za Uskrs. Svi ti ljudi prebacuju odgovornost, struka se ne poštuje. Kada tako vodite politiku, onda vam se događaju ovakve stvari”, rekao je.