JO-JO EFEKT ZAHVATIO I PLAĆU GRADONAČELNIKA: Objavio smanjenje, a plaća je rasla; ‘To su njima valjda nevažni iznosi’

U imovinskoj kartici gradonačelnika Emila Gredičaka sve do prosinca 2020. bio je upisan identičan iznos plaće, iako je ona u pojedinim razdobljima bila viša gotovo dvije tisuće kuna

Plaće hrvatskih načelnika i gradonačelnika odavno bi morale biti javne i dostupne svima, i stanovnicima gradova i općina kojima upravljaju, ali i svima onima koje zanima koliko je lokalna vlast odgovorna i realna u ocjeni svojih postignuća. Zato je tu i obveza da načelnici i gradonačelnici popunjavaju imovinske kartice i točno upisuju iznose svojih plaća. No, što ako ih nitko ne kontrolira? Kako možemo biti sigurni da je ono što upisuju zapravo točno?

Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik iz Gradske skupštine Grada Oroslavja, koji je nedavno razotkrio pokušaj političke trgovine – jer su mu Željko Tušek, saborski zastupnik HDZ-a i lider zagorskog HDZ-a, i gradonačelnik Oroslavja iz redova HDZ-a, Emil Gredičak, nudili nevidljivu, ali ozbiljnu financijsku podršku na izborima, a poslije i lijepa ravnateljska mjesta, ako odigra s lažno nezavisnom listom na lokalnim izborima u korist HDZ-a, neobične manevre s plaćom gradonačelnika Oroslavja otkrio je zapravo usput. Išao je, naime, provjeriti je li gradonačelnik ispunio ono što je objavio na svom Facebook profilu 7. lipnja prošle godine.

Naime, Emil Gredičak je tada objavio da je odlukom vijeća masa svih plaća u gradskoj upravi smanjena za 10 posto. Početkom jeseni vijećnik Šimunić, koji se i inače bavi proučavanjem funkcionalnosti javne uprave i svojim analizama je postao jedan od ključnih kritičara reforme javne uprave koju provodi ministar Ivan Malenica, odlučio je provjeriti u imovinskoj kartici gradonačelnika Gredičaka je li mu “srezana” plaća za 10 posto, kako je to najavljeno u lipnju. No, u imovinskoj kartici postojano stoji iznos od 15.382,93 kune bruto.

Taj je iznos upisan 22. lipnja 2020., a takav je bio i od početka njegova mandata.

Malo po malo… preko 18 tisuća bruto

S obzirom na to da nije bilo traga smanjenju plaće, Šimunić šalje upit u ured gradonačelnika, i 26. studenoga 2020. dobiva odgovor da je plaća gradonačelnika za listopad bila 16.648 kuna.

Ukratko, da je veća od onog upisanog u imovinskoj, i da nije smanjena 10 posto, nego je zapravo – veća.

No, neovisno o odgovoru vijećniku Šimuniću, gradonačelnik Gredičak u svom osvježavanju imovinske kartice, 16. prosinca 2020. opet upisuje onaj stari iznos: 15.382,93.

Vijećnik Šimunić na to je zatražio podatke o plaći gradonačelnika za cijelu 2020., te je ostao – šokiran. “Prema toj tablici jasno je vidljivo da stvarno isplaćena plaća nikad nije bila usklađena s podacima u imovinskoj kartici. Štoviše, razlike su bile i do nekoliko tisuća kuna”, kaže Šimunić. I pokazuje nam tablicu. U siječnju 2020. gradonačelnikova bruto plaća iznosila je 18.216,86 kuna, slično i u veljači i u ožujku (neto 14.106,00) a onda “pada” na 16.710,00 bruto, odnosno 12.979 kuna neto.

Tek 24. prosinca 2020., vjerojatno upravo zbog Šimunićevih upita, u imovinskoj kartici gradonačelnika Gredičaka osvanuo je iznos koji je bio doista i isplaćivan: 16.710 bruto, odnosno 12.979 neto.

Gradonačelnik tvrdi da je sve uvijek bilo isto

Kada smo postavili pitanje o plaći gradonačelnika gradskoj upravi nakon sedam dana stigao je odgovor da je plaća gradonačelnika, osnovna bruto plaća, ostala ista od stupanja na dužnost. A prva njegova bruto plaća je bila 16.647,11 kuna. Iako je Šimunić evidentirao razlike i od gotovo dvije tisuće kuna po plaći, odgovoreno je da je “do manjih razlika došlo radi usklađenja s godinama radnog staža i poreznih olakšica”, no nije precizirano o čemu se točno radi.

Navedeno je da je razlika u podacima u prijavi moguća “iz razloga ako gradonačelnik nije u svakom mjesecu radio isti fond sati.” Također je napomenuto da je sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 28/10) plaću gradonačelniku moguće isplaćivati do bruto iznosa od 17.699,50 kuna bez uvećanja za godine staža, te da gradonačelnik Grada Oroslavja u 2020. godini nije koristio isplatu ostalih materijalnih prava (dnevnice i sl.).

Na pitanje zašto točni iznosi bruto isplata nisu bili navedeni u imovinskoj kartici, nije odgovoreno. Jer ako je do stanovitog napuhavanja plaće došlo uslijed poreznih promjena u režiji Vlade, bilo bi važno vidjeti kako je to utjecalo na primanja lokalnih čelnika, no porezne promjene nisu mogle utjecati na bruto iznos.

A kako je zapravo startao Emil Gredičak? Kako je formirana njegova plaća? Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi definira da “osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno, općinskog načelnika.” Iako smo gradonačelniku Gredičaku postavili vrlo precizno pitanje na temelju koje odluke je njemu definirana plaća, nije nam odgovoreno na to pitanje. A vijećnik Šimunić tvrdi da “gradsko vijeće nije ni jednom u cijelom mandatu, od 2017 godine, glasalo o koeficijentu plaće.”

Javno obećavao smanjenje plaće

S obzirom na to da je jedno od predizbornih obećanja gradonačelnika Emila Gredičaka bilo da će smanjiti svoju plaću u odnosu na prethodnika (još je dostupna njegova objava od 13. travnja 2017., fotografija ponosnog kandidata u centru Oroslavja i krupnim slovima ispisano “Smanjit ću plaću gradonačelnika Oroslavja!”) pitali smo u gradskoj upravi Oroslavja kolika je bila plaća njegova prethodnika, Ivana Tuđe, a koliko je onda bila njegova manja.

Odgovoreno nam je da je bruto plaća Ivana Tuđe 17.237,07 a s obzirom na to da je bruto plaća Emila Gredičaka bila 16.647,11 – možemo konstatirati da je ispunio predizborno obećanje, jer je njegova bruto plaća, barem u prvoj fazi bila manja za 589,96 kuna. No, s obzirom na to da je, prema poreznoj kartici, ona jedno vrijeme iznosila i 18.216,86 kuna – može se reći da je u toj fazi bio skuplji od svog prethodnika, a to građani kojima je obećavao smanjenje plaće nisu znali.

U Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa pitali smo jesu li lokalni dužnosnici dužni korigirati iznose plaća u imovinskoj kartici ako dođe do promjene, pa i zbog poreznih promjena i usklađivanja godina radnog staža, te nam je pojašnjeno da su dužnosnici u “slučaju da je tijekom obnašanja dužnosti došlo do bitne promjene glede imovinskog stanja, dužni podnijeti Povjerenstvu izvješće o imovinskom stanju istekom godine u kojoj je promjena nastala”.

Povjerenstvo je 24. prosinca 2018. izdalo i smjernicu i uputu u kojoj se pojašnjava da su dužnosnici obvezni podnijeti izvješće o imovinskom stanju povodom promjene ako se neto iznos plaće (volonterske naknade) na godišnjoj razini (zbroj mjesečnih neto plaća/volonterskih naknada na godišnjoj razini) promijeni za više od 10 posto.

Zaboravljivi dužnosnici i nemar oko ‘nijansi’

Kao što smo već vidjeli u brojnim slučajevima zatajenih ili pogrešno unesenih podataka, dužnosnici su prilično nemarni oko popunjavanja imovinskih kartica što se tiče nekretnina. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa polazi prije svega od toga da će dužnosnici točno i odgovorno unijeti podatke, ali ih i kontroliraju, no, naravno, ne mogu provoditi permanentne kontrole, a i promjene što se tiču plaća unose se na godišnjoj razini. “Redovita provjera provodi se u slučajevima stjecanja saznanja koja upućuju na netočno navedene podatke te u određenom broju nasumično odabranih imovinskih kartica”, odgovoreno nam je na upit Povjerenstvu oko kontrole podataka unesenih plaća.

Sudeći po slučaju gradonačelnika Gredičaka, povećanje plaće od nekoliko stotina kuna, pa i tisuću i više – smatralo se nijansama kojima se ne treba zamarati čitatelje imovinskih kartica.

Iako je Emil Gredičak sam od sebe istaknuo u predizborno vrijeme smanjenje plaće, iako je objavljivao u vrijeme koronakrize smanjenje plaća – stvarni podaci nisu posve slijedili njegove objave, a još k tome, izbjegavao ih je javno pokazivati. A u ovom slučaju nijanse su itekako važne.

Šimunić: Želimo istinu do zadnje lipe

“Građani grada Oroslavja i vijećnici bili su obmanjivani, sve do ovog posljednjeg upisa iznosa plaće u imovinskoj kartici”, komentira vijećnik Šimunić situaciju s plaćom gradonačelnika Gredičaka. “Osim toga, kako je utvrđena plaća gradonačelnika? Je li zakonski dopustivo da to bude dogovor pročelnice i gradonačelnika? Oni će možda reći da se radi o nekoliko stotina kuna. To su njima valjda nevažni iznosi. Ali tu se radi o istini, o poštenju, o tome kakva je razlika između onog što govori građanima i stanja na računu”, zaključuje Šimunić.

On se u svojim analizama stanja i funkcionalnosti lokalne uprave i samouprave zalaže za potpunu transparentnost svih tokova novca, pa i plaća, ili, prevedeno na ovaj slučaj: da građani znaju svaki mjesec do u lipu koliko prima njihov načelnik ili gradonačelnik. Pa da mu i tako mjere nagradu za ono što je učinio ili nije učinio u svom mandatu.