JEZIVI I BIZARNI DETALJI AFERE ‘WHATSAPP’: Spominje se ‘metak u čelo’ i ‘teglica ajvara’ koja aludira na Plenkovića

Objave javnosti nepoznatih HDZ-ovaca u WhatsApp i Viber grupama dovele su do toga da ih stranka bezuvjetno izbaci. Izbačeno je osam članova zbog širenja govora mržnje, a upravo ti “okrivljenici” tvrde da im se podmeće te da su njihovi komentari bili konstruktivni i da su ukazivali na afere i probleme u stranci. Smatraju da su izbačeni jer su kritizirali vodstvo. Izbačena je i sada bivša HDZ-ovka Anita Prka Đurašić, a na pitanje je li u WhatsApp grupi “Uskoci i Hajduci” širila mržnju, ona čvrsto tvrdi da to nije istina.

“Nipošto. To je nespojivo s mojom osobnošću i karijerom. Oni ako to tvrde, pitanje je na temelju čega to tvrde: kakav je to screenshot, je li to original? Govor mržnje inače osuđujem, ali to trebaju osuđivati državni organi”, govori Prka Đurašić za RTL. Na pitanje misli li ima li tu pitanja za DORH i policiju, ona odgovara “da ako je to tako, onda je to trebalo predočiti tamo, ako je to istina”.

Policija i DORH ne bave se slučajem, a zagrebački HDZ-ovci su bili za izbacivanje

Kako javlja RTL, iz policije i DORH-a nema potvrde da se bave ovim slučajem, no za HDZ-ovce iz zagrebačkog ogranka nije bilo dileme. Andrija Mikulić i Drago Prgomet bili su za izbacivanje članova. Prgomet je kazao: “Jedno je imati različitost mišljenja, a drugo je producirati govor mržnje. Svatko tko to radi ne može biti član ni jedne stranke, a kamoli HDZ”. Premda se izbačeni brane da nisu koristili govor mržnje, Prgomet odgovara: “Mislim da sam bio jasan”.

Međutim, to možda nije kraj članstva za izbačene HDZ-ovce jer još uvijek imaju šansu žaliti se Visokom sudu časti HDZ-a. Ivo Kujundžić, HDZ-ovac iz zagrebačke Gradske skupštine kazao je da je u tim grupama bilo puno članova te da je čuo za te informacije pa je pokušao sugerirati prijateljima da se osvijeste jer je riječ o javnim grupama, a ne privatnoj korespodenciji.

‘Metak u čelo’

WhatsApp poruke koje su ugledale svjetlo dana pršte mržnjom i uvredama. Čak se spominje metak u čelo, a spomenuta “teglica ajvara” aludira na predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića. Sam Plenković je kazao da su “kritika i neslaganje OK”, ali da “govor mržnje ne može proći” i da se o tome radi.

Izbačeni članovi ne kriju da su kritizirali Plenkovića te iznosili konstruktivne kritike, a sada najavljuju aktivnu obranu. Ipak, ne može se ne zamijetiti da primjerice riječka HDZ-ovka Ivona Milinović nije još uvijek izbačena iz stranke iako je javno govorila o “broju Srba i vrba”.

