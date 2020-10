JEZIVE OPTUŽBE: ‘Djecu u križevačkom samostanu maltretiraju, daju im tablete, kupaju jednom tjedno…’; Šefica samostana: ‘Sve je to laž!’

U samostanu koji je završio u karanteni se navodno godinama loše i nehumano postupa prema djeci koja se kažnjavaju teškim fizičkim radom, oduzimanjem mobitela, uskraćivanjem interneta, ‘šopanjem’ tabletama…

Roditelji čija su djeca na skrbi u Dječjem domu križevačkog Samostana tvrde da su njihova djeca zanemarena pa su prije nekoliko dana tamo na teren izašli zaposlenici Centra za socijalnu skrb Križevci. Naime, tvrdnje roditelja kažu da djeca danima nisu dobila pošten obrok te da se kupaju jednom u tjedan dana. Naime, zbog zaraženih časnih sestara, samostan se nalazi u izolaciji.

Nakon što je portal ePodravina objavio članak o samostanu sestara Bazilijanki iz Križevaca, u redakciju su počele stizati nove informacije o događajima u samostanu. Kako pišu, koronavirus razotkrio je detalje o životu korisnika samostana te nehumano postupanje prema djeci.

‘Časne sestre se ponašaju kao da virus ne postoji, a njihova šefica kao da živi u 18. stoljeću’

Portal ePodravina doznaje od nekoliko izvora bliskih samostanu da se tamo godinama loše odnosi prema djeci, korisnicima, ali i pojedinim članovima osoblja. Njihov sugovornik smatra da je osoba koja je odgovorna za takvo stanje časna sestra Zinovija Kolić, predstojnica samostana. Ispričao je da se prema djeci ponašaju nehumano, da ih se maltretira, čupa za kosu te tjera da rade u vrtu.

Čovjek također navodi da djeci uzimaju mobitele te da im se brani korištenje interneta koji im je potreban za online nastavu. I to sve u svrhu toga da djeca budu poslušna, dobra i pokorna. Sugovornici navode da predstojnica samostana ima 75 godina i da se ponaša kao da živi u 18. stoljeću. Inače, sestre ne priznaju postojanje koronavirusa pa navode da se pojavom Covida u samostanu stanje dodatno pogoršalo i da je virus razotkrio još jezivih detalja. U međuvremenu, nadležne institucije su djeci i osoblju osigurali topli obrok. Taj obrok im se dostavlja u šator koji je postavljen u dvorištu.

Cijeli samostan nalazi se u izolaciji, a ePodravina neslužbeno doznaje da je koronu u samostan donijela časna sestra koja se trenutačno nalazi na bolničkom liječenju u Općoj bolnici “Dr. Tomislav Bardek” u Koprivnici. Časna sestra je prije razvoja simptoma bila na obiteljskom okupljanju u Sesvetama gdje je prisustvovala proslavi krizme. Na toj proslavi okupio se veći broj ljudi, uglavnom rodbina iz BiH.

‘Djecu proglašavaju šizofreničarima i daju im tablete’

Trenutno je u Dječjem domu samostana smješteno oko 16-ero djece, od kojih najmlađe ima dvije godine. Oni svi su izdvojeni od svojih bioloških roditelja iz različitih razloga. Međutim, kako tvrdi izvor iz samostana, uvjeti života u samostanu za djecu također nije dobar, a upravo su zato otišla tamo – da im bude bolje u životu.

“Djeca su stalno za nešto kriva, proziva ih se za svaku sitnicu, proglašava ih se šizofreničarima, daju im tablete za smirenje. Gdje su tu humanost i dječja prava?”, navodi izvor iz samostana.

Imaju i ‘ilegalce’, a jedna sestra je zatvorena pet godina u sobi

Jedna informacija o samostanu je posebno zanimljiva – navodno tamo ima osoba koje su u samostan smještene ilegalno i za koje nitko ne zna zašto i kako su tamo završili. Više izvora je za ePodravinu potvrdilo da u podrumu samostana nelegalno živi majka jedne časne sestre koja se u samostanu nalazi na oporavku nakon operacije. K tome, u samostanu je navodno već neko vrijeme prisutna muška osoba za koju se ne zna tko je niti po što dolazi pod okriljem mraka i zašto odlazi u ranu zoru.

Sugovornik iz samostana navodi da je tamo već pet godina zatvorena časna sestra kojoj je kretanje ograničeno pa se kreće samo po svojoj vlastitoj sobi, balkonu i kupaonici. Kaže da je to zato što ta časna raspolaže s previše informacija. Čovjek navodi da se nju može vidjeti kada mahne s balkona i “to je to”.

Šefica samostana za sve ima objašnjenje

Novinari su kontaktirali samostan ne bi li dobili odgovore na pitanja. U prvom pokušaju javila se neimenovana časna sestra koja je istaknula kako roditelji nemaju pravo biti nezadovoljni jer su da su na vrijeme brinuli o djeci, ona ne bi završila u Domu. Naknadno, novinari ePodravine su razgovarali s predstojnicom samostana Kolić. Ona je zbog medijskih napisa bila nezadovoljna i vrlo uznemirena.

“Sve je to laž, pa gdje bi djeca izdržala živjeti u tome. Jučer nam je bio epidemiolog i Centar za socijalnu skrb, došli su iznenada, vodili smo ih po svim prostorijama. Djeca su bila živa, zdrava i vesela. Ne znam koji je to đavo toliko bijesan na nas. Zahtjevam demantij posljednjeg članka o samostanu, zbog te objave ganjat ću vas do kraja svijeta!”, rekla je časna sestra. Upitana da prokomentira informaciju da djecu u samostanu tuče i maltretira, rekla je: “Pa gdje bi sustav bio da se djecu tuče, gdje ste još vidjeli da časna sestra tuče dijete?”

Časna Kolić je potvrdila da u samostanu živi majka jedne od časnih sestara koja je nedavno bila na operaciji. Međutim, odbacuje tvrdnje da žena stanuje u podrumu pa navodi da je smještena u normalnoj sobi. U vezi “nepoznatog muškarca” koji “odlazi u zoru”, časna kaže da je to liječnik opće prakse dr. Berc koji vodi brigu o zdravlju nekih štićenika.

“On stanuje ovdje blizu pa ljudi krivo vide, misle da ide k nama, a on ide u svoj stan. Povremeno zna doći k nama na ručak”, govori Kolić.

‘Kod nas nema korone, svi smo zdravi’

Odgovarajući na pitanje kakvo je zdravstveno stanje u samostanu i jesu li se oporavile časne sestre koje su bile pozitivne na Covid, Kolić kaže da “kod njih nema korone”.

“Nema pandemije, svi smo zdravi. Sestra koja je u ponedjeljak završila u bolnici tamo je poslana zbog uroloških problema, a kad je čekala na bolničkom hodniku dobila je upalu pluća i zato je smještena na odjel. Svi smo ovdje zdravi kao dren, nitko nema koronu”, govori Zinovija Kolić.

Portal ePodravina ima informaciju da je nakon njihovog razgovora s predstojnicom jedna od sestara u automobilu odvezla ženu koja je tamo živjela nakon operacije. Valjda podsjetiti da je cijeli samostan u karanteni.

