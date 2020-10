JEZIVA ISPOVIJEST IZ COVID-BOLNICE U ZAGREBU: ‘Istina je to što je napisala liječnica. Doktora sam čekao dan i pol, a ne mogu disati…’

Odvjetnik koji se bavi radnim sporovima u medicini, 34-godišnji Domagoj Kovač jedan je od pacijenata oboljelih od COVIDA-19 koji su smješteni u KB Dubrava te je iz prve ruke, javno iznio šokantne detalje o uvjetima koji ondje vladaju

Jedan od pacijenata COVID-odjela zagrebačke Kliničke bolnice Dubrava je i 34-godišnji Domagoj Kovač, odvjetnik koji inače zastupa medicinsko osoblje u sporovima iz radnog prava. No, iako se susretao s liječnicima i medicinskim sestrama izvan bolnice, nije mogao zamisliti užas koji vlada na odjelima u jeku epidemije.

“Ostalo nas je četvero u sobi. Noćas je umro čovjek od 60 godina koji je bio s nama. Mislim da nije ni trebao dolaziti na naš odjel, nego su ga trebali smjestiti u ‘zrakoplovnu’. Tamo imaju respiratore. Bio je u lošem stanju. Došao je iz Stančića, bio je osoba s invaliditetom. Jadan, nije se mogao brinuti o sebi. Od nas četvero u sobi, troje se trudimo da nas otpuste iz bolnice već danas”, uz jaki kašalj prozborio je za Jutarnji Kovač, pacijent na COVID-odjelu u Kliničke bolnice Dubrava.

Dodaje kako je potresno pismo jedne liječnice iz te bolnice, koje je uzdrmalo Hrvatsku – potpuno istinito. “Istina je to što je napisala doktorica. Donedavno je nedostajalo lijekova. Ljudi se jako trude, ali je zbrka, nema reda. Vidi se da fali osoblja, jednog, drugog, trećeg… Svi se trude, ali više ne mogu”, objašnjava Kovač.

Apsurdne situacije

Od nedjelje je u bolnici, a sve je počelo prije 15 dana glavoboljom i visokom temperaturom. Otišao se testirati i dobio pozitivan nalaz. Osam dana je tabletama uspijevao spuštati temperaturu koja bi se kretala oko 38 stupnjeva, ali od nedjelje mu ništa nije moglo pomoći.

“U početku sam mislio, pa što ako je korona, mlad sam, neće mi biti ništa. Da je sve to napuhano. Ali nije bilo tako. U nedjelju sam završio u KB-u Dubrava. Smjestili su me u bolnicu, na odjel, i nakon toga se ništa nije događalo. Doktora sam čekao dan i pol. Ležim u krevetu, loše mi je, ne mogu disati, a ne dobivam ništa što bi mi pomoglo. Doktor me nije obišao sve dok nisam izgubio strpljenje i povikao. Tek su nakon toga reagirali, pogledao me liječnik i dali su mi terapiju. U sobu su smjestili čovjeka, a da uopće nisu znali gdje je, nisu evidentirali gdje su ga smjestili. Tražili su ga na drugim odjelima, a on je za to vrijeme ležao u teškom stanju, bez ikakve terapije, kao i ja”, nevjerojatno je Kovačevo svjedočanstvo.

Nastavivši govoriti o apsurdima, odvjetnik ističe kako se sve u bolnici radi digitalno, pa tako i mjerenje temperature. No, nitko ne vodi računa o tome da se baterije troše, pa na digitalnom toplomjeru ljudi često nemaju temperaturu, ali zato na običnom “gore”. Ni s higijenom nije ništa bolje.

“Kupaona i zahod su očajni. Stalno nastaju poplave. Jedna gospođa nas je molila da kod nas može na zahod, ali je izbila poplava i žena nije uopće mogla obaviti nuždu. Ali dobro, nekako se otuširamo jednom na dan. U ‘zrakoplovnoj’, na odjelu gdje radi doktorica koja je napisala ono pismo, još je gore. Tamo imaju jedan zahod na kraju hodnika. Čujem da sestre ne žele ići tamo. Bore se kako god znaju da ne idu tamoPosteljina je problem za sebe. Imamo jednokratnu posteljinu koja je od sintetičkih materijala. To ne grije, a ljudi se u tome znoje, što dodatno pothlađuje. Još je teže sada kad je i vani zahladilo. Pacijenti se smrzavaju”, istaknuo je Kovač.

Četiri sestre na 70 pacijenata

Dodao je i kako mu je terapija zbrkana. Dobiva deksametazon, koktel lijekova, među kojima i one za zgrušavanje krvi te infuziju. “Treba paziti na terapiju. Kao laik morate provjeravati dobivate li ono što vam je doista propisano. Medicinske sestre su preopterećene, padaju s nogu, premorene su. Lako mogu pogriješiti i dati vam nešto krivo, kao što se dogodilo u Čakovcu”, rekao je jednako opterećenim glasom.

Na 70 pacijenata COVID-odjela dolaze svega četiri medicinske sestre. U sobi nema zvona ili neke druge opcije za dozivanje osoblja, no sestre stalno prolaze, jer su u strci. “Ovdje telefoni stalno zvone. Cijelu noć… Neviđen je pritisak na osoblje. Nama pacijentima rodbina donosi stvari i ostavi to u šatoru ispred bolnice, a osoblje nam to treba dostaviti. Sestre se i oko toga trude.”

Bolnica nije spremna

Dodao je i da hrana uopće nije loša te da dolazi na vrijeme. Nije se dogodilo, kaže, da netko ostane bez obroka, ali oni su često hladni, jer su sestre prezauzete brigom o pacijentima. Odvjetnik Kovač tvrdi da se bolnica u Dubravi nije pripremila za drugi val zaraze. Nema dovoljno osoblja, bolnički uvjeti su loši, kao i organizacija. Tvrdi da se ništa nije promijenilo od pisma ogorčene liječnice. Nije vidio ni inspekciju Ministarstva zdravstva, ali ni liječnike Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, koji su trebali doći na ispomoć.

“Nisam primijetio ni da bi bilo više medicinskih sestara na odjelu. Ali sam shvatio da su ovima koje su za nas zadužene, na sve što moraju raditi, dodali nova zaduženja” – rekao je odvjetnik, koji smatra da bi bilo bolje da je Vili Beroš umjesto inspekcije u bolnicu poslao više osoblja.

Problem su i neisplaćeni dodaci i naknade, na što upozoravaju strukovne udruge. Kovač je na vlastitoj koži osjetio što znači nečija neisplaćena plaća.

“Ne mogu točno znati gdje sam se zarazio, ali sam virus najvjerojatnije pokupio u bolnici u Sisku ili u Bjelovaru kamo sam išao radi prikupljanja punomoći za tužbe. Zastupam zdravstvene radnike i imam sigurno desetak tisuća tužbi”, zaključio je odvjetnik i COVID-pacijent Kovač.

