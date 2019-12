‘JESUS IS THE REASON FOR THE SEASON’: Vigilare našao novog ljutog neprijatelja, jako im smeta dizajn zimske Lino Lade

“Roditelji nam već šalju pritužbe i pišu Podravki”, objavilo je Vigilare

Konzervativna katolička udruga Vigilare koju vodi također konzervativni John Vice Batarelo često svoj pravednički bijes usmjerava na proizvode u supermarketima, a nakon što su se naljutili na Lidlove Halloween slatkiše, optuživši trgovački lanac da promovir ‘kulturu smrti’ na svojim policama, sada im se na meti našao i jedan domaći proizvod – Podravkina Lino Lada.

Naime, u Vigilareu su ljutiti jer im se ne dopada blagdanska teglica Lino Lade na kojoj piše ‘Merry Winter’, što bi u prijevodu značilo ‘Sretna zima’.

Udruga je čak pozvala građane da revno pišu i šalju pritužbe Podravki kako bi “vratili Božić”.

“Ako ste mislili da su “sretni blagdani” glup izraz (umjesto Sretan Božić), što tek reći za Podravku i njezinu “winter” Linoladu?

Prvo, zašto na engleskom, a još važnije: što znači MERRY WINTER?

(sko već žele na engleskom, onda nek poruka za Podravku bude jasna: Jesus is the reason for the season…)

Roditelji nam već šalju pritužbe i pišu Podravki.

Pišite i zovite i vi. Vratimo Božić!

(048) 651 144; e-mail: podravka@podravka.hr

#IsusjeBožić”, objavljeno je na Facebook stranici Vigilare.