Ekonomski analitičar Damir Novotny komentirao je ograničavanje cijena goriva, kao i uvođenje eura u Hrvatskoj.

"Vlada je nastojala svojim politikama utjecati na cijene goriva. To je smjer koji je izabrala Vlada koji mene podsjeća na borbu protiv inflacije iz osamdesetih godina prošlog stoljeća, kad su tadašnje vlade pokušale utjecati na inflaciju različitim restrikcijama i to im nije uspjelo. To nije uspjelo ni Orbanu ni Vučiću, nego vidimo da je dovelo do eksplozija cijena", rekao je Novotny za N1.

Objasnio je i što su radile velike vlade poput njemačke.

"Snižavale su porezno opterećenje na gorivo i na taj način ublažavale te udare na nagle skokove cijena. Hrvatska vlada se odlučila na jedan drugi smjer i odlučila kontrolirati cijene i naravno da je to donijelo odgovarajuće gubitke kod distributera", rekao je Novotny.

Vlada se uporno želi miješati

Smatra da bi ekonomski akteri morali sami odlučivati o cijenama. "To je dio ekonomskih sloboda, to je ustavna kategorija. Svaki ekonomski akter bi trebao sagledati ekonomiku svoga poslovanja i odlučiti kakvu cijenu ponuditi. Jedini ekonomski dogovor je između potrošača i ponuđača."

Dodaje da se Vlada uporno želi miješati, umjesto da djeluje na strani ponude i povećava konkurenciju na tržištu i stvori regulatorni okvir, kao u drugim sektorima, a za primjer je naveo telekomunikacijski sektor. “Problem na hrvatskom tržištu energije je oligopol, odnosno borba dva velika igrača. Argumenti koje su Vladini dužnosnici iznosili ne pripada vokabularu tržine ekonomije”, rekao je Novotny.

Što se tiče činjenice da je Vlada vratila trošarine na isti iznos koji su imale u lipnju prošle godine, prije intervencija u cijene goriva, Novotny je rekao da se Vlada trošarina ne može odreći te da u njih može samo privremeno intervenirati.

Hrvatska i Bugarska imaju najniže cijene u EU

“Ne smije jedna vlada raditi porezni damping, posebno ne u kontekstu ulaska u europodručje. Ne može jedna vlada, pa kako god bila velika, a osobito ne vlada male zemlje, odlučiti solirati u fiskalnom smislu. Sve trošarine se ujednačavaju, sva porezna opterećenja, osim PDV-a, trebala bi biti ujednačena da ne dođe do neravnoteže. Tržišna utakmica mora biti ravnopravna i vlade ne mogu djelovati ispod minimuma Europske unije”, rekao je Novotny.

Hrvatska, dodao je, uz Bugarsku ima najniže cijene u EU-u. “U ovom trenu nema dovoljno domaće proizvodnje, s obzirom da rafinerija u Rijeci ne radi, derivati se uvoze. Ako smanjujete distributivne marže, postoji opasnost da na tržištu neće biti derivata”, rekao je Novotny, dodavši pritom da on ne misli da je to realan scenarij za Hrvatsku, jer većinu tržišta opskrbljuje Ina, koja je pod kontrolom vlade.

“Ali niske marže ne privlače nove aktere. Vlada bi trebala privući nove aktere. U studenom i prosincu u Njemačkoj prosječna cijena goriva pala je 30 centi. Ovih dana dizel je skuplji od benzina jer je potražnja veća i kreće se oko 1,80 eura, jako su razlike velike s obzirom na veliko tržište. U Njemačkoj djeluje petnaestak rafinerija koje u cijelosti pokrivaju potrebe tržišta. U Sloveniji, primjerice, nema nijedne rafinerije”, rekao je ekonomist.