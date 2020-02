JESU LI ŠIŠMIŠJA JUHA I MESO KOBRE STVARNO GLAVNI KRIVCI ZA ŠIRENJE KORONAVIRUSA: ‘Nema toga u kineskoj prehrani, to je fake news…’

Jedna od najpoznatijih Kineskinja u Hrvatskoj i vlasnica restorana, Xiaotong Chen Li, tvrdi da šišmiši nisu kinesko jelo, a da su zmije u kineskoj gastronomiji – ekstrem

Ubojiti korona virus iz Kine stigao je u Njemačku. Jednog je muškarca zarazila kolegica koja je nedavno doputovala iz Šangaja, a koju su posjetili roditelji iz epicentra epidemije, grada Wuhana. Ovo nije prvi slučaj zaraze u Europi. Ranije su u Francuskoj potvrđena četiri slučaja. Osim pitanja koliko brzo se širi i kako ga zaustaviti, postavlja se i pitanje kako je virus nastao.

Nije problem u prehrambenim navikama

Neki sugeriraju da je za sve kriva juha od šišmiša. Video u kojem Kineskinja jede juhu od šišmiša proširio se društvenim mrežama, pa su mnogi pomislili da Kinezi usred epidemije jedu te životinje, dok su drugi za epidemiju okrivili njihove prehrambene navike. No, otkriveno je da je snimka nastala prije četiri godine u Palauu, a ne u Kini. Čini se kako je priča sa šišmišjom juhom zapravo “fake news”. Slična je situacija i s drugim “osumnjičenikom” za širenje virusa – zmijama.

“Nije istina. Nisam vidjela u kineskoj gastronomiji ni čula da se to jede i da je ponuđeno. Nisam probala. Nije to kinesko tradicionalno jelo. Ni zmije nisam probala, ja sam čula da se koriste u kozmetičkoj i medicinskoj industriji. Čula sam da to neki ljudi jedu. Ne može se kupiti u restoranu. To je u kineskoj gastronomiji ekstrem, ne nudi se u svakom restoranu”, rekla je za RTL Direkt jedna od najpoznatijih Kineskinja u Hrvatskoj i vlasnica kineskog restorana, Xiaotong Chen Li.

Jedna od teorija širenja smrtonosnog virusa jest da je on prešao sa šišmiša na kinesku kobru, a potom i na ljude.

“Kineska kobra je jaka otrovnica čija prehrana uključuje male glodavce, male ptice i druge zmije, ona može jesti i male šišmiše ukoliko se nađu na njezinom jelovniku i ukoliko joj to pruže prilike”, rekla je zoologinja Dijana Beneta.

Virus bi se mogao širiti do proljeća

I dok znanstvenici i epidemiolozi traže uzrok virusa koji je ubio stotinjak ljudi, on se proširio već u 16 država što je izazvalo strah. U Hrvatskoj se nalaze brojni Kinezi, dok je u Kini oko 100 Hrvata.

“Veleposlanstvo naše u Kini trudi se da nas poveže s Francuzima i sve smo pozitivniji i mislimo da imamo velike šanse da idemo s njima na avion i ako se to dogodi morat ćemo biti u karanteni u Francuskoj 14 dana, I na to smo spremni samo da nas se makne iz Kine”, rekla je Margita Pauzin, Hrvatica koja se nalazi u Wuhanu.

Širenje virusa ne jenjava, a stručnjaci predviđaju da bi moglo trajati nekoliko mjeseci, sve do proljeća. Procjenjuje se da bi njime moglo biti zaraženo desetak tisuća ljudi.

