JESU LI SE UČENICI PRILAGODILI NA NOVE MJERE? Učionica na otvorenom postala je najtraženija ove školske godine

Čini se da su se zasad uspjeli prilagoditi i učenici i nastavnici na školu u dobar koronakrize

Mnogi su roditelji prošlog tjedna svoje đake s određenom strepnjom ispratili u školu. Zbog koronakrize škole su uvele posebne mjere i čini se da su se zasad uspjeli prilagoditi i učenici i nastavnici, piše danas Večernji list.

Primjerice, nakon što se saznalo da je jedan učenik u varaždinskoj školi pozitivan na koronu, u samoizolaciji su završili svi učenici iz njegova razreda, s po jednim roditeljem, i razrednica.

U Zagrebu je u tri osnovne i jednoj srednjoj školi ukupno osam razreda u samoizolaciji, a u zadarskoj Osnovnoj školi Privlaka učenici zbog zaraženih djelatnika na dva tjedna prelaze na online nastavu.

Školska dvorišta

Istovremeno, u Velikoj Gorici osnovne su škole maksimalno iskoristile – školska dvorišta.

Prije same pandemije u velikogoričkoj Osnovnoj školi Eugena Kvaternika u školskom su dvorištu uredili vanjsku učionicu. Bila je to spontana ideja, detalj koji je trebao upotpuniti vanjski sadržaj škole i koji nije imao nikakvih opravdanja u koronavirusu. No ove školske godine to je postala njihova najtraženija učionica, donosi Večernji list.

Dnevnik navodi da i u slučajevima kada nastava mora biti online učenici žele da nastavnici imaju direktnu komunikaciju s njima, a ne da im tek prosljeđuju zadatke.

