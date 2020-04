JESU LI SE MJERE TREBALE POPUSTITI UOČI USKRSA? Capak otkrio zašto su dozvolili procesiju na Hvaru i što će biti s tržnicama

Svaki zahtjev koji dođe pred Nacionalni stožer pomno se razmatra, a propisane mjere je i dalje potrebno poštovati, istaknuo je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak

Odobrenje održavanja procesije na Hvaru uoči Uskrsa, a usred strogih mjera zbog epidemije koronavirusa, izazvalo je mnogo kritika u javnosti i sada je jedno od ključnih pitanja je li narušena dosljednost s obzirom na dosadašnja opetovana upozorenja da nema okupljanja i da je potrebno strogo se držati socijalne distance. Ali kako to da to ne vrijedi za sve i zašto?

‘To je jedna izolirana sredina gdje nema komunikacije’

U razgovoru za RTL ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i član Nacionalnog stožera civilne zaštite Krunoslav Capak istaknuo je da je u slučaju Hvara ponajprije važan aspekt to što je riječ o otoku.

“To je jedna izolirana sredina gdje već više od dva tjedna nema nikakve komunikacije”, rekao je.

Prijedlog je, ističe, došao od bratovštine, a ne od Crkve.

“Oni su u prijedlogu detaljno obrazložili kako žele to održati i pitali su da analiziram situaciju epidemiološki i predložim mjere kojih se trebaju pridržavati. Kad se sve to uzme u obzir, kao i to da su im propisane mjere socijalne distance i zaštite procjena je bila da se tu epidemiološki ne može ništa ili puno dogoditi I ja pretpostavljam da su se te mjere poštovale i da nema nekog rizika da se pojavi zaraza”, objasnio je Capak.

‘Vjerojatnost rizika tamo je blizu nule’

A ako se zaraza ipak pojavi – može se zatražiti odgovornost Nacionalog stožera.

“Bitno je da je vjerojatnost za to u takvim okolnostima bila mala – blizu nule, ne bez rizika, ali blizu nule’’, kazao je Capak u razgovoru za RTL. Na pitanje što će biti kada počnu pristizati slični zahtjevi Capak je rekao da će svaki biti razmotren.

“Razmotrit ćemo i ako nema prepreka, pretpostavljam da će biti dopušteno”, rekao je.

Zabrinutost su izazvali i dugi redovi kupaca ispred tržnica na Veliki petak.

“Treba znati da smo pažljivo razmatrali što i kako te zaključili da možemo doći do organizacije da se rizik smanji. Ako se ne bude pridržavalo propisanih mjera, uvijek možemo zatvoriti tržnice kao što smo učinili i prije tri tjedna”, upozorio je Capak.

‘Domovi su pod posebnom paskom epidemiologa’

Posebno zabrinjava situacija u splitskom domu za starije i nemoćne osobe te u još nekim takvim domovima diljem Hrvatske.

“Ne bih govorio o tome tko je zakazao. Izvještaji su suprotni i treba ustanoviti o čemu se tu zapravo radi. Bio je to jedan nesretan događaj i radi se sve da se spriječi daljnje širenje zaraze da se zbrine ostale i oragnizira rad ustanove koliko je bolje moguće u ovakvim okolnostima”, rekao je.

Što se drugih domova tiče, dodao je, Stožer je izdao novu uputu prije par tjedana kojom su pojačane mjere.

“Sada dodatno donosimo mjere kojima ćemo strogo ograničiti ulaz i izlaz te odrediti obavezno testiranje onih koji se vraćaju s pregleda u bolnici, kao i ono što je već sada bitno, a to je da ćemo tražiti da se posebno posveti poštivanju svih mjera u socijalnim domovima što je već i krenulo. Mi jučer i danas intenzivno komuniciramo s kolegama epidemiolozima i dobio sam dojam da domovi već jesu pod posebnom paskom epidemiologa i sada ćemo to još dodatno staviti pod nadzorom da bismo spriječili širenje zaraze”, zaključio je Capak.

