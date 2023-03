Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak u Novom danu za N1 je analizirao obaranje američkog drona. Analizirao je video incidenta koji je SAD objavio u četvrtak, a komentirao je i ponašanje ruskih lovaca koje naziva neprofesionalnim.

“Ne vjerujem da je to prvi takav susret. Čudim se da se to nije dogodilo ranije”, rekao je Selak o susretu američkog drona i ruskih zrakoplova iznad Crnog mora u utorak.

Selak ističe da je ovakav incident očekivao ranije te da je očekivao da će dron biti srušen topom da se ne troši skupa raketa. Umirovljeni vojni pilot potom je analizirao video susreta američkog nadzornog drona i ruskog borbenog zrakoplova.

'To je strahovit udar, avion je u tom trenutku neupravljiv'

“Kamera prikazuje zadnju stranu aviona i prikazuje dolazak prvog, trenutak kontakta se ne vidi, ali kako kažu Amerikanci, slijedi prekid rada kamere, i kad se ponovno uključi, vidi se oštećenje jednog propelera i drugi propeler je zauzeo položaj na nož, kada ne potiskuje nego ne služi ničemu nego ne koči”, rekao je.

Što radi ruski Su-27? “Radi se o ispuštanju goriva. Zašto to avioni rade? Jer su to poprilično teški avioni, imaju veliku količinu goriva, ako dođe do nekih problema pri polijetanju ili imaju previše goriva za slijetanja, da ne bi došlo do oštećenja stajnog trapa, avion ispusti određenu količinu goriva. U ovom slučaju – nećete ga srušiti ispuštanjem goriva.”

Umirovljeni pilot pojašnjava da se ovako može uzburkati atmosfera i avion koji je iza će udariti u to, strest će se i može doći do narušavanja stabilnosti upravljanja. “To je strahovit udar, avion je u tom trenutku neupravljiv.”

Rusko ministarstvo obrane je priopćilo da ruski lovci nisu ni pucali na dron niti na bilo koji način bili s njim u kontaktu. Oni tvrde da je do pada došlo zbog oštrog manevriranja

“Po dobrom starom slučaju, Rusi su lagali. Doduše, rekli su jednu istinu – da ga nisu skinuli naoružanjem. Da su ga udarili, vjerojatno jesu, to je vrlo lak kontakt bio”, tvrdi Selak.

Dron pao nedaleko mjesta gdje je pogođen ruski ratni brod Moskva

Dodaje da je ovo očito greška pilota jer se takav dodir ne može tako precizno napraviti, a da sebe i svoj avion ne ugrozite. Selak je objasnio i cijeli tijek događaja ovog incidenta.

“Imate aplikaciju Flight radar na kojoj imate mogućnost fly back, da možete ići unazad u što se to dogodilo. Ako odete 3-4-5 sati ranije, vidjet ćete da je iz talijanske baze poletio jedan dron Global hawk, vrlo moderan i suvremen, koji je bio u zoni gdje se ovo dogodilo. On je kružio sredinom Crnog mora. Crno more je zona ratnih operacija, mjesto gdje je dron pao je mjesto gdje se vode ratne operacije. Da stvar bude gore, imam osjećaj da je taj dron pao čak nedaleko mjesta gdje je pogođen ruski ratni brod Moskva.

Zaista se čudim da se to nije dogodilo ranije i predvidio sam da će se to dogoditi. No da se vratimo – taj dron Global hawk se vratio u talijansku bazu, došao je Reaper. Njegove podatke o dolasku i odlasku nemate. Rusi su vidjeli letjelicu i poletejeli su, idemo se poigrati s njim i to su radili na prilično neprofesionalan način. Čudim se da su Rusi dozvolili da im u zoni ratnih operacija leti špijunski dron. Osim što je obavještajni, izviđački dron, on može nositi i naoružanje. U ovom slučaju nije nosio. Na kraju krajeva, on tamo nije smio ni biti.”

Međunarodni zračni prostor

Iako je riječ o međunarodnom zračnom prostoru, ispod njega patrolira ruska mornarica i ispaljuje balističke projektile na Ukrajinu, pojašnjava Selak.

Otkrio je i što bi se dogodilo da u taj međunarodni prostor umjesto izviđačkog drona uđu američki vojni zrakoplovi.

“Došlo bi do sukoba Rusa i Amerikanaca, to je neupitno. Zamislite kako bi se osjećao zapovjednik ruskog broda da mu iznad glave lete avioni”, navodi pilot.

“Ne vjerujem da će Amerikanci početi dolaziti sa svojim borbenim zrakoplovima u područje u kojem je bio ovaj dron. U konvencionalnom ratu Rusi protiv Amerikanaca nemaju nikakve šanse, a onda i protiv NATO-a, a u nuklearnom ratu – pobjednika nema”, dodaje Selak.

Kaže da Rusi žele pristupiti dronu jer žele uvidjeti kakvu točno tehnologiju ima i koristi SAD.