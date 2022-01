Osam dana traje potraga za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem koji je nestao u noći na Silvestrovo u Beogradu. Njegov nestanak je prijavljen tek oko 18 sati tog dana, kad su njegovi prijatelji, s kojima se družio u klubu Gotik, vidjeli da se ne vraća u iznajmljeni stan na Dorćolu.

Na snimkama nadzornih kamera, naime, vidi se da je Periš trčao beogradskim ulicama, pokušao ući u jedan taksi, da bi se zatim spustio sa Savske promenade prema rijeci kod restorana Savanova. Doduše, ne vidi se trenutak kad je ušao (ili upao) u vodu, ali to je bio dovoljan trag za angažman ronilačke jedinice Žandarmerije.

Iako su u potragu uključene sve policijske jedinice, koje su dosad ispitale Matejeva oca, prijatelje, konobare, taksista i sve koji bi mogli nešto znati o njemu, postavlja se pitanje zašto su tek petog dana angažirani ronioci, ako se znalo da je Periš nestao na rijeci Savi, između tramvajskog i Brankovog mosta?

Ronioci dolaze na kraju?

Bivši inspektor za otmice i iznude, Slobodan Mišković tvrdi da u istrazi ronioci dolaze tek na kraju. "Prije ronilaca, rijeku su pretraživali policajci koji su na čamcu sa sonarom koji registrira sve anomalije i deformacije na dnu. Na ekranu postoji i razmjer, tako da oni znaju veličinu objekta koji vide. Također, uvjeti za ronjenje su izuzetno teški i ronioci moraju voditi računa i o svojoj sigurnosti", objasnio je Mišković za Nova.rs.

Uz to, pretraživanje dna, toka i obala rijeke je kompleksan posao, koji zahtijeva pripremu, ali i konkretna saznanja, a ne indicije. Sava je kod Beton hale prilično široka, a struja može povući i brzinom od 10 kilometara na sat. Ronioci tijekom potrage moraju i o tome razmišljati. Ronioci iz Mreže za opasnost Srbije, koji su se priključili potrazi, tvrde da sve dodatno otežavaju i trenutni uvjeti, odnosno niska temperatura zraka i vode te velika količina smeća, zbog koje ronioci pretražuju dno ispipavanjem.

"Već na dubini od metar, dva, ne možete više pričati o vidljivosti. Nema tu nikakve vidljivosti, potpuni je mrak. Jedva se vidi računalo na ruci i to kada se ruka približi skroz do maske", objasnio je Branislav Sadžaković, profesionalni ronilac i pripadnik Mreže za opasnost Srbije.

Ronioci u takvim uvjetima pretražuju rijeku tako da ispruže jednu ruku da zaštite glavu i masku, a drugom rukom ispipavaju dno. Sve to obavljaju dok su vezani sigurnosnim užetom. Pod vodom su najviše 30 minuta, jer ih ni tzv. suho odijelo ne može zaštititi od hladnoće.

Stručnjaci iz Mreže za opasnosti Srbije objašnjavaju da je zbog svega toga traženje osobe u rijeci slično traženju igle u plastu sijena. Tek kada su vidjeli snimku na kojoj Periš ulazi u rijeku kod Savanove mogli su započeti s akcijom. Novi tragovi su ih u četvrtak odveli na ušće Save u Dunav, a istraga će se širiti kako bude dolazilo do novih saznanja.

Još nepoznanica

Iako Matejev otac, Nenad Periš zahvaljuje policiji i ističe njihovu profesionalnost u istrazi, vrijedi postaviti još nekoliko pitanja, Zanimljivo je da u užurbanom dijelu Beograda, a Savamala vrvi popularnim kafićima i restoranima, navodno nije bilo policijske patrole. Uz to, navodno nije bilo ni Komunalne policije, koja je u Srbiji zadužena za provjeru covid potvrda. Uz to, potražni psi su angažirani tek sedmog dana potrage. To su svakako stvari na koje bi Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije i Više javno tužiteljstvo trebali što prije odgovoriti, kako ne bi kasnije došlo do sumnji i različitih teorija.