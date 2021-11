Na Markovu trgu u Zagrebu, gdje se nalaze sjedište Vlade i Hrvatskog sabora, u ponedjeljak navečer okupilo se oko 300-tinjak ljudi koji su prosvjedovali protiv šire primjene covid-potvrda.

Podsjećamo, na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite proteklog je tjedna kazano da će od 15. studenog covid-potvrde biti obavezne u javnim i državnim službama. Covid-potvrde do sada su bile obavezne u zdravstvenom sustavu, kao i u sustavu socijalne skrbi.

Takva okupljanja nisu sigurnosna prijetnja

Nakon strašnog napada koji se prošle godine dogodio na Markovom trgu, to je mjesto postalo dodatno zaštićeno - osim što su oko trga postavljene ograde, na trgu se nalazi i velik broj policije. No, jučerašnje naprasno okupljanje, koje je kako su kazali prosvjednici, bilo "spontano", otvorilo je pitanje jesu li takva okupljanja sigurnosni problem?

Stručnjak za sigurnost i bivši kriminalist Željko Cvrtila u razgovoru za Net.hr kaže kako on ne vidi nikakvu sigurnosnu prijetnju u tome. No, detektira jedan drugi problem.

"Prolazio sam kraj njih autom jučer navečer. Ne vidim problem u dijelu što se sigurnosti tiče, više je tu bio problem što su hodali po cesti pa auti koji tamo prolaze su jedva prolazili. Trebalo ih je negdje skloniti", kaže nam Cvrtila.

Ograde je trebalo davno riješiti

"Ta ograda je tako postavljena da nitko ne može mimo nje tamo. Kada je netko procjenjivao tko ju je tamo postavio, onda je vjerojatno zaključio da je to dovoljna udaljenost od štićenih objekata, da bi netko fizički kao osoba mogao ugroziti. Drugo je s oružjem", veli Cvrtila.

"S druge strane, mislim da je tu ogradu već odavno trebalo maknuti. Trebala su se dosad uspostaviti drugačija tehnička sredstva. Ne možemo vječito imati neki prostor zatvoren zbog građana, zbog turista i zbog svega ostalog. Zabrana tamo nije navedena javnog okupljanja koja inače se može do 1500 ljudi održavati na Markovom trgu", kaže.

Sigurnosti problem, ponavlja, ne vidi, no ističe da je davno trebalo posložiti drugačije tehničke i fizičke zaštite oko samih objekata. "Dovoljno je vremena za to bilo, da se to uspostavi i da se trg onda pusti da bude slobodan za građane", kaže.

Na pitanje kada bi se trg mogao raščistiti od ograda, kaže kako on ne zna "da li išta rade".

"Trebalo bi Vladu pitati da li išta rade na tome da se to drugačije riješi. Ja sam svojevremeno davao prijedloge kako se to može riješiti. Da li oni što čine po tom pitanju, ne znam. Ne izjašnjavaju se, a sada je već prošla preko godina dana od toga. To je već po meni trebalo davno riješiti, a naravno da ne govorim o estetskom dijelu, na kraju krajeva i slobodi građana da uopće dođu na taj prostor, što turista, a što domaćih. To nije primjereno rješenje. U onom momentu je to bilo rješenje, brzo, hitno, nužno potrebno, ali da traje godinu dana i ne zna se tome kraj, to nema potrebe", zaključuje Željko Cvrtila u razgovoru za Net.hr.