OBA SU UDARILA OKO 6:30 I NA ISTOJ DUBINI; Jesu li potresi u Zagrebu i Baniji povezani? Evo što kaže seizmolog Kuk

Područje sisačko-moslavačke županije inače je seizmološki aktivno. Na tom je području 1909. bio potres magniture 6.0

Hrvatsku je jutros ponovno probudio potres. S epicentrom kraj Siska podrhtavanje jakosti 5.2 po Richteru osjetilo se najviše u Petrinji i Sisku, ali drmalo je i Zagreb, Karlovac, dobar dio središnje Hrvatske.

Nakon jakog prvog potresa koji je udario u 6:30 sati, uslijedilo je još nekoliko manjih te jedan snažniji jačine 4.7 po Richteru koji je uzdrmao Hrvatsku nešto prije osam sati.

Kao i potres koji je pogodio Zagreb u ožujku, i ovaj se dogodio u 6:30 ujutro, prema EMSC-u.

Potresi nisu povezani

Seizmolog Krešimir Kuk rekao je kako potresi nisu povezani s onim u Zagrebu koji se dogodio u ožujku. Kaže kako se radi o dva različita epicentralna područja te ne postoji direktna veza. No, oba su se dogodila u isto vrijeme i na istoj dubini.

“Bilo je još nekih 7-8 slabijih potresa između onog prvog najjačeg i ona dva koja su se jače osjetila”, rekao je Kuk u RTL-u Danas.

“Radi se o jakom potresu. Jaki potres oslobađa veliku količinu energije i 100 kilometara udaljenosti nije prepreka da se potres ne osjeti”, dodao je.

Kaže kako potres magnitude 5 ne spada u razorne potrese, no dodaje kako nije moguće reći hoće li ovaj potres imati kakve posljedice i dovesti do nove aktivnosti na zagrebačkom području.

Ovo je seizmički aktivno područje

“Ono što se teoretski može dogoditi kad je na nekom mjestu potres već spreman, jer potres se generira neko vrijeme, u nekim slučajevima se može dogoditi da potres na nevelikoj udaljenosti svojom trešnjom izazove određene efekte. Ali to ne znači da je to pravilo, niti da se to uvijek događa”, objasnio je Kuk.

“Svaki potres je neponovljiv prirodni eksperiment i on uvijek nešto novo pokaže, dakle koristi u smislu istraživanja. Vjerojatno nećemo iz ovog potresa ništa spektakularno otkriti, osim što ćemo potvrditi činjenicu na koju sam upozoravao, da je i to seizmički aktivno područje”, rekao je Kuk.