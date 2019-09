JESU LI OVO POSLJEDNJI TRZAJI LJETA? Ovog tjedna će u nekim dijelovima Hrvatske temperatura dosezati i 30 stupnjeva

Dojam lijepog vremena će pokvariti prolazno naoblačenje uz mjestimičnu kišu ili pljuskove u četvrtak

Nakon prolaznog nevremena koje je tijekom vikenda i u ponedjeljak zahvatilo cijelu zemlju, DHMZ za ostatak tjedna posvuda najavljuje toplo i sunčano vrijeme, uz nešto magle u unutrašnjosti i umjerenu buru na Jadranu, javlja tportal.

Pretežno sunčano i toplo

Tako bi danas trebalo biti pretežno sunčano, s ponegdje umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti ujutro magla, a vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu bi danas ujutro i navečer ponegdje moglo biti umjerene bure, a tijekom dana sjeverozapadnjaka i zapadnjaka. Najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 25, u Dalmaciji i do 28 stupnjeva.

U srijedu djelomice ili pretežno sunčano, uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. U Dalmaciji, osobito na jugu, može lokalno pasti malo kiše ili pljusak. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu ujutro slaba do umjerena, ponegdje i jaka bura, a u ostatku dana će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura će biti od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, poslijepodne od 22 do 26, a duž obale i na otocima od 26 do 30 stupnjeva.

Ugodno kasno ljeto

U četvrtak će u cijeloj zemlji biti promjenljivije, uz moguću povremenu mjestimičnu kišu ili pljuskove.

“U nastavku tjedna ponovno stabilnije, uz obilje sunca, te većinom suho, uz daljnji porast temperature. Bit će sve toplije tako da ćemo sljedećih dana ponovno moći uživati u ugodnom kasnom ljetu”, prognozirala je za HRT dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.