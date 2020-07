JESU LI OVO NAJBOLJI ‘ZORANIZMI’? Evo što je sve aktualni predsjednik izjavljivao, a javnost nikako nije mogla zaboraviti

Ovo su neki od najboljih ‘zoranizama’ o kojima se danima pričalo i koji se još uvijek pamte

Aktualni hrvatski predsjednik Zoran Milanović dignuo je veliku buru u javnosti odlukom da neće doći na konstituiranje Sabora. U svojoj je objavi na Facebooku poručio: “…Izabran sam voljom građana na čelo u najvećoj mjeri (ali ne isključivo) protokolarne institucije predsjednika Republike. Ne pada mi na um epigonski i automatizmom ponavljati sve ono što je prije mene netko jednom napravio ili nije napravio.

Ovo je tek početak. Bit će još promjena. Na kraju, veeelika pusa svim hejterima. Najveća pusa lažnim analitičarima, redom osobno ugrađenim u sitne poslovne aranžmane s vlašću. Oni me vjerno prate već desetljeće i po…”

Bilo je tu i zakona aerodinamike, mističnog otajstva, klajnburgerske rutine…

Milanović je najavio još promjena, a očito kad je predsjednik države u pitanju, i to “predsjednik s karakterom” slijedi “novo normalno”.

No, Milanović u svojoj dugoj političkoj karijeri odskače na retoričkoj razini od većine drugih aktera i to već godinama. Pa su tako svojednobno nastali “zoranizmi” koje je Milanović aktualizirao i s drugog brda na kojem stoluje – Pantovčaka, piše RTL.

Ovo su neki od najboljih “zoranizama” o kojima se danima pričalo i koji se još uvijek pamte.

‘Mozgom za kruhom’

“Meni je prošle godine pukla cijev u kući. Cijelo ljeto je radio taj stroj za isušivanje. I opet nismo mogli parkete promijeniti”, jadao se u srpnju 2014. godine tadašnji premijer Zoran Milanović onima kojima je u Gunji zbog poplava nestala sva imovina.

Na pitanje: “Što bi promijenio da se mladi vrate u Hrvatsku?”, kratko je odgovorio:

“Ne odlaze oni trbuhom za kruhom nego mozgom za kruhom, jer mozak je organ koji troši najviše kalorija.”

Žargonizmi u govoru

“Zašto? Za to će pred Bogom odgovarati. Srbiju ne prozivam, ali mogu joj poručiti da malo snizi ton i, kao što bi se u vicu reklo, ‘Šaraj malo, brate’. Šalji malo gore u Mađarsku i Rumunjsku. Šalji u Hrvatsku. Mi ćemo dalje slati na sve strane”, poručio je to susjedima u Srbiji za vrijeme migrantske krize.

Da se nekad razgovara “opušteno”, podsjetio je jučer spomenutom “pusom hejterima”, kao i s jednom davnom izjavom:” Mi smo hrvači rimskim stilom, a ovi drugi imaju manire kafanske makljaže”.

Smisao za humor

Iako po jednima bahat i arogantan, drugi ga smatraju osobom odličnog smisla za humor:

“Ima razloga zašto ministri imaju vozače, sjetite se Radimira Čačića”, “Primjer nam je Austrija, bogata država za koju kad pitate: “Što veliko dolazi iz Austrije?” nitko ne zna. Sve po malo”, “Mi iz ovog stanja nećemo izići po Duhu Svetome, kako se to kaže u hrvatskom kolokvijalnom jeziku”, “Mi nismo guske u magli nego prije Airbus u magli”, Imam loše vijesti za pesimiste – Bit će bolje!”.

Branio je mnoge

“Čovjek mijenja sustav, provodi reforme i onemogućava neke prakse koje su do sada u Hrvatskoj bile normalne, dio političke tradicije da o važnim resursima odlučuju, neću reći šerifi, cijenim dužnost šerifa i odrastao sam na etosu šerifa, nego varalice”, rekao je Milanović kada je 2012. branio Tihomira Jakovinu.

Borbeno je branio i Tomislava Sauchu: “Sukob interesa? To je tema za filozofiju prava”. Najviše se godinama borio za Milana Bandića: “Svatko mora dati odgovore na pitanja koja mu se postavljaju, a ja vjerujem da će ih Milan dati. Opet se kao i pred prošle izbore pojavljuju priče o prijavama i dokumentima protiv njega, a te optužbe imaju jednako smisla kao i one da ja tučem ženu”, sve dok nije promijenio mišljenje o Milanu: “Pojave poput Bandića su me i dovele u politiku jer sam želio da se takve pojave iskorijene”.

Predsjednik o sebi samom

Zoran Milanović često kreće od sebe, pa komentira druge. Ide za onim: “Tko prizna, pola mu se prašta”: “Kad jednom odem s vlasti, želio bih da me ljudi ne pamte po ničemu”, “Ako je netko spreman za bitku, ja sam fit. U zubima mogu nositi tri puta težeg protivnika”, “U mom timu ću biti ja, znam da to zvuči egomanijački (o, tada, moućem položaju predsjednika)”, “Propao sam u diplomaciji, vidjet ćemo što će biti u politici”, “Nisam nikad rekao da sam pošten političar”…

Odnos prema ženama

Da je nerijetko oštar na jeziku, dokazao je i na RTL-ovom duelu krajem prošle godine učinivši to svojoj suparnici, bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

Ipak, Grabar-Kitarović nije jedina žena koja mu se našla na meti: “Nije dostojna da se njome bavim niti dvije minute” (novinarima na upit o Aleksandri Kolarić).

Ove mu neki nikad neće zaboraviti

Bilo je izjava zbog kojih ga i danas “razapinju”: “Biti Hrvat ne znači biti slijepo sebičan, znači biti racionalan i, ako hoćete, biti proračunat”, “Čak i da ne radimo ništa, nešto će se dogoditi.”, “Hrvatska je slučajna država”, “Tako nam stručnjaci za finski rat iz Špičkovine ili Vukovine objašnjavaju koliko je bilo mrtvih kao da su ih oni osobno prebrojavali”, kNa kraju dodajmo da nije jedini u obitelji s nekad smiješnim, nekad istinitim, nekad suludim, a nekad genijalnim izjavama – slično je znala izjaviti i njegova supruga. Možda najzapamćenija izjava je ona kada se referirala na cijenu zdrave prehrane: “Pravilna prehrana je siromašna prehrana i kada god se čuje da se skupo pravilno hraniti, ne možemo reći da je to točno – ja pod pravilnom prehranom ne podrazumijevam odlazak u najskuplje dućane i kupnju najskupljih proizvoda, nego zapravo kupovinu onoga što je dostupno i najjeftinije. Srdela je jedna od najjeftinijih namirnica… Režite crni kruh na tanje šnite ako vam je skup”.