JESU LI OVO KONAČNE STROŽE MJERE? Procurile neslužbene informacije, evo što se mijenja od subote

Donesena je konačna odluka o zatvaranju kafića i restorana

Ministar unutarnjih poslova te šef Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović, bio je na sastanku sa županima. Prema saznanjima Indexa, konačna odluka o zatvaranju kafića i restorana je donesena. U petak u ponoć bi stroge mjere trebale stupiti na snagu, što znači da će na snazi biti od subote.

Mjere bi trebale potrajati do Badnjaka. “Argument je da se to pretvara u disko klubove”, kazao je Indexu jedan sudionik tog sastanka. Pojedine županije neće odustati od svog zahtjeva da barem u nekoj mjeri budu izuzete iz ove mjere. No, sve ukazuje na to da im neće biti udovoljeno.

Svadbe se obustavljaju

Index doznaje da će se svadbe obustaviti, dok će fitness centri, prema zadnjim informacijama ostati otvoreni. No, ono što moraju osigurati jest 10 kvadratnih metara po korisniku teretane. Trgovine i šoping centri nastavljaju s radom te će se pojačati nadzor je li broj kupaca u dućanima s propisanim brojem po kvadratnom metru.

Što se tiče hotela, oni će ostati otvoreni, ali njihovi će restorani moći raditi i bit će dostupni samo gostima hotela. Smanjivanje broja putnika u javnom prijevozu također je u novom setu mjera – riječ je o smanjivanju na oko trećine ukupnog kapaciteta. To se planira postići i većim brojem prijevoznih sredstava u gradskom kao i u prigradskom prijevozu.

Premda se zatvaranje kina i nekih kulturnih događaja spominjalo, ono nije do kraja precizirano. Svi sajmovi bi se trebali obustaviti, piše Index. Na svojoj sutrašnjoj sjednici Vlada će objaviti nove mjere.

