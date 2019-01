JESU LI ISTINITE PRIČE O UBIJANJU ŽIVOTINJA IZ HELIKOPTERA? ‘Todorić je napravio veliku štetu, njegovi sinovi pucali su u sve što se miče’

‘Todorić je napravio veliku štetu u lovištu jer se muflone i divokoze ubijalo bez ikakvih planova, a žive divlje svinje je odvodio u Slavoniju u svoje lovište. Njegovi sinovi pucali su u sve što se miče, a javna je tajna da se pucalo iz njihova privatnog helikoptera i u jednom je danu ubijeno više od 20 divokoza’, tvrde biokovski lovci, međutim u Hrvatskim šumama ih demantiraju

U sustavu Agrokora od 1992. bilo je i lovište Garjevica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koje je izvanredna uprava lani dala u zakup. Ondje je Todorić u vrijeme svog stolovanja uložio mnogo novca, odnosno u dio koji se odnosi na uzgoj običnog jelena, veprova, srna i muflona, te trofeje koje je samo on kao poznati lovac smio skupljati.

No, u isto to lovište navodno je odvezao i 11 živih divljih svinja iz zakupljenog lovišta na Biokovu. Skandal je to na koji podsjeća Slobodna Dalmacija pozivajući se na lokalne lovce s Biokova. Tijekom zakupa lovišta u Biokovu, pak, Todorić je ustrijelio divokozu koja mu je donijela naslov hrvatskog prvaka u toj kategoriji pa je postao lovačka zvijezda i u Njemačkoj jer je dao intervju novinarima lista ”Wild und Hund”.

Legalni najam, no upitno ispunjavanje uvjeta

Todorić je do najma 17 tisuća hektara lovišta na Biokovu došao legalnim putem jer se prije 25 godina prijavio na javni natječaj Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, i to posredstvom svoje tvrtke “Lovno gospodarstvo Biokovo d.o.o. Zagreb”, a koja je, kako stoji na internetu, ugašena 2003. godine, baš kada je, godinu dana prije plana, jednostrano raskinuo ugovor o desetogodišnjoj koncesiji lovišta na Biokovu. Tijekom zakupa obvezao se i kontrolirati izlov i održavati prirodnu ravnotežu pa i brojno stanje divokoza.

Međutim, kako piše Slobodna, Lovačka udruga “Biokovo Makarska” 1994. godine predala je novom koncesionaru oko 900 divokoza, a kroz devet godina ih je ostalo oko 400 pa se i lovci danas pitaju je li 500 divokoza završilo među gazdinim trofejima ili su pobjegle pred povećanim brojem divljih svinja.

Danas lovištem na Biokovu upravljaju Hrvatske šume, a ondje se nalaze i lovišta još osam udruga. Prenose oni da je od Gazde ostalo šest otvorenih i dvije zatvorene izgrađene čeke, drvene konstrukcije na stupovima površine između četiri i šest metara četvornih. Direktor makarske ispostave Hrvatskih šuma Boris Šabić kaže kako uopće nisu luksuzne kako se govori.

Lovačke priče

“Todorić je napravio veliku štetu u lovištu jer se muflone i divokoze ubijalo bez ikakvih planova, a žive divlje svinje je odvodio u Slavoniju u svoje lovište. Njegovi sinovi pucali su u sve što se miče, a javna je tajna da se pucalo iz njihova privatnog helikoptera i u jednom je danu ubijeno više od 20 divokoza”, ispričao je za Slobodnu Dalmaciju jedan makarski lovac moleći za anonimnost.

No, Šabić i to demantira nazivajući takve priče baš pravim lovačkim. “Priče da se po životinjama pucalo iz helikoptera su laž jer su Hrvatske šume uvijek vršile usluge lovočuvarske službe i na Biokovu se ne smije loviti bez nadzora. Lovištem na Biokovu upravljaju Hrvatske šume i nekadašnje čeke koje je Todorić u ime Agrokorove tvrtke ‘Lovno gospodarstvo Biokovo’ sagradio kao tadašnji zakupac samo su lovno-tehnički objekti koji se koriste u lovištu što mu je i bila obveza napraviti. Riječ je o dvije zatvorene i šest do sedam otvorenih čeka u kojima čak nema ni vode ni struje, već stol, stolci, prozori na tri strane i hranilice”, veli Šabić dodajući kako su to uistinu samo obične čeke.